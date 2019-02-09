Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Market İçindeki Bıçaklanma Anı Kamerada (Yeniden)

Dha Yurt - Market İçindeki Bıçaklanma Anı Kamerada (Yeniden)

42 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde, kendisini gasp etmeye çalışan kişiyle süpermarkette kavga eden 21 yaşındaki Resul Yazar, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Dha Yurt - Market İçindeki Bıçaklanma Anı Kamerada (Yeniden), System.String[]
İZMİR'in Buca ilçesinde, kendisini gasp etmeye çalışan kişiyle süpermarkette kavga eden 21 yaşındaki Resul Yazar, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, 4 Şubat'ta, Buca'daki bir süpermarkette meydana geldi. İddiaya göre, Resul Yazar, bir caminin tuvaletine girdi ve burada kendisini gasp etmeye çalışan eli bıçaklı bir kişiyle tartıştı. Daha sonra camiden çıkıp yandaki markete giren Yazar, karşısında yine kimliği belirlenemeyen bu kişiyi gördü. Yazar, çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralandı. 

Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırılan Yazar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. 

Yazar'ı bıçaklayan kişinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, süpermarketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Market içinde rafların arasın karşılaşmaları

Boğuşmaları

Bıçaklama anı

Haber: Davut CAN - Kamera: İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:02 Kaynak: DHA

kavga, Buca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ucuz Araba Peşinde Koşarken Dolandırıldılar Boğaz Turu Yapmak İsteyen Kişi Tekneden Düşerek Hayatını Kaybetti

FETÖ'den Aranan Komiser Yardımcısı Suriyelilerin Yaşadığı Bölgede Yakalandı Bitkisel Hayattaki Kadının Tecavüze Uğradığı Hastane İçin Kapatma Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 19:44:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Market İçindeki Bıçaklanma Anı Kamerada (Yeniden)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]