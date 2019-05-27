Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Kayıp Ecrin'in cansız bedeni bulundu

DHA YURT - Kayıp Ecrin'in cansız bedeni bulundu

11 dakika önce

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

DHA YURT - Kayıp Ecrin'in cansız bedeni bulundu, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

SAMSUN


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:25 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, Sakatlanan Hikmet'in Yarışmaya Devam Edemeyeceğini Duyurdu Müge Anlı'da Ecrin'in Amcasının "Şeytan" İddiası Stüdyodakileri Şoke Etti Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 20:36:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Kayıp Ecrin'in cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]