Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı

Dha Yurt - Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı

20 dakika önce

TUNCELİ'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü kar ve tipi nedeniyle otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Dha Yurt - Kırşehir'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 3 Ölü, 20 Yaralı, System.String[]
TUNCELİ'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü kar ve tipi nedeniyle otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. 

Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Kararyolu'nda meydana geldi. Tunceli'den Ankara'ya giden bir yolcu otobüsü Akpınar ilçesine 5 kilometre kala kar ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay  yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kırşehir ve Akpınar devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının ambulansa taşınması

Haber: KIRŞEHİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:33 Kaynak: DHA

Ankara, Tunceli, Kırşehir, 3. Sayfa
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