Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı

Dha Yurt - Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı

17 dakika önce

DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Dha Yurt - Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı, System.String[]
DENİZLİ'nin Tavas ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezi'nde, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı.

Kayak yapmak için Bozdağ'a çıkan yaklaşık 100 kişi, olumsuz hava şartları nedeniyle Kayak Merkezi'ne giden yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, karayolunun kapandığını ve ekiplerin yolu açmak için çalışma başlattığını açıkladı. Vali Karahan, kayak merkezinde mahsur kalanların tesislerde sıcak bir ortamda temel ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(Cep telefonu kamerası)

-Kayak merkezindeki fırtınadan görüntüler

-Mahsur kalan vatandaşlar

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Patlamayla İlgili Valilikten İlk Açıklama Facebook, Whatsapp ve Instagram Mesajlarında Devrim Gibi Değişiklilk

Venezuela Lideri Maduro'dan ABD'ye Gözdağı: Bozguna Uğratacağız Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 22:27:17. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kayak Merkezinde Yaklaşık 100 Kişi Mahsur Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]