Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu

Dha Yurt - Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu

10 dakika önce

ADANA'da 23 yaşındaki Seyid Samed Han, kaldırımda ölü halde bulundu.

Dha Yurt - Kaldırımda Erkek Cesedi Bulundu, System.String[]
ADANA'da 23 yaşındaki Seyid Samed Han, kaldırımda ölü halde bulundu. Gencin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Kaldırımdaki bir bankın yanında hareketsiz şekilde bir erkeğin yattığını gören vatandaş, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz şekilde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Ceset üzerinde yapılan incelemede Seyid Samed Han adına düzenlenmiş kimlik bulunurken, baş kısmında yara izleri olduğu tespit edildi. Yaraların düşmeden kaynaklı olduğu üzerinde durulurken, Han'ın cesedi yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Han'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki polislerden görüntü

Polis aracından görüntü

Ambulanstan görüntü

Sağlık görevlilerinin ambulanstan inip, cesedin yanına gitmesi

Polislerin ceset üzerinde inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:45 Kaynak: DHA

Adana, Han, Güncel
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