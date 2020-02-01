Dha yurt özel gündem - Son Dakika

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6 saat önce

Camisiz minare mahallenin sembolü olduBURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare dikkat çekiyor.

Camisiz minare mahallenin sembolü oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare dikkat çekiyor. Mahalle muhtarı 2000 yılında yıkılan caminin minaresini sağlam durduğu için dokunulmadığını kaydederken, bu yapı aynı zamanda mahallenin de sembolü haline geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan Hasanpaşa Cami, yıllar geçtikçe yıpranınca 2000 yılında yıkıldı. Ancak yıkılan caminin minaresinin yıkılmasına mahalle sakinleri rıza göstermezken, aynı isimle camii mahallenin farklı bir noktasında yeniden inşaa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Bölgeye gelen ziyaretçiler ise bu noktada şaşkınlığını gizleyemezken, camisiz minare dikkat çekiyor.

Konuya ilişkin bilgiler veren Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç eden insanlar tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya açıklamasında, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Hasanpaşa, Karakaya, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:04 Kaynak: DHA
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