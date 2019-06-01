DHA YURT - Kaybolan çobanın şapkası gölette bulununca, dalgıç çağrıldı (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

İznik ilçesinde koyunlarını otlatmaya götürdükten sonra bir daha haber alınamayan çoban Ahmet Sağdıç'ın gölette boğulmuş olabileceği ihtimali üzerine dalgıçlar tarafından başlatılan arama çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların hava aydınlandıktan sonra gölette çalışmalara devam edeceği bildirildi.

ÇOBANIN KÖPEĞİ 'DUMAN' GÖLETİN KENARINDAN AYRILMIYOR

Bu arada kayıp çoban Ahmet Sağdıç'ın 'Duman' adlı köpeği de göletin kenarında bekleyişini sürdürüyor. Ekipler bölgeye geldiğinde göletin kenarında bekleyen Duman'ın saatlerdir yerinden kımıldaman su kenarında durduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çobanın köpeğinden görüntü

-Dalğıç ekibinin arama yapması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),