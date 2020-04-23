DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

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6 saat önce

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılarNAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti'nden çalışmak için Türkiye'ye gelen 11 kişi, Iğdır'da mahsur kaldı.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM, System.String[]

Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar

NAHÇIVAN Özerk Cumhuriyeti'nden çalışmak için Türkiye'ye gelen 11 kişi, Iğdır'da mahsur kaldı. Iğdır'da kaldıkları otele verecek paralarının kalmadığını söyleyen Elnur Rehimov, "Otele verecek paramız kalmadı. Her gün peynir ekmek yiyoruz. Jandarmayı arayacağız. Belki bizi alıp götürür bir yerlere yerleştirir ve yemek verirler" dedi.

Geçen aylarda ülkelerinden çalışmak üzere Türkiye'ye gelen Nahçıvan vatandaşı 6 kişi Sakarya'ya giderken, 5'i Iğdır'da kaldı. Buralarda çeşitli işlerde çalışan Nahçıvanlı işçiler, koronavirüs salgını sebebiyle sınır kapıları kapatılınca Türkiye'de mahsur kaldı. Sakarya'da kalanlar Nahçıvan'a sınır olan Iğdır'a dönmek üzere seyahat izin belgesiyle yola çıktı. Iğdır'a vardıklarında ülkelerine gitmelerine izin verilmeyen 6 işçi, burada çalışan 5 işçiyle birlikte bir otelde kalmaya başladı. Azerbaycan Konsolosluğuyla yaptıkları görüşmelerde olumlu bir sonuç alamayan 11 işçi, ülkelerine gönderilmelerini istedi.

Sakarya'dan yaklaşık 15 gün önce aldıkları seyahat izin belgesiyle Iğdır'a geldiklerini söyleyen Elnur Rehimov, "Arkadaşlarımızla birlikte özel araç kiralayıp Dilucu Gümrüğü'ne gittik. Oradaki görevli Nahcıvan tarafının geçişlere izin vermediğini belirterek bizi geri gönderdi. Biz de Konsolosa gittik, kendisine ulaşamadık. Yaptığımız görüşmelerden bir sonuç alamadık. Bizim de artık otele verecek paramız kalmadı. Biz de jandarmayı arayacağız, belki bizi alıp götürürler, bize de yemek falan verirler. Son paramızı da otele verdik, artık otele verecek paramız bile kalmadı. Yetkilerden ricamız, bizi bir an önce ülkemize göndersinler" dedi.

Iğdır'da 4 aydan beri çalıştığını, ev kiraladığını söyleyen Oktay Guluyev, "Kiraladığım evden çıktım. Ülkeme dönmek istiyorum Konsolosluğa gittim, yetkililerle görüşemedim. Biz burada mahsur kaldık, bizi bir an önce Azerbaycan'a gönderin" dedi.

Iğdır'da özel bir şirkette çalışan Elnare V. Ben, salgın sonrası çalıştığı işten ayrıldığını söyledi. 6 ay önce annesinin yanına geldiğini şimdi onun da geri dönemediğini belirten Elnare, Nahçivan'da ablasının ameliyat olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Annem 6 ay önce çocuklarıma bakmak için yanıma gelmişti. Şimdi ablamın Nahcıvan'da ameliyat olması gerekiyor. Babam yalnız yaşıyor, annemin Nahcıvan'a gitmesi gerek, yoksa cezaya düşecek. Valiliğe gittik, konsolosluğa gittik bir sonuç alamadık. Annemin gitmesi gerek yardım istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seyehat izin belgesinden görüntü

Nahcıvanlıların peynir ekmek yemesi,

Oktay Guluyev ile röp.

Elnur Rehimov ile röp,

Vasile Şireliyeva ile röp

Elnare V. Ben ile röp,

Nahcıvanlıların sokakta gezerken detay

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Köpeklerin saldırısına uğrayan yavru tilki tedavi ediliyor

ŞANLIURFA'da, 3 kardeşinin telefe olduğu köpek saldırısından yaralı kurtulan yavru tilki, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Görevliler tarafından şırınga ile beslenen tilki, tam olarak iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salıverilecek.

Geçen hafta merkez Haliliye ilçesinde koyunlarını otlatan bir çoban, köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yavru tilkiyi fark etti. Köpekleri uzaklaştıran çoban, daha sonra durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, köpeklerin saldırdığı 3 yavru tilkinin telef olduğunu, birinin ise yaralandığını belirledi. Yaralı tilki tedavi edilmek üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Burada veteriner hekimlerin kontrolünde karın ve baş bölgesinden yaralandığı tespit edilen 20 günlük tilkinin tedavisine başlandı. Tedaviye olumlu cevap vererek yaşama tutunan tilki merkezde görevliler tarafından şırınga ile beslenmeye başlandı.

Titizlikle bakılan yavru tilkinin hayata tutunduğunu belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, "Köpek saldırısına uğramış yavru bir tilki getirildi. Tilki vatandaşlarımız tarafından bulunduktan sonra birimlerimize bildirildi. Arkadaşlarımızın teslim aldığı yavru tilkinin tedavisine hemen başladık. Yavrumuz kısa sürede toparlandı ve şu an iyiye gidiyor" dedi.

Erdoğan, öte yandan yaralı halde bulunan tüm hayvanların merkezde tedavilerinin özenle yapıldıktan sonra uygun yaşam alanlarına bırakıldığını da sözlerine ekledi.

YAVRU TİLKİ ŞIRINGAYLA BESLENİYOR

Merkez sorumlusu ve tilkinin bakımıyla ilgilenen veteriner Reşat Ektiren, "Kırsalda bulunan yavrumuz bize geldiğinde kötü durumdaydı. Karın ve baş tarafında yaralar mevcuttu. Hemen cerrahi işlem yaptık, yaralarını dikişlerle kapattık. Yavrumuz 20 günlük olduğu için çok küçük, gözleri hala kapalı. Anne sütünü içemediği için yavru hayvanı; hazırladığımız mama ve sütü şırıngayla veriyoruz. Yavrumuz kısa sürede toparlanmaya başladı. Durumu iyiye gidiyor. Yavrumuzu yaklaşık 6 ay misafir edeceğiz ve kendi başına yaşamaya başlamasıyla doğaya bırakacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi

Görevliler hayvanların bakımını yapması

Yaralı tilkiye mama verilmesi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA - DHA)

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Diyarbakır'da tatlıcıların ramazan mesaisi

DİYARBAKIR'da, ramazan ayında yoğun olarak tüketilen sofraların vazgeçilmezi kadayıf ve baklava üreticileri, mesaiye başladı. İşletmeci Yılmaz Elaldı, bölge halkının ramazan ayında tatlı tüketmeyi gelenek haline getirdiğini ifade ederek, koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirleri aldıklarını, bu kapsamda üretim malzemelerinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edildiğini söyledi.

Yarın başlayacak ramazan ayı öncesi Diyarbakır'daki tatlıcılar da yoğun mesailerine başladı. İftarın vazgeçilmezleri arasında olan tatlı siparişlerini şimdiden alan tatlıcılar, üretimlerinde koronavirüs tedbirlerini de almış durumda. Bünyesinde 3 fabrika ile 18 pastane bulunan Hacı Baba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, bölge halkının ramazan ayında tatlı tüketmeyi gelenek haline getirdiği ifade ederek, bayrama kadar yoğun çalışacaklarını söyledi. Koronavirüs salgına karşı tüm tedbirleri aldıklarını ve bu kapsamda üretim malzemelerinin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edildiğini anlatan Elaldı, "Koronavirüs ile ilgili önlemlerimizi aldıktan sonra ramazan ayı için hazırlıklarımıza başladık. İftar sofrası için özel soğuk baklavamızı da yapacağız. Evlere servis imkanımız var" dedi.

'BU SÜREÇTE HİÇBİR ÇALIŞANIMIZI İŞTEN ÇIKARMADIK'

İşletme olarak hijyene her zaman önem verdiklerini aktaran Elaldı, koronavirüs nedeniyle tedbirleri artırdıklarını söyledi. Personelin iş yerine girmeden önce hijyen cihazında ellerini yıkayıp dezenfekte ettiğini ifade eden Elaldı, şunları söyledi:

"Üretim malzemelerimizi ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra bu uygulamaya başladık. Tedbirimizi 3 ay önceden aldık. Haftada 2 kez iş yerimiz ilaçlanıyor. Bu süreçte hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Sadece pastanelerimizde çalışan garsonlarımızı izine ayırdık."

Fabrikada görevli Gıda Mühendisi Ezgi Kızmaz, firmalarının bütün metal gereçlerin ultraviyole ışınlarıyla dezenfekte edildiğini belirterek, "Ultraviyole ışınlarıyla gözle görülmeyen mikrop ve bakterilerin öldürülmesi sağlanıyor. Koronavirüs günlerinde hijyen çok önemlidir. Biz buna en önemli ölçüde dikkat ediyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 09:37 Kaynak: DHA

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