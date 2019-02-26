Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Mersin'de Kuyumcu Soygunu: 2 Ölü

Dha Yurt - Mersin'de Kuyumcu Soygunu: 2 Ölü

1 saat önce

MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.

Dha Yurt - Mersin'de Kuyumcu Soygunu: 2 Ölü, System.String[]
MERSİN'de akşam saatlerinde bir kuyumcuda gerçekleşen soygun girişiminde iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde bulunan Defterdarlık binası karşısındaki Gür İşhanı'nda meydana geldi. İşyeri sahibi Mustafa Serpil ile çalışanı Yasin Tazgül, vitrindeki altınları toplandığı sırada yüzü maskeli bir kişi içeriye girdi. Soyguncu, doğrulttuğu tabanca ile kuyumcudan para ve altınları vermesini istedi. Ancak kuyumcu, direnince yüzü maskeli kişi tabancayla iş yeri sahibi ve yanında çalışan kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Yüzü maskeli soyguncu bir miktar altın alarak kaçarken, silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. 

Olay yerine gelen sağlık ekipleri iş yeri sahibi Mustafa Serpil ve çalışanı Yasin Tazgül'ün öldüğünü belirlerken polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri ve güvenlik önlemleri

-Çevredeki kalabalık

-Cenazelerden görüntü

-Cenazelerin araca konulması

-Ölenlerin yakınlarının feryatları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,

*GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:24 Kaynak: DHA

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