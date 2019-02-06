Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Ağır Yaralandı (2)- Yeniden

Dha Yurt - Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Ağır Yaralandı (2)- Yeniden

1 saat önce

KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı.

Dha Yurt - Kayseri'de Silahlı Saldırıya Uğrayan Polis Memuru Ağır Yaralandı (2)- Yeniden, System.String[]
KAYSERİ'de sivil polis aracına bir kişinin pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda polis memuru İlhan Odabaşı (41), başına isabet eden saçma ile yaralandı. Ağır yaralanan Odabaşı hastaneye kaldırılırken, saldırgan M.D (37) ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye gezen sivil polis aracına, M.D (37) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu polis aracında bulunan  İlhan Odabaşı (41) başına isabet eden saçma ile ağır yaralanırken otomobilde bulunan diğer polis ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırgan yaya olarak kaçarken, diğer polis memurunun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı polis memuru İlhan Odabaşı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Kaçan saldırganın yakalanması için de bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi çalışma başlattı. Saldırıdan 30 dakika sonra zanlı M.D., olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir okulun bahçesinde gizlenirken yakalandı. Zanlı gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülürken, yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Olay yeri inceleme ekipler

-Araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

(EK)

-Zanlı M.D'nin emniyete getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:32 Kaynak: DHA

Polis, 3. Sayfa
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