Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Niğde'ye Şehit Acısı Düştü

Dha Yurt - Niğde'ye Şehit Acısı Düştü

1 saat önce

SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Dha Yurt - Niğde'ye Şehit Acısı Düştü, System.String[]
SURİYE'de teröristler tarafından Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havanlı saldırıda yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın (23), tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta teröristler tarafından havanlı saldırı gerçekleşti. 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Gaziantep'teki hastaneye kaldırıldı. 10 gündür tedavi altında olan Sayın, bugün şehit oldu. Nişanlı oluduğu belirtilen şehidin cenazesinin, yarın Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'ye getirileceği ve Orhanlı kasabasında toprağa verileği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  

-------------------------------

Fotoğraflar

Haber: Ali KADI/ NİĞDE,
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:21 Kaynak: DHA
Niğde, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Suriyeli Cinayetinde Evde 2 Cansız Beden Çıktı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 00:05:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Niğde'ye Şehit Acısı Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]