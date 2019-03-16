Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı (5)

Dha Yurt - Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı (5)

54 dakika önce

ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI?İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı.

Dha Yurt - Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı (5), System.String[]
ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI

? İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Çıkantılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Haber:  İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:30 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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