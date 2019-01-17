Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Mersin'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Dha Yurt - Mersin'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

49 dakika önce

MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Dha Yurt - Mersin'de Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
MERSİN'in Anamur ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Antalya- Mersin yolu ile 19 Mayıs Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Arif Fakhı (40) yönetimindeki 33 ZD 958 plakalı kamyon, Berk Yılmaz'ın (23) yönetimindeki 33 AAL 679 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile kamyonda bulunan Mehmet Fed (41) ve otomobildeki Serkan Şimşek (26), yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan  yaralılardan Serkan Şimşek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından tekrar açıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan kamyon ve otomobilin görüntüsü

Yaralılardan görüntü

Kazayı gören vatandaşlar ile röp.

İtfaiye ve polislerden görüntü

Süre: 04'00"  Boyut: 140 MB

Haber - Kamera:  Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:51 Kaynak: DHA

Anamur, Mersin, 3. Sayfa
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