DHA YURT - Konya'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü (1)
1 saat önce
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:42 Kaynak: DHA
KONYA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 23.20 sıralarında Adana Çevreyolu alt geçitte meydana geldi. İki otomobilin henüz bilinmeyen nedenle çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Görüntü Dökümü
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Kaza yerinden detaylar
Haber- Kamera : Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/ KONYA
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