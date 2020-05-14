DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede 30 pozitif vaka çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde yapılan nişan sonrası rahatsızlanarak hastaneye başvuran 5 kişinin yeni tip

Koronavirüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahalledeki pozitif sayısı 13 Mayıs itibariyle 30'a yükselirken, filysyon ekibinin de çalışması aralıksız devam ediyor.

İlçe kırsalındaki Hüyüklü Mahallesi'nde iki aile arasında nişan yapıldı. Nişana katılanlardan 5 kişinin rahatsızlanarak gittikleri hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine bin 600 kişinin yaşadığı mahalle Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 8 Mayıs'ta karantinaya alındı. Mahalle jandarma ekiplerince giriş çıkışlara kapatılırken, Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün Filyasyon ekibi hastanede tedavi altına alınan 5 kişi ile görüşerek nişana kimlerin katıldığı ve kimlerle temas ettiği bilgileri alıp mahalleye giderek tarama faaliyetlerine başladı.

Yapılan tarama sonrasında mahalledeki pozitif sayısı 17'ye çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibi çalışmasını daha da yoğunlaştırdı ve testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişileri tek tek ziyaret edip test için sürüntü aldı. Yapılan testler sonunda mahalledeki pozitif vaka sayısı 30'a çıktı. 30 kişinin hastanede tedavileri sürerken, filyasyon ekibinin de aralıksız olarak çalışmaya devam ettiği kaydedildi.