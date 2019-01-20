Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

Dha Yurt - Kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

33 dakika önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı.

Dha Yurt - Kadirli'de Makilik Alanda Çıkan Yangın Ormana Sıçradı, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kızılçam ormanına sıçradı. İtfaiye yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın, saat 17.00 sıralarında Kadirli ilçesine bağlı Karaküçük Mahallesi'ndeki makilik alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kızılçam ormanına sıçradı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye araçlarının yanı sıra Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve personel, büyümeye devam eden yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından detay görüntüler

-Vatandaşın yangına müdahalesi

İtfaiye erinin yangına müdahalesi

SÜRE: 02' 21" - BOYUT: 261 MB

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

İtfaiye, Osmaniye, Kadirli, Güncel
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