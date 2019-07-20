Son Dakika Haberleri: DHA YURT - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)
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DHA YURT - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)

1 saat önce

KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

DHA YURT - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1), System.String[]

KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden detaylar

Haber- Kamera : Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:42 Kaynak: DHA
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