DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle iptal edilen veya ertelenen fuarların bölge ekonomisini 45 milyon dolar civarında zarara uğrattığı açıklandı.

Antalya Fuar İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, turizmle birlikte Antalya'nın önemli fuar merkezlerinden biri olduğunu belirterek, fuar sektörünün virüsten dolayı çok büyük zarar ettiğini söyledi. Dünya çapında fuarcılık sektörü büyüklüğünün 14 milyar euro iken, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yüzlerce fuarın iptal edildiğine dikkati çeken Bıdı, "Koronavirüsün sağlıkta verdiği zarar ekonomiye de ciddi bir şekilde yansıyor. Bugüne kadar 'Boat Antalya', 'Karavan Antalya', 'Antalya City Expo', 'Hestourex', 'İnterfresh' fuarlarını erteledik. Önümüzdeki yıl sonuna kadar yapılacak diğer büyük fuarlarımız da risk altında" dedi.

Turizmin düşük seyrettiği aylarda fuar düzenlediklerini sözlerine ekleyen Ali Bıdı, "Fuarlar, Antalya gibi yaz dönemi yoğun geçen bir bölgede, kış döneminde ticari hacmi artırarak bölge ekonomisine ve istihdamına da ciddi katma değer sağlamaktadır. İptal ya da ertelenen fuarların sektörlere zararı tahmini olarak 45 milyon dolar civarındadır. Bu rakam her geçen zaman artmaktadır. Fuarcılık sektörü dünyada 325 milyar dolarlık değer üretmektedir. Fuar Endüstrisi Küresel Birliği (UFI), Bağımsız Fuar Organizatörleri Derneği (SISO) ve Oxford Economics'in yaptığı ortak araştırmaya göre fuarcılık sektörü dünyada 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Küresel fuarcılık sektörü, milli gelirlere ise 81.1 milyar dolarlık direkt katkı sağlıyor" diye konuştu.