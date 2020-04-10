DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

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6 saat önce

=====================================300 bin tohum toprakla buluşturuldu MERSİN'in Çamlıyayla ilçesi Fakılar Orman Kooperatifi üyeleri, 15 günde çeşitli türlerden 300 bin ağaç tohumunu tüplere yerleştirerek can suyu vermeye başladı.

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300 bin tohum toprakla buluşturuldu

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesi Fakılar Orman Kooperatifi üyeleri, 15 günde çeşitli türlerden 300 bin ağaç tohumunu tüplere yerleştirerek can suyu vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan Mersin Orman İşletme Müdürlüğü denetiminde olan Çamlıyayla Fakılar Orman Kooperatifi üyeleri Türkiye'nin dört bir tarafına fidan yetiştiriyor. Aralarında üniversite öğrencileri ile ev hanımlarının da olduğu 45 kooperatif üyesi, Fakılar fidanlık sahasında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda kooperatif üyeleri, 15 günde 300 bin adet fidan tohumu ekimini tüplere yerleştirerek yapmaya başladı. Ladin, çam, badem, katran ağacı gibi talep doğrultusunda çalışmalarını sürdüren kooperatif üyeleri hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de daha yeşil bir ülke için çaba sarf ediyor.

Fakılar Mahallesi Orman Kooperatifi Başkanı Necip Özdemir, kırsal kalkınma için çalışma yaptıklarını belirterek, "80 dönüm arazi üzerinde tohum ekip, fidan büyütüyorlar. Mersin Fidanlık Müdürlüğü Tarsus Fidanlık Şefliği'ne ait kırsal kalkınma için bu tohumları ekiyoruz. İnsanlarımız fayda görüyor. İşçilerimiz 15 günde 300 bin tohum torbalayıp ektiler. Çam tohumu, badem tohumu. Yani köylülere büyük bir gelir sağlıyor. Çamlıyayla Fakılar Orman Kalkınma Kooperatifi'ne üye olan arkadaşlar burada çalışıyor. Bu tohumlar şimdi ekiliyor, kasım- aralık ayına yani bir yaşına yaklaştığı an belli bölgelere Orman İşletme nezdinde gönderiyoruz. Buranın hava iklimi güzel olduğu için bir yaşından önce de yetişiyor. Bütün bölgelere gönderdiğimiz gibi isteğe göre de gönderiyoruz" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE VAR'

Kooperatifte üniversite öğrencilerinin de olduğunu söyleyen Başkan Necip Özdemir, şöyle devam etti:

"Burada şu an üniversite öğrencilerimiz var. Virüs nedeniyle boş durdukları için gece ders, gündüz burada çalışarak kazanç elde ediyorlar. Bu çalışmalar sosyal mesafe içerisinde aynı zamanda. Yağmur olmadığı sürece haftanın her günü devam ederken, kooperatif üyesi çalışanlar yevmiye ile mutfaklarına katkı sağlıyorlar."

Ömer Halisdemir Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü öğrencisi Hilal Sarıateş ise okulların koronavirüs tedbirleri kapsamında tatil edildiği için burada hem çalıştığını hem de kooperatifin yaptığı çalışmadan faydalanarak para kazandıklarını belirtti. Okullar açıldığı zaman derslere devam edeceklerini söyleyen Sarıateş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kooperatifi üyesi ev hanımı Gülendam Şimşek de, "Toprak doldurup tohum ekimi yapıyoruz. Kooperatifimiz böyle bir şeye öncelik tanıdığı için teşekkür ediyorum. Geçim kaynağımızı sağlıyoruz" dedi.

- Burdur
Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:57 Kaynak: DHA

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