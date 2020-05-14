DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede 30 pozitif vaka çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 5 kişinin yeni tip

Koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahalledeki pozitif sayısı 13 Mayıs itibariyle 30'a yükselirken, filysyon ekibinin de çalışması aralıksız devam ediyor.

İlçe kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alındı. Mahalle jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Filyasyon ekibi hastanede tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek nişana kimlerin katıldığı ve kimlerle temas ettiği bilgileri alıp mahalleye giderek tarama faaliyetlerine başladı.

Yapılan tarama sonrasında mahalledeki pozitif sayısı 17'ye çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi çalışmasını daha da yoğunlaştırdı ve testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için sürüntü aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a çıktı. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin de aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mahalle tabelası

-Mahalledeki evler

-Mahalle girişindeki asker

-Karantina tabelası

-Filyason ekiplerinin mahalleden ayrılması

-Hüyüklü Mahallesi

-Mahalle girişindeki ekiplerden detay

-Fİlyasyon ekiplerinin ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Ferdi Tayfur'a Adanalı hemşehrilerinden geçmiş olsun mesajı

ARABESK müziğinin duayen ismi Ferdi Tayfur (74), uzun süredir sağlık sorunu nedeniyle zor günler geçirirken, oğlu Timur Turanbuyburt'un (55) bağışladığı böbreğiyle yaşama tutundu. Geçen ay böbrek nakli olan ve şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sanatçıya Adanalı arkadaşları ve hayranları geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yıllardır çeşitli rahatsızlıklarla mücadele eden arabesk müziğin duayen ismi Ferdi Tayfur, bir radyo programında sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, böbrek rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olması gerektiğini anlattı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da bu açıklamanın ardından Tayfur'u tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne davet etti. Geçen ay Antalyaya gelen Tayfur'a 29 Nisan günü oğlu Timur Turanbayburt'un bir böbreği nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından kısa süre sonra taburcu edilen Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sanatçının, kan değerlerinin de normale döndüğü, bayram öncesi Marmaris'teki çiftliğine gideceği bildirildi.

Tayfur'un sağlık durumunu yakından takip eden Adanalı hemşehrileri de ünlü arabeskçiye geçmiş olsun mesajı gönderdi. Çocukluktan bu yana Ferdi Tayfur'un plaklarını ve kasetlerini hastalık derecesinde biriktiren ve tüm şarkılarını severek ezbere seslendiren Hüseyin Koca (39) ile Aydın Ünlü (39) ise "Bu dünyaya bir Ferdi Tayfur daha gelmez. Çok büyük geçmiş olsun diliyoruz ve inşallah tez zamanda sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

SİNEMA BİLETLERİ KARABORSAYDI

Seyhan ilçesi Alidede Mahallesi'ndeki evini sinema müzesine dönüştüren emekli sinema makinisti Sabri Şenevi (62) ise Ferdi Tayfur'u gençlik yıllarından tanıdığını belirterek, duayen arabeskçinin filmlerinin kapalı gişe oynadığını, biletlerin karaborsaya düştüğünü kaydetti. Müzesinde Tayfur'un tüm filmlerinin afişi bulunan Şenevi, "Ferdi ağabeyimize sağlık ve sıhhat dilerim. İnşallah sağlığı en kısa zamanda düzelir ve onu aramızda görürüz" dedi.

KEŞKE GELİP DE ŞU KEBAPTAN YESE

Tayfur ailesiyle yakından görüşen kebapçı ve ses sanatçısı Ali Arslan, Tayfur'u Adana'ya davet ederek, "Sağlık durumunun kötüleşmesi beni çok üzmüştü. Geldiği noktaya ezilerek gelen önemli bir sanatçımız, çok sevdiğim bir ağabeyim. Keşke gelip de şu kebaptan bir yese, Allahım ona şifa verir" dedi.

Yıllardır Tayfur'un kasetlerini, plaklarını ve film afişlerini toplayan Sabri Şenevi ise "İnşallah bir an önce sağlığı düzelir ve aramızda görürüz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kebapçının, Ferdi Tayfur şarkısını seslendirmesi

Kebapçı ve ses sanatçısı Ali Arslan ile röp.

Pişen etlerden detay

Tayfur'un hayranları Aydın Ünlü ve Hasan Koca'nın şarkı söylemesi

Aydın Ünlü ile röp.

Hasan Koca ile röp.

Sabri Şenevi ile röp.

Kaset, afiş ve plaklardan genel ve detaylar

Haber: Nuri PİR - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Gaziantep'te tatlı meaisi başladı, baklavacılar 'hile' uyarısı yaptı

RAMAZAN bayramına sayılı günler kala ikramların vazgeçilmezi olan baklavanın telaşı başladı. Gaziantep'teki ustalar ise bazı satıcıların baklavada sadeyağ yerine margarin yada sıvı yağ kullandığını belirterek uyarıda bulundu.

Ramazan bayramına sayılı günler kala Gaziantep'teki baklava ustalarının telaşı başladı. Bu yıl koronavirüs nedeni ile dışarı çıkamayan vatandaşlar kendileri seçemediği için baklavayı sipariş ediyor. Kentteki baklavacılar ise telefon ve internet üzerinden yapılan baklava siparişlerinde vatandaşları hileli ürünlere karşı uyardı. Güneydoğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı ve Baklavacı Bahattin Sökmen baklava alımında en önemli konunun gıda denetimi yapılan ve sertifikası olan yerlerden alışveriş yapmak olduğunu ifade etti.

'ŞEKER YERİNE MISIR ŞURUBU KULLANIYORLAR'

Vatandaşlara merdiven altı imalathanelerde sağlıksız koşullarda üretilen baklava konusunda uyarılarda bulunan Gaziantepli ustalar, en başta fiyata dikkat etmeleri gerektiğini söylediler.

Sadeyağ yerine sıvı yağ, baklava yapımında kilosu 150 TL olan boz fıstık yerine kilosu 40 TL olan fıstık kullanıldığını söyleyen Bahattin Sökmen, maliyeti düşürmek için yağ kalitesinin düşürüldüğünü belirterek, "İlk olarak baklavanın iyisi fiyatından anlaşılır. Birinci sınıf Gaziantep baklavasında öncelikle fıstığın en kalitelisi kullanılarak yapılır. Baklavamız 24 ayar altın gibidir. Zaten rengi de altına benzemesi baklavanın altın gibi parlaması gerekir. Gerçek baklavada içerisinde kullandığımız ürünlerin hepsi kaliteli ve doğal olmalıdır. İkinci kalite baklavada kalitesiz ürünler kullanıyorlar. Örneğin şeker yerine mısır şurubu kullanıldığı zaman o baklavanın değeri düşüyor. Aynı zamanda kilosu 40 TL olan fıstık kullanıldığı zaman baklavanın tadı bile değişiyor" dedi.

'SADEYAĞ YERİNE MARGARİN KULLANIYORLAR'

Baklavaya lezzetini veren en önemli ürünlerden birinin sadeyağ olduğunu anlatan Bahattin Sökmen,"Ucuz baklavalarda sadeyağ kullanılmayıp, margarin kullanılıyor. Merdiven altı üretilen baklavanın kilosu 20 ile 40 TL arasında satılıyor. Gerçek Gaziantep baklavasının kilosunun 100 TL'den aşağı olmaz. Bir ürün çok ucuz olduğu zaman hilesi çoktur. Mesela kilosu 180 TL fıstıkla yapılan baklava ile kilosu 40 TL olan fıstık ile yapılan baklava aynı olmaz. İyi bir baklavada boz fıstık ve kaliteli yağ kullanılmalı. O baklava yenildiği zaman ağızda rehasını bırakması lazım. Baklava alışverişi yapacak olan vatandaşlarımız dikkat etsin. İyi baklava alırken bilinen yerlerden alsınlar. Bunu anlamanın bir yolu da baklavaya konulan fıstığın pirinç büyüklüğünde olmasına dikkat etmek gerekir" dedi.

'BİLDİKLERİ YERDEN BAKLAVA ALMALILAR'

Gaziantepli Baklava işletmecisi Muzaffer Boztoprak ise fiyatı düşürmek için daha ucuz ürünler kullanıldığını şeker yerine mısır şurubu, tereyağı yerine başka yağlar veya fıstığın kalitesizinin kullanıldığını söyledi.

Boztoprak," Bu kadar malzemeden kısarak fiyatta rekabet ediliyor. Ama bilinçli müşteri biliyor ki iyi bir baklavanın kilosu 100 TL'den aşağı olmaz. Baklavada fiyatlara dikkat ederek alırlarsa, bir de bildikleri yerlerden alırlarsa hiçbir sorun olmaz. Özellikle gıda denetimlerinin yapıldığı sertifikaların olduğu iş yerlerinden baklava alırlarsa sağlıklı bir baklava yemiş olurlar. Diğer türlü merdiven altı üretimlerin yapıldığı yerlerden alınan baklavalar sıkıntılıdır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baklava yapımı

Hamurun açılması

Fıstık atılması

Baklavanın pişirilmesi

Baklavaya şerbet dökülmesi

Bahattin Sökmen ile röp.

Muzaffer Boztoprak ile röp.

Baklavacılar ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA)

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Tarihi Darıca Kalesi yeniden gün yüzüne çıkacak

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Bizans döneminde 14'üncü yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve zamana bağlı olarak atıl hale gelen Darıca Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma planlandığını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz" dedi.

Darıca ilçesinde bulunan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Lebi deryada dört köşede kalesi vardır. Kalenin limana hazır cihetinde bir kapısı vardır. Kalenin muhafızı ve komutanı yoktur. İçinde 20 civarında kiremit örtülü evler mevcuttur" satırlarıyla bahsettiği tarihi Darıca Kalesi'nin yeniden gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı. 14'üncü yüzyılda Bizans döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin aslına uygun olarak restore edilmesi hedefleniyor.

Kentte bulunan tarihi yapıları yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Kalesi bizim çocukluk yıllarımızda Darıcalı hemşerilerimizin vakit geçirdiği hatta düğünlere, sünnetlere ve cemiyetlere ev sahipliği yapmış bir mekan. Şu an biraz atıl vaziyette. Bununla alakalı bizler de ekiplerimizle beraber teknik çalışmalarımızı yaptık, yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile beraber Darıca'nın tarihini yaşatmak adına çalışmalarımız var. Şu an hizmete açtığımız İskoliye Mektebi'ni de bakanlığımızla beraber ortak bir çalışmayla yapmıştık. Bu alanda birtakım çalışmalarımız var. Allah nasip ederse en kısa zamanda Darıca Kalesi'ni Kültür Bakanlığı ve valiliğimizin de desteğiyle yapılan çalışmalarımız nihayete erdiği zaman doğal yapısına uygun bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz." dedi.

"HALKIN RESTORASYON ÇALIŞMASI İÇİN YOĞUN TALEBİ VAR"

Kentin işlek noktalarından birinde bulunan Darıca Kalesi'nin restorasyon edilmesi için halktan da yoğun talep geldiğin ifade eden Bıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kalenin doğal yapısına uygun bir şekilde restore edilmesini ve aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkarılmasını arzu ediyoruz. Yeni eski Darıca Kalesi'ni kendi mimarisine özgü bir şekilde canlandırmayı arzu ediyoruz, ana amacımız bu. Darıcalıların genel olarak uğradığı bir yer Darıca Kalesi. Zaten Darıca'nın tarihine baktığımız zaman bu kalenin nelere mihmandarlık yaptığını çok iyi anlıyoruz. Onun için buranın restore edildikten sonra daha stratejik daha kültürel bir yer haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu çalışmanın sonucunda vatandaşlarımızın buraya ilgisinin artacağını da tahmin ediyoruz. Darıca'yı bilen, burada yaşayan insanlarımızın da Darıca Kalesi'nin restore edilmesi yönünde yoğun talepleri vardı. İnşallah en kısa zamanda çalışmalara başlayıp kaleyi aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıkaracağız"