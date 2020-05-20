DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, bir grup kadının öncülük ettiği yardım kampanyası büyüdü.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM, System.String[]

Rize'den Bitlis ve Siirt'te bin çocuğa bayram hediyesi

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, bir grup kadının öncülük ettiği yardım kampanyası büyüdü. Vali, kaymakam, esnaf odaları başkanları ve iş insanlarının da desteği ile Rize, Bitlis ve Siirt'te belirlenen ihtiyaç sahibi bin ailenin çocukları için Ramazan Bayramı'nda hediye paketleri hazırlandı. Kıyafet, kırtasiye ve oyuncakların yer aldığı hediye paketleri, çocuklara kargoyla gönderildi.

Ardeşen ilçesinde iş insanı Ayşe Er, çocuklar için bayram hediyesi kampanyası başlattı. Kent genelindeki çocuklar için başlatılan kampanya, Vali Kemal Çeber ve Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'na aktarılınca genişletildi, Bitlis ve Siirt de kampanyaya dahil edildi. Esnaf odası başkanları, iş insanları ve hayırseverlerin desteği ile bin çocuk için hediye çantası hazırlandı. Kıyafet, kırtasiye ve oyuncakların yer aldığı hediye paketleri, çocukların adına kargoyla gönderildi.

'ÇOCUKLAR İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİK'

Projenin öncüsü iş insanı Ayşe Er, Ramazan Bayramı için çocukları sevindirmek istediklerinden dolayı böyle bir hayır işine giriştiklerini belirterek, "Bayram geliyor ve çocuklar dışarı çıkamıyor. Onlar için bir şeyler yapmak istedik. İlçemizdeki 100 çocuğu sevindirmek için yola çıkmıştık, ardından konuyu Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'na açtık. Oda destek olacağını ve daha önce görev yeri olan Bitlis'in Güroymak ilçesine de bu anlamlı hediyelerin gitmesi fikirlerini bize iletti. Biz de buna olumlu bakarak biraz daha yelpazemizi genişleterek Rize ve Siirt illerindeki belirlenen çocukların yaş, isim ve adreslerine ulaştık. Buna göre alışverişlerimizi yaparak paketlerimizi oluşturduk. Ardından kendimiz ve hayırseverlerinde yardımıyla yaklaşık ilk başta hedefimiz olan 100 sayısını bin çocuğa çıkarttık. Rize Valisi Kemal Çeber de 50 paket ile bu kampanyaya destek oldu" dedi.

'DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Toplanan ve alınan eşyalar, kırtasiye malzemeleri, oyuncakların yaş guruplarına göre isimleriyle birlikte çantalara konulduğunu anlatan Er, "6 yaşından 15 yaş aralığındaki çocuklarımıza giysi, ayakkabı, oyuncak, kalem, defter ve kitap gibi yaklaşık 10 kalem ürün hediye gönderdik. Bu güzel kampanyaya destek olan Ardeşen Kaymakamı ve değerli eşlerine, Rize Valisi Kemal Çeber'e, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Güven Aksoy'a ve birçok hayırsevere teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah çocuklarımızın bu bayramda da yüzlerini güldürürüz ve onları mutlu ederiz" diye konuştu.

'PAKETLER ÇOCUKLARIN ADRESLERİNE TESLİM EDİLECEK'

Kampanyaya destek veren öğretmen Nuriye Akın da, "Gece gündüz çalışarak ürünleri yaş gruplarına göre isimlerine göre ayırdık. Çok güzel hediyeler ve dolu dolu paketler oldu. Ayşe hanıma bu duyarlılığı için ayrıca destek verenlere de teşekkür ediyorum. Beni ilk aradığında 100 çocuğu sevindirelim diye yola çıktık. Şimdi ise binli rakamları telaffuz ediyoruz. Bu paketler bayram öncesi kargo ile çocukların adresine teslim edilecek. Onları inşallah mutlu edeceğiz. Biz de bu çalışmaları yaparken mutlu olduk. İnsanlar bu tür organizasyonların içinde olsunlar, kendileri de başkalarını da mutlu etsinler" dedi.

Ardeşen, Bitlis, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 09:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Son Dakika

Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Acun Ilıcalı, ödül oyunu sırasında Berkan'ın bağırdığı anları paylaştı: Bana posta koyan ilk yarışmacı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi
Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor Son Dakika: Türk Silahlı Kuvvetleri'nde toplam 156 koronavirüs vakası bulunuyor         
15:58
İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim         
15:56
Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı Son dakika: TEM otoyolunda meydana gelen kazada AK Partili milletvekili Atilla Ödünç yaralandı         
15:44
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders yardım maçında karşı karşıya gelecek Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi Paige Spiranac ve Holly Sonders yardım maçında karşı karşıya gelecek         
15:39
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu         
15:35
Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı Son dakika: Bakan Albayrak: Verilen destek tutarı 252 milyar lirayı aştı         
15:29
Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı Son 1 yılda konut kredisi faizi dip yaptı! 200 bin liralık kredinin geri ödemesi 126 bin lira azaldı         
15:07
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum         
14:57
Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı Mart'ta konut fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 15,01 arttı         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcılara seslendi: Para kazanmak isteyen varsa yanlış meslek seçmiştir         
14:53
Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak Bayramda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında olacak         
14:47
Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti         
14:40
Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi         
14:14
Hasan Şaş, Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı         
14:01
Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Yılda 1 milyona yakın kazanıyordu! Dizi oyuncusu Lucy Fallon, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı         
13:28
Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı Sokağa çıkma yasağı sonrası Bursa pazarlarında adım atacak yer kalmadı         
13:24
"Ak ve kara troller" çıkışıyla gündem olan Ercüment Ovalı, Twitter hesabını kapattı         
13:12
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi         
13:12
Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı Türkiye'den sonra Avrupa Birliği de mentollü sigara satışını yasakladı         
13:05
Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi Direksiyon başında fenalaşan sürücü, bariyerlere çarparak durabildi         
12:55
Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı         
12:54
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek         
12:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den alternatif tatil önerisi: Doğada başımızı dinleyebiliriz         
12:43
Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi Ünlü milyarder Salih Abdullah Kamil toprağa verildi         
12:40
Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor Seyahat kısıtlaması kaldırılan çay üreticileri üst düzey önlemlerle memleketlerine akın ediyor         
12:35
Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı Sağlık Bakanı Koca, Mazhar Alanson yerine yanlışlıkla mahalle muhtarını aradı         
12:34
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti         
12:26
Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı Rusya'da bikini ve şeffaf koruyucu giyerek hastaları tedavi eden hemşire gündemi salladı         
12:15
Anadolu insanının bitmek bilmeyen efsaneleşmiş korkusu: Alakarısı Anadolu insanının bitmek bilmeyen efsaneleşmiş korkusu: Alakarısı         
12:13
Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek Uçak motoru üreticisi Rolls Royce, 9 bin kişinin işine son verecek         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2020 16:14:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]