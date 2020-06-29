DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM

Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı ADANA'da güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, koronavirüs salgınında insanların çevreye verdikleri zararın boyutlarını daha iyi gördüğünü belirterek, "Eve, iş yerlerine güneş enerjisi paneli...

Koronavirüs salgını güneş paneli sistemlerine ilgiyi artırdı

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
ADANA'da güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, koronavirüs salgınında insanların çevreye verdikleri zararın boyutlarını daha iyi gördüğünü belirterek, "Eve, iş yerlerine güneş enerjisi paneli kurdurmak isteyenlerin sayısı yüzde 30 arttı" dedi.

Kentte güneş panelleri kurulumu yaparak elektrik enerjisi üretimi yapan Nuh Kar, yenilenebilir güneş panellerinin ekonomik ve çevresel boyutlarının koronavirüs salgını döneminde daha iyi anlaşıldığını söyledi. Ülkede son dönemde sayısı giderek artan güneş enerjisi panellerinin, artık evlerde de kullanılmaya başlandığını söyleyen Kar, "En önemlisi çevresel ve ekonomik etkisi, pandemi döneminde bunu çok iyi hissettik. Evde kaldığımız sürede doğa kendisini yenilemeye başladı ve biz çevreye verdiğimiz zararı daha iyi gördük. Artık dünyaya zarar vermemek için doğal enerjiye yöneliyoruz. Bir diğer sebebi ekonomik olması. Koronavirüs salgınından sonra işlerimiz yüzde 30 arttı. Artık kişiler evlerine bile güneş enerjisi paneli kurmak istiyor. Evine 5 kilovat sistem kuran bir aile ayda 300-400 liralık elektriği bedava kullanabilir" dedi.

75 BİN LİRALIK BEDAVA ELEKTİRİK

Kentte bulunan önemli bir tarım ve hayvancılık işletmesine kurulan 400 bin dolarlık sistemin, ayda 75 bin liralık elektrik ürettiğini anlatan Kar, "Bu işletmeye 2 yıl önce güneş enerjisi sistemi kurduk. 400 bin dolarlık sistem yaklaşık 4 yılda kendisini amorti edecek" diye konuştu.

İşletme sahibi Ali Acembekiroğlu ise şunları söyledi:

"10 yıldır düve, damızlık ve süt işletmesi yapan bir firmayız. Adana bölgesi güneşin oldukça verimli olduğu bir yer. 900 dönüme kurulu bir tarım işletmesiyiz. 2 bine yakın büyükbaş hayvanımız var. Üretimimizi doğal yoldan yaparken, enerjimizi de doğal yolla üretelim istedik. 500 kilovat enerji üretimimiz var, bu da ayda 75 bin liraya denk geliyor. Yılda 800-900 bin lira bizim için çok büyük tasarruf. Biz elektriği bedava kullanıyoruz, ayrıca doğaya hiçbir zarar vermiyoruz. Güneş paneli olmasa enerjimizi doğayı kirleten kaynaklardan alacağız. Ekonomik bir yatırım, 400 bin dolar verdik, ortalama 4 yılda bu parayı geri alacağız" dedi.

Koronavirüs, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Son Dakika

15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı 15:00 Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı 14:59 Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak 14:40 Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 10:12 Çinli ilaç şirketi, koronavirüs aşısını insanlar üzerinde başarıyla denedi 10:03 Sahipleri tarafından alınmayan binlerce araç yediemin otoparklarında çürüyor 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı 09:22 Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz'deki sahil yolunda çatlaklar oluştu 08:54 Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti 08:16 Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 07:57 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu 07:46 Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 21:10 Muğla'da yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Erdoğan başkanlığında toplandı
15:21
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs göndermeli YKS paylaşımı: Kaç netin var?
15:16
Usta oyuncular, Bayram 3 filmine destek vermek için ücretsiz rol alacak
15:09
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
15:00
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
14:59
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
14:53
Muhteşem Yüzyıl hayranı çıkan Cardi B'ye Bergüzar Korel'den esprili gönderme
14:53
Suların durulmadığı ABD'de avukat bir çift, protestoculara otomatik silah çekti
14:48
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
14:47
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
14:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 15:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]