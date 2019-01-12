Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Karaman'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

Dha Yurt - Karaman'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı

1 saat önce

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Hakan Ş. (28) , beraberindeki 2 ağabeyiyle, kendisini ihbar ettiklerini ileri sürdüğü grupla silahlı çatışma yaşadı.

Dha Yurt - Karaman'da Silahlı Çatışma: 5 Yaralı, System.String[]
KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Hakan Ş. (28) , beraberindeki 2 ağabeyiyle, kendisini ihbar ettiklerini ileri sürdüğü grupla silahlı çatışma yaşadı. Çatışmada 5 kişi yaralandı. Çatışmadan yara almadan kurtulan Hakan Ş., gözaltına alındı. 

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı operasyon sonucu Hakan Ş.'yi uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alındı. Hakan Ş., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hakan Ş., bugün saat 02.30 sıralarında da yanına ağabeyleri Ali ve Hidayet Ş.'yi alıp, kendisini uyuşturucu sattığı yönünde ihbar ettiğini ileri sürdüğü  Mustafa L.'nin, Mümine Hatun Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada pompalı tüfekle  Mustafa L. ve yanında bulunan Ercan Ö. ile Mahmut Ü.'nün üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Karşı tarafından tüfekli karşılık vermesi sonucu silahlı çatışma çıktı. Mustafa L., Ercan Ö., Mahmut Ü. ile Ali Ş. ve Hidayet Ş., vücutlarına isabet eden saçmalar sonucu yaralandı. Hakan Ş., hızla olay yerinden kaçtı. Bu sırada Mustafa L.'nin yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi otomobille kaçmak isterken kanlar içinde yere yığılan Ali Ş.'nin üzerinden otomobille geçip hızla uzaklaştı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ali Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan Hakan Ş. ise yaklaşık 200 metre ileride polis tarafından yakalandı.  Polis, kaçan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinde polisin inceleme yapması 

Yaralıların hastaneye alınması 

Hakan Ş.den detay (Dün sabah adliyeye getirilirken)

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:35 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Karaman, 3. Sayfa
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