Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kar Yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da Etkili Oldu

Dha Yurt - Kar Yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da Etkili Oldu

52 dakika önce

KAR yağışı Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili oldu.

Dha Yurt - Kar Yağışı Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da Etkili Oldu, System.String[]
KAR yağışı Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili oldu. Bilecik'te otullar 1 gün tatil edilirken, Kütahya- Afyonkarahisar yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Eskişehir'de kşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Araç sürücüleri güç anlar yaşarken, Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, oluşan eşsiz mamnzarayı cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çektiler.

BİLECİK'TE OKULLAR 1 GÜN TATİL 

Bilecik'te ise yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın için bir günlük tatil edildi. Bazı ilçeler ile köy yolları ulaşıma kapandı. İlyasbey, Abbaslık, Savcıbey, Bozcaarmut ve Dülgeroğlu köylerinin kapanan yollarının açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

AFYONKARAHİSAR YOLU KAPANDI

Kütahya'da da kar yağışı etkili oldu. Kütahya-Afyonkarahisar yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Domaniç ilçesinde de kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Domaniç- İnegöl karayolunda araçlar yollarda kaldı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yolda Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tavşanlı ilçesinde kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Çocuklar ve gençler birbirleriyle kartopu attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Eskişehir kar yağışı

-Tavşanlı kar yağışı

-Domaniçkar yağışı

Haber: ESKİŞEHİR,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 08:54 Kaynak: DHA

Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kar, Güncel
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