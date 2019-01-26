Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kardeşler Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

Dha Yurt - Kardeşler Arasındaki Kavga Kanlı Bitti

8 dakika önce

BURSA'da iki kardeş kavga etti.

Dha Yurt - Kardeşler Arasındaki Kavga Kanlı Bitti, System.String[]
BURSA'da iki kardeş kavga etti. Kavga esnasında Tuncay Karlı (55), emekli Astsubay olan babasının beylik silahını alarak abisi Koray Karlı'yı (61) iki bacağından vurarak yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Osmangazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Cami Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın birinci katında ikamet eden Koray Karlı, alkol aldıktan sonra ikinci katta bulunan kardeşi Tuncay Karlı'nın evine gitti. İki kardeş arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyünce, Tuncay Karlı, emekli Astsubay olan babası Mustafa Karlı'ya (94) ait olan silahı alarak abisini 2 bacağından vurarak yaraladı. Çocuklarının silahla birbirlerini yaraladıklarını gören anne Cemile Karlı (88) balkona çıkarak komşularından yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Koray Karlı'yı evden çıkartarak ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağabeyini vuran Tuncay Karlı ise gözaltına alındı. 

Şüpheli kardeşin verdiği  ifadede, "Alkol aldık. Gece de alkol alıp kapıya dayandı. Ben de emekli Astsubay olan babamın silahını alarak korkutmak istedim. O sırada silah ateş alınca ağabeyimi vurdum" dediği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı kardeş ve şüpheli ağabeyden görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Ambulans ve polis ekiplerinden detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Serkan AKKUŞ/ BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

kavga, 3. Sayfa
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