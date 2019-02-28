Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Mersin'de, 2 Kişiyi Öldüren Soyguncu Yakalandı

Dha Yurt - Mersin'de, 2 Kişiyi Öldüren Soyguncu Yakalandı

5 dakika önce

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Dha Yurt - Mersin'de, 2 Kişiyi Öldüren Soyguncu Yakalandı, System.String[]
MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki kuyumcu soygununda 2 kişiyi öldüren ve polis olduğu iddia edilen kişi, annesiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, salı günü akşam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'ndeki Defterdarlık binası karşısında Gür İşhanı'nda meydana geldi. Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin'i ve Tazegül'ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada olayın aynı mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.

Görüntü Dökümü

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Mahalle esnafı ile röportaj

Zanlının evnini bulunduğu sokağın görüntüsü

Apartman girişi ve balkonun görüntüsü

Emniyet Müdürlüğü'nün görüntüleri 

SÜRE: 01'40"     BOYUT: 181 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:04 Kaynak: DHA

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