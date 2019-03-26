Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kayseri Havalimanı'nda Polis, Mesai Arkadaşını Yaralayıp İntihara Kalkıştı (3)

Dha Yurt - Kayseri Havalimanı'nda Polis, Mesai Arkadaşını Yaralayıp İntihara Kalkıştı (3)

1 saat önce

MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDUKayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B.

Dha Yurt - Kayseri Havalimanı'nda Polis, Mesai Arkadaşını Yaralayıp İntihara Kalkıştı (3), System.String[]
MESAİ ARKADAŞI TARAFINDAN VURULAN POLİS ŞEHİT OLDU

Kayseri Havalimanında İç Hatlar Giden Yolcu bölümünde güvenlik noktasında mesai arkadaşı polis memuru Eyüp B., tarafından tabanca ile vurulan ve vucuduna isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Ali Ağkuş, Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu.



Haber: KAYSERİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:13 Kaynak: DHA

Kayseri, Polis, Güncel
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