DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

400 yıllık tarihi çarşıda çekiç sesleri ilk kez salgın nedeniyle sustu

GAZİANTEP'te, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin hiç susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı, koronavirüs salgını nedeniyle kapandı. Çekiç seslerinin susmasıyla 400 yıllık tarihi çarşı ilk defa sessizliğe büründü.

Gaziantep'te; ahşap kaplamalı dükkanları, taş döşenmiş sokakları ile yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve yüzyıllardır hiç boş kalmayan tarihi Bakırcılar çarşısı, 400 yıl sonra sessizliğe büründü. Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, esnafın salgın riskine karşı çarşı iş yerini kapatma kararı aldığını belirterek, "Asırlardır ilk defa çekiç sesleri burada susmuş durumda. Koronavirüs salgınından dolayı biz de kendi tedbirlerimizi aldık ve esnafımız iş yerlerini kapattı" dedi.

Kentin simgeleri arasında yerini alan ve turistlerin ilgi odağı olan çarşının 400 yıllık geçmişe sahip olduğunu anlatan Celal Açık, "Burası dünyanın en güzel tarihi çarşılarından birisidir. Buranın 400 yılın üzerinde bir tarihi var. Bu çarşıda tarihte hiç böyle çekiç seslerinin sustuğu görülmemiştir. Ben 43 yıldır bu işi yapıyorum ve ilk kez bu çarşı sessizliğe büründü. Eski ustalarımız ile konuştuğumuz zaman onlar da aynı şeyi söylüyor" diye konuştu.

'ESNAFIN DÜKKANI KAPALI, GÖNLÜ ZENGİN'

Çarşı esnafının kapatma zorunluluğu olmamasına rağmen virüs tedbirleri kapsamında kepenk indirdiğini ifade eden Açık, "Tüm dünyadaki bu salgına karşı tedbirleri arttırmamız lazım. En önemli şey sağlık. Sağlık olmazsa, iş de olmaz. Bakın bizde kapatma zorunluluğu yok ama neredeyse tüm dükkanlar kapalı. Türkiye'de en fedakar kesimlerden birisi de esnaf kesimidir. Şu süreçte parası yok, ama fedakarlığı çok. Şu an esnafımız zarar ediyor ama kendisi ve toplumun sağlığı için bu duruma katlanıyor. Bizim esnafımızın dükkanı kapalı ama gönlü zengin" dedi.

Tarihi çarşının koronavirüs salgını bittikten sonra eski canlılığına kavuşacağını ve çekiç seslerini dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin tekrar duyacağını dile getiren Celal Açık, "Gaziantep'e gelenlerin yüzde 90'ı bu çarşıya uğrar. Umarım bu kötü günler geride kalır ve çarşımızda eski canlılığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakırcılar Çarşısı

Kapalı işyerleri

Çarşının sakinliği

Celal Açık ile röp.

Çarşının eski görüntüleri

Bakır işleme görüntüleri

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Kardelenlerin renk cümbüşü

KARS'ta uzun ve çetin geçen kış mevsiminin ardından doğayı canlandıran kardelenler, renk cümbüşü oluşturdu.

Doğu'da uzun ve sert geçen geçen kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte doğa da canlanmaya başladı. Doğa yavaş yavaş yeşil renge bürünürken, kardelenler de çeşitli renklerde boy göstermeye başladı. Kağızman yolu üzerinde arazideki kardelenler; yoldan gelip geçenler ve doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekiyor.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu, kışın sona ermesiyle genellikle çiçeklenmede ilk görülen bitkinin kardelen olduğunu söyledi. Nergisgillerden bir bitki olan kardelenlerin, galantus cinsine bağlı olarak bilindiğini belirten Altunğlu, "Galantus'un cins bazında 14 türü var ve bunlar nadir bitkiler arasındadır. Bir dönem bunların bazı türleri uzun dönemden beri toplanmış ve Hollanda'ya süs bitkisi olarak gönderilmiş. Günümüzde ise bunların toplanması yasak. Bunlar koruma altına alınmış bitkilerden" dedi.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu ayrıca, "Baharın gelmesiyle birlikte karlar erimeye başladığında karın içinden çıktığı için isim olarak da kardelen olarak bilinmekteler. Oldukça önemli bir bitki türüdür ve tıbbi amaçlı da kullanılmakta. Süs bitkisi olarak da kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kardelenlerden genel ve detaylar

-Prof. Dr. Mustafa Kemal Altunoğlu'nun konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Doğubayazıt'ta çocuklar ilk kez doğum günü kutladı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde yardım organizasyonu kuran 6 genç, köyde yaşayan ve bugüne kadar doğum günü kutlanmayan 15 çocuğa, sürpriz kutlama düzenledi.

Doğubayazıt ilçesinde yaşayan Ömer Paşayiğit, 5 arkadaşıyla birlikte hiç doğum günü kutlanmayan çocuklara yönelik proje hazırladı. İlçeye bağlı 7 köyü gezen Paşayiğit ve arkadaşları, ilk olarak Tutumlu köyündeki çocuklara sürpriz yaptı. Köyde yaşları 6 ile 10 arasındaki 15 çocuğun hiç doğum günü kutlamadığını belirleyen Paşayiğit ve arkadaşları, harekete geçti. Hayırseverlerin de yardımıyla ilçe merkezinden aldıkları pastalarla Tutumlu köyüne giden gençler, çocukları sosyal mesafe gözeterek bahçede topladı. Paşayiğit ve arkadaşlarının dağıttıkları pastaları yiyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

HASTA YATAĞINDA DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Ömer Paşayiğit ve arkadaşları Yanoba köyünde yaşayan Ömer-Ayşe Uçar çiftinin üç çocuğundan biri olan Şahide Uçar için de doğum günü kutlaması düzenledi. Omirilik rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Şahide'yi evinde ziyaret eden yardımsever gençler, üzerinde Şahide ile birlikte kardeşleri Derya ve Şahin'in de isimleri yer alan pastaya yerleştirdikleri mumları Şahide'nin üfleyerek söndürmesini istedi. İlk kez doğum günü kutlayarak mumları söndüren Şahide büyük sevinç yaşadı.

Hayırseverlerden aldıkları desteklerle köylerde yaşayan çocuklara pasta ikram ettiklerini söyleyen Ömer Paşayiğit, ilçenin tüm köylerini dolaşarak çocuklara doğum günü kutlaması yapmayı hedeflediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çocukların bahçede belirli aralıklarla oturması

-Çocuklara pastalarının dağıtılması

-Çocukların pastaları yemeleri

-Çocukların beğendiklerini söylemesi

-Hasta yatağındaki çocuğa doğum günü kutlaması

-Çocuğun mumları üfleyerek söndürmesi

-Çocuğun pastayı yemesi

Haber-Kamera: Selahattin KAÇURU/ DOĞUBAYAZIT ( Ağrı ),

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Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı'nda arıcılar kovanlarının kapaklarını açtı. Kovanlarından çıkıp Dicle Vadisi'ni renklendiren arılar, bir yandan bal için polen toplarken, diğer yandan meyve ağaçlarının çiçeklerini dölleyerek doğanın döngüsüne katkı sunuyor. 35 yıldır arıcılık yapan Abdulkadir Yolagelen (60), 500 arı kovanıyla yılda 4 ton üretim yaptığını söyledi.

Bal üreticisi Abdulkadir Yolagelen, 2 oğluyla birlikte 500 arı kovanıyla Diyarbakır'daki Kırklar Dağı'nda kamp kurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin karşısındaki Kırklar Dağı'nda eteklerindeki konuşlandırdığı arı kovanlarının kapaklarını açan Yolagelen, bu yıl 4 ton bal elde etmeyi hedefliyor. Yolagelen, kovanlarından çıkardığı arıların Dicle Vadisi'ni renklendirirken, meyve ağaçlarının çiçeklerini dölleyerek doğanın döngüsüne katkı sunuyor.

'HEVSEL BAHÇELERİ'NDEN ÇEŞİT ÇEŞİT VAR'

36 yıla aşkındır arıcılık yaptığını anlatan Abdulkadir Yolagelen, Hevsel Bahçeleri'ndeki meyve ağaçlarının arıların güçlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Yolagelen, "Kırklar Dağı ve Hevsel Bahçeleri arıların güçlenmesi için iyi bir yer. Çeşit çeşit çiçek var burada. Arılarımız, Hevsel Bahçeleri'ndeki ağaçların çiçeklerinden polen topluyor" dedi.

'ARICILIK GÜZEL BİR MESLEK, DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ'

Çocukluğundan buyana babasıyla arı yetiştiriciliği yapa 33 yaşındaki Fırat Yolagelen ise "Çocukluğumdan beri arıcılık yapmaktayım. Babamla beraber bu işi sürdürüyoruz. Yıllardır Hevsel Bahçeleri'ne geliyoruz. Daha önce de Adana'ya gidiyorduk. Burada arıyı yavruya yatırıyoruz. Arıcılık güzel bir meslek, doğayla iç içeyiz. Arı, doğada çok önemli bir zincir. Bu sene 500 kovan buraya getirdik. Bu 500 kovan ile ortalama 4 ton bal üretimimiz oluyor. Bu da tabii masraflı bir iş" diye konuştu.