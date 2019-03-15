Son Dakika Haberleri: Dha Yurt - Otomobil ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Dha Yurt - Otomobil ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.

Dha Yurt - Otomobil ile Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı. 

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki 34 PP 8069 plakalı otomobil ile Yiğit Can Y.'nin kullandığı 01 FKV 06 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Yiğit Can Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Can Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde incelemede motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yerinden görüntü

Ambulanstaki yaralıdan görüntü

Otomobilden görüntü

Otomobilin hasar gören yerlerinden görüntü

Motosikletten görüntü

Motosikletin 80 kilometre/saatte takılı kalan hız kadranın görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:56 Kaynak: DHA

Adana, Motosiklet, Yiğit Can, Güncel
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