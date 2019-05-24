Son Dakika Haberleri: DHA YURT - MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (2)

DHA YURT - MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (2)

8 dakika önce

KURTARILAMADIKonya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

DHA YURT - MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybetti (2), System.String[]

KURTARILAMADI
Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öztoklu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek,"Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim" dedi.
Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.
Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart'ta yapılan mahalli  Seçimlerde 'Cumhur İttifakı' adayı olarak MHP'den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İl Başkanı Murat Çiçek'i konuşması 
Hastane önündeki partili kalabalık 
Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:35 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, MHP, İhsan Öztoklu, Güncel
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