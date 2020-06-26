DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

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Mavi benekli kaya balığı, Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldüİSKENDERUN Körfezi'nde balıkçı ağlarına mavi benekli kaya balığı takıldı.

Mavi benekli kaya balığı, Doğu Akdeniz'de ilk kez görüldü

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İSKENDERUN Körfezi'nde balıkçı ağlarına mavi benekli kaya balığı takıldı. Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği Başkanı ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, körfezde ilk kez görülen balığın ekonomik değerinin yüksek olduğunu söyledi.

İskenderun Körfezi'nde balık avına çıkan balıkçı Hakan Özcan'ın oltasına bölgede bugüne kadar hiç rastlanmayan bir tür balık takıldı. Özcan, ilk kez gördüğü balığın incelenmesi için Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği'ne teslim etti. Yapılan incelemede balığın İskenderun Körfezi'nde ilk kez görülen mavi benekli kaya balığı olduğu belirlendi.

Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği Başkanı İSTE Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Tahir Özcan, balık üzerinde Prof. Dr. Gülnaz Özcan, Prof. Dr. Deniz Ergüden ile birlikte ekip olarak çalıştıklarını belirtti. Özcan, 2002 yılında ilk kez Akdeniz ekosisteminden (Libya kıyıları) bildirilen mavi benekli kaya balığının, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz kıyılarının yeni misafiri olduğunu açıkladı. Özcan, ekonomik değeri yüksek olan mavi benekli kaya balığının doğu ve batı Atlantik kıyılarında ve aynı zamanda Akdeniz'de de dağılım gösterdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Deniz Ergüden ise balığın ilk kez 2015 yılında ülkemizin Ege kıyılarında görülerek kaydedildiğini ifade etti. Prof. Dr. Ergüden şunları söyledi:

"Bölge balıkçıları yaklaşık 5 yıl sonra bu türün bir bireyi ülkemizin İskenderun Körfezi ve doğu Akdeniz kıyılarımızda ve İskenderun Körfezi için ilk kez kaydedildiği tespit edilmiştir. Mavi benekli kaya balığının kaydı ile birlikte ülkemizdeki ekonomik öneme sahip kaya balıklarının sayısı dokuza yükselmiştir. Ekonomik önemi yüksek olan bu türün bulunması İskenderun Körfezi kıyılarında gelecekte popülasyon oluşturması durumunda bölge balıkçılığına olumlu etkisi olacağını düşünülmektedir. İskenderun Körfezi ve Akdeniz kıyılarımızda ekosistem içinde oluşacak olan tüm değişiklikleri gözlem ve incelemeler için tüm halkımızda bizler ile iletişime geçmelerini talep ediyoruz. Bu şekilde sağlıklı bir koordinasyon kurabilirsek eğer sürdürülebilir bir ekosistem oluşturabileceğimizi düşünüyoruz."

Doğu Akdeniz, İskenderun, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 10:05 Kaynak: DHA

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