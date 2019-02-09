Dha Yurt - Market İçindeki Bıçaklanma Anı Kamerada (Yeniden)
42 dakika önce
İZMİR'in Buca ilçesinde, kendisini gasp etmeye çalışan kişiyle süpermarkette kavga eden 21 yaşındaki Resul Yazar, bıçaklanarak ağır yaralandı.
İZMİR'in Buca ilçesinde, kendisini gasp etmeye çalışan kişiyle süpermarkette kavga eden 21 yaşındaki Resul Yazar, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, 4 Şubat'ta, Buca'daki bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre, Resul Yazar, bir caminin tuvaletine girdi ve burada kendisini gasp etmeye çalışan eli bıçaklı bir kişiyle tartıştı. Daha sonra camiden çıkıp yandaki markete giren Yazar, karşısında yine kimliği belirlenemeyen bu kişiyi gördü. Yazar, çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Yazar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Yazar'ı bıçaklayan kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Market içinde rafların arasın karşılaşmaları
Boğuşmaları
Bıçaklama anı
Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:02 Kaynak: DHA
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