DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

6 saat önce

Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte ettiGAZİANTEP'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte edip, kavanozlarda muhafaza etmeye başladı.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM, System.String[]

Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

GAZİANTEP'te bulunan Devr-i Alem Para Müzesi'nin sahibi Esat Kaplan, koronavirüs nedeniyle müzesinde bulunan yaklaşık 4 ton parayı dezenfekte edip, kavanozlarda muhafaza etmeye başladı.

Gaziantepli Esat Kaplan, uzun yıllar yaşadığı Hollanda'dan, 20 yıl önce Türkiye'ye dönüş yaptı. Hollanda'da başladığı para koleksiyonuna memleketinde de devam eden Kaplan, onlarca ülkeye ait banknot ve madeni paraları 11 yıl önce kurduğu Devr-i Alem Para Müzesi'nde sergilemeye başladı. Elinde yaklaşık 4 ton para bulunan Kaplan, koronavirüsün yayılmasının ardından bakterileri barındırdığı gündeme gelen paraları dezenfekte etme kararı aldı.

Koruycu tulum giyip, maske ve eldiven takan Esat Kaplan, cımbız ile paraları tek tek cam fanusun içerisindeki dezenfekte ilacında bir süre bekletti ve ardından kavanozlara yerleştirdi.

Esat Kaplan, paranın dünyada en çok bakteri barındıran unsurlardan birisi olduğunu ifade etti. Dünyadaki tüm ülkelere ait paranın kendisinde mevcut olduğunu söyleyen Kaplan, "Dünyada en çok bakteri parada toplanıyor. Para en çok bakteri taşıyan unsur olduğu için dezenfekte işlemlerini yaptık. Bizim koleksiyonumuzda dünyanın her yerinden para mevcuttur. Bizde kendi çapımızda bir temizleme işlemi yapmaya çalıştık" dedi.

'DEZENFEKTE SAYESİNDE ENVANTERİMİ GÖRDÜM'

Bir hafta süren dezenfekte işlemi ile koleksiyonundaki envanterini de gördüğünü anlatan Kaplan, "Bu sayede kendi envanterimi de görmüş oldum. Kavanozlarımı temizledim, metal ve kağıt paraları elimden geldiği kadarıyla dezenfekte etmeye çalıştım. En büyük isteğimiz bir an önce bu sürecin sona ermesi ve salgının bitmesiyle müzemizde yeniden ziyaretçilerimizi ağırlamak" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Esat Kaplan'ın tulum giymesi

Esat Kaplan'ın paraları kavanozdan çıkarması

Metal paraları dezenfekte kovasına koyması

Kağıt paraları dezenfekte etmesi

Kavanozdaki paralara dezenfekte spreyi sıkması

Esat Kaplan ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

==============================

İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan İsmail Efe Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı bağışladı. Kampanyayı duyduktan sonra 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak kampanyaya katılmak istediğini belirten Okay, parasını gelen polis ekiplerine teslim etti. İsmail Efe'nin bu davranışından dolayı duygulanan polisler, küçük çocuğa teşekkür etti.

Bağışçıları görüp kendisinin de bu kampanyaya katılmaya karar verdiğini belirten Okay, "Biz bize yeteriz kampanyası için ben de bağış yapmak istedim. Bende kumbaramda biriktirdiğim parayı bağış yapmak için 155'i aradım. Babamla birlikte konuştuk. Bağış yapmak istediğimi söyledim. Polis abiler de parayı teslim almaya geldiler. Şu an 200 lira var kumbaramda. Paramın hepsini vermek istiyorum. Aslında ben başka bir şey için biriktiriyordum, ama herkes yardım yapınca ben de bağış yapmak istedim. Bence herkes kampanyaya katılmalı. Allah herkesi bu koronavirüsten korusun" dedi.

Oğlunun kampanyaya katılmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden baba Bilal Okay (41), "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlamak istedi. Birlikte polisi arayarak bağış yapmak istediğini iletti. Sağ olsun polislerimiz de geldi. Kampanyaya katıldığımız için çok memnunuz. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum." diye konuştu.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İsmail Efe, Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:06 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Herkes koronadan korkarken, Bulgaristan'daki ayinde yüzlerce kişi aynı tastan kutsanmış su içti
Virüs barındırma ihtimaline karşı, müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz Antalya'ya yerleşen Alman vatandaşı, kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yaptı Koronavirüsü yenen 107 yaşındaki Havahan Nine, tüm yaşlılara umut oldu Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek Salgın sebebiyle kızamık aşı kampanyaları ertelendi: 117 milyon çocuk etkilenebilir
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi         
13:00
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti         
12:35
Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı Türk yapımı 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyen Neymar, hüngür hüngür ağladı         
12:32
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı         
12:26
Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor         
12:24
THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu THY, yurt dışı seferlerini 20 Mayıs'a kadar durdurdu         
12:21
Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı Jandarma yardım isteyen çiftçinin tarlasına traktörle gübre attı         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 15:42:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]