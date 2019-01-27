Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Konya'da Anne ve İki Çocuğu Öldürüldü, Şüpheli Koca Kayıp (2) - Yeniden

Dha Yurt - Konya'da Anne ve İki Çocuğu Öldürüldü, Şüpheli Koca Kayıp (2) - Yeniden

32 dakika önce

KONYA'da çiftlik evinde Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu ile birlikte başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Dha Yurt - Konya'da Anne ve İki Çocuğu Öldürüldü, Şüpheli Koca Kayıp (2) - Yeniden, System.String[]
KONYA'da çiftlik evinde Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu ile birlikte başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü tahmin edilen çocukların cesedinin banyoya taşındığı belirlenirken, polis katliamı evde bulunmayan kadının eşinin yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'ta Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte meydana geldi. Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, bugün akşam saatlerinde arkadaşını arayarak çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden arkadaşı, ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi. 

'DEHŞETE KAPILDI'

Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören kişi, kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan kişi, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KAYIP

Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis, cinayeti evde bulunmayan kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tüyler ürperten cinayetlerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Evin dışından detay

Polislerin inceleme yapması 

Cesetlerin çıkartılması 

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:23 Kaynak: DHA

Çiftlik, Konya, Anne, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nejc Skubic 3 Yıl Daha Konyaspor'da Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı

68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı Mersin'de 2 Milyon Civciv Ölüme Terk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 22:55:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Konya'da Anne ve İki Çocuğu Öldürüldü, Şüpheli Koca Kayıp (2) - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]