Dha Yurt - Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı (5)
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ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI?İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı.
ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI
? İzmir
'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Çıkantılan ceset, Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
Haber: İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:30 Kaynak: DHA
İzmir'deki Göçükte Kalan Bir Kişinin Cesedine Ulaşıldı
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