Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Mersin'de İyi Partililer Başkan Kocamaz'a Destek İçin Belediye Önünde Toplandı (1)

Dha Yurt - Mersin'de İyi Partililer Başkan Kocamaz'a Destek İçin Belediye Önünde Toplandı (1)

1 saat önce

MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin ardından partililer, destek için Belediye binasının önünde toplandı.

Dha Yurt - Mersin'de İyi Partililer Başkan Kocamaz'a Destek İçin Belediye Önünde Toplandı (1), System.String[]
MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın iddiaya göre adaylığının riske girmesinin ardından partililer, destek için Belediye binasının önünde toplandı.

İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı görevlileri adayların listesini saat 17.00'den sonra YSK'ya teslim etmesinin ardından Burhanettin Kocamaz'ın adaylığının riske girdiği yönündeki iddialar üzerine partililer, destek olmak için Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde toplandı. Endişeli oldukları gözlenen partililer, yetkililerden açıklama yapılmasını bekliyor.

Bu arada polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İYİ Partililerin belediye önündeki bekleyişi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/ MERSİN,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

belediye başkan adayı, İYİ Parti, Burhanettin Kocamaz, Mersin, Politika
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