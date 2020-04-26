DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

6 saat önce

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacakANTALYA'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden El Hadji Thiam (32), koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM, System.String[]

Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak

ANTALYA'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden El Hadji Thiam (32), koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi. Babasıyla cep telefonundan görüntülü görüşebilen 5 yaşındaki Zeynep, "Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım" dedi.

Antalya'da yaşayan Zehra Çınar (31) ile El Hadji Thiam, 5 yıl önce evlendi. El Hadji Thiam, düğünden 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Türkiye'deki oturma izni iptal edilince de uzun süre geri gelemedi. Thiam, kızı Zeynep'i de izinli olarak geldiğinde, ancak 3 aylıkken görebildi. Yeniden çalışmak için ülkesine dönen El Hadji Thiam, aradan geçen sürede, çeşitli nedenlerle ailesinin yanına dönemedi.

Kayınvalidesi Songül Çınar'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin verilen El Hadji Thiam, dönüş hazırlığı yaparken, koronavirüs tedbirlerine takıldı.

KORONAVİRÜSE TAKILDI

Şu an 5 yaşında olan Zeynep Thiam, babası ile anneannesi Songül Çınar'ın (56) cep telefonundan görüntülü görüşebiliyor.  Babasının bir süre daha gelemeyeceğini öğrenince gözyaşı döken Zeynep, babasını getirene hediye vermek istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Zeynep, "Babamı çok özledim. Onu bana getirene 10 kutu şeker alacağım. Söz veriyorum tam 10 kutu şeker alacağım" dedi.

Babasının kendisini sevdiğinden emin olduğunu anlatan Zeynep Thiam, "Babam gelmese de beni çok sevdiğini biliyorum. Onu sadece cep telefonuyla görüntülü aradığımda görebiliyorum. Babamı çok özledim gelebilirse iyi olacak. Babamı getirene 10 kutu şeker vereceğim" diye konuştu.

Babasından özel bir istekte de bulunan Zeynep, "Babacığım gelirken bana söz verdiğin o dişçi setini ve kaplumbağayı alır mısın?" dedi. Baba- kızın görüntülü görüşmesi duygu dolu anlar yaşattı.

Anneanne Songül Çınar, yetkililerden bu ayrılığa bir çözüm bulmasını ve kendilerine yardım edilmesini istedi.

Burkina, Afrika, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 09:53 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'daki trafik kazasında iki polis memuru yaralandı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ölümlerinde otopsi yapılmamasını önerdi Bakan Koca, korona teşhisi konulan babası için yardım isteyen Leyla'ya seslendi: İsveç'e geliyoruz Başkent'te görülen "güneş halesi" vatandaşların büyük ilgisini çekti ABD, "Kim, kırsal kesimi ziyaret ederken kalp krizi geçirdi" iddiasını güçlerinden uydu fotoğraflarını paylaştı Minik Zeynep, Afrika'daki babasını getirene 10 kutu şeker alacak Samsun'da Ferrari marka otomobili olan bir kişi, bin liralık yardıma başvurdu İş insanı Abuzer Yıldırım koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde
Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek Ajax, Galatasaray'dan kiraladığı Babel'le yola devam edecek         
16:37
Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor Garry Rodrigues, Al-Ittihad'a dönmek istemiyor         
16:08
Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu Zeki kablumbağa, idrarını yaparak aslana yem olmaktan kurtuldu         
16:08
"Babam dilendiriyor" diyen çocuklara polis yardım eli uzattı         
16:07
ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım ABD'li senatör Lindsey Graham: Kim Jong-un ölmediyse, şaşırırım         
15:50
İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı İBB aleyhine kurgu haber yapan 3 kişi gözaltına alındı         
15:42
Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü Koronavirüsten korunmak için etil alkol ve dezenfektan içtiği iddia edilen şahıs öldü         
15:40
Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı Lille taraftarından Yusuf Yazıcı yorumu: Hayal kırıklığı         
15:30
Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım Acun Ilıcalı, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı: İyi huylu bir kitleydi, aldırdım         
14:59
Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Mbappe için oyuncunun babasıyla görüştü         
13:59
Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi Leyla'nın koronavirüs teşhisi konulan babası, İsveç'ten Türkiye'ye getirildi         
13:59
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde         
13:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'daki takipçi sayısında Erdoğan'ı geçti         
13:32
Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak? Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru: İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?         
13:26
Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi Everton, karantinayı delerek parti veren Kean'e 1.4 milyon TL para cezası verdi         
13:26
Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız Apartman boşluğundaki dervişin türbesi, görenleri şaşırtıyor! Ulaşmak neredeyse imkansız         
13:19
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir Bilim Kurulu Üyesi Azap: Ülkedeki mevcut vaka sayısı kadar, koronavirüs hastası olabilir         
13:06
Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir Yunan ekibi Olympiakos, şike gerekçesiyle küme düşürülebilir         
12:49
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Futbol resmi göremiyorum         
12:17
İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak İş yeri sahibi, çiçeklerini çalan yaşlı adamın fotoğrafını cama asacak         
12:10
Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı Genç milyarder Kylie Jenner, 36 milyon dolara aldığı malikanesinden ilk pozunu paylaştı         
12:09
Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı Yasağı delip alkollü araç kullandığı için ceza yiyen şahıs, hırsını gazetecilerden çıkardı         
11:59
2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı 2 ortağını öldürüp birini ağır yaralayan müteahhit yakalandı         
11:56
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı         
11:41
İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den koronavirüs yorumu: Karantinada 60 gün delirmek için yeterli         
11:39
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı 'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı         
11:36
Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli Koronavirüsü yenip görevine dönen profesör: 40 yaş üstü çok dikkat etmeli         
11:24
Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız Bilim Kurulu, oynanması düşünülen maçlar için uyardı: Sosyal mesafe uygulamak imkansız         
10:55
Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi Güldür Güldür'ün Bilal'i korona gölgesinde, evinin bahçesinde sessiz sedasız evlendi         
10:42
Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim Koronavirüsten kaybettiğimiz Taşcıoğlu'nun oğlundan çağrı: Birlikte babamın mezarına gidelim         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2020 16:48:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]