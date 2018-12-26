Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Liseli Futbolcular Sahada Tekme-Tokat Kavga Etti, Öğretmenler Arada Kaldı

Dha Yurt - Liseli Futbolcular Sahada Tekme-Tokat Kavga Etti, Öğretmenler Arada Kaldı

28 dakika önce

ADAPAZARI'nda futsal maçında tartışan iki lisenin takım oyuncuları sahanın ortasında tekme- tokat kavga etti.

Dha Yurt - Liseli Futbolcular Sahada Tekme-Tokat Kavga Etti, Öğretmenler Arada Kaldı, System.String[]
ADAPAZARI'nda futsal maçında tartışan iki lisenin takım oyuncuları sahanın ortasında tekme- tokat kavga etti.

Olay bugün öğle saatlerinde, Adapazarı Yenikent Spor Salonu'nda meydana geldi. Liselerarası Futsal İl Birinciliği ikinci tur müsabakasında Sapanca Anadolu Lisesi ve Özel Ada Mektep Lisesi karşı karşıya geldi.

Müsabakanın bitiş düdüğü çaldığı sırada iki takımın oyuncuları arasında sözlü tartışma çıktı. Sahada tansiyon yükselince, iki takımdan bazı oyuncular birbirlerine girişti. Araya giren takım arkadaşları da kendilerini tekme ve yumrukların içinde buldu. Oyuncular sahanın ortasında tekme-tokat birbirlerine girişti. Yaşanan arbedeyi ayırmak isteyen bazı öğretmenler, tekme ve yumrukların hedefi oldu. Birkaç dakika süren arbede, tribünden gelen diğer öğretmenlerin müdahalesiyle son buldu. Oyuncular güçlükle ayrılırken kavga anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Maç sonunda hakem, kavgaya karışan öğrencilerin isimlerini tespit ederek rapor tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kavga anı

HABER: Aziz GÜVENER/ ADAPAZARI(Sakarya),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:48 Kaynak: DHA

Adapazarı, kavga, Güncel
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