DHA YURT - MUĞLA'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:42 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde, bugün saat 00.43 sıralarında Gökova Körfezi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. Bodrum'un yaklaşık 4 kilometre açığında meydana gelen depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.
Haber: BODRUM(Muğla),
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