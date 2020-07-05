DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

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Düğünde takılar, gelin-damat yerine cansız mankenlere takıldıTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Düğünde takılar, gelin-damat yerine cansız mankenlere takıldı

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Düğünde takılar gelin ve damat yerine, yanlarına konulan cansız gelin ve damat mankenlere takıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz'dan  itibaren salonlarda sosyal mesafe kuralları ve maske, dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Tekirdağ Saray ilçesinde bir düğün salonu tedbir kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin damat uygulaması yaptı. Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı.

Düğüne gelen konuklar, gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni ise gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.

'KURALLAR DOĞRU'

Gelin Sinem Dağ, alınan tedbirlerin doğru olduğunu belirterek, "Bizde şuanda ilk defa bunun içindeyiz temassız olduğu için. Kurallarda gayet iyi" dedi. Düğünlerin eskisi gibi olmasının daha güzel olacağını ifade eden damat Sinan Dağ ise, "Abi eskisi gibi olsa daha iyi olurda ama maalesef koronavirüs yüzünden alınan tedbirler ortada. Gayet güzel bir uygulama düğün salonu sahiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Düğün salonu sahibi Şerafettin Akyel ise tedbirler kapsamında böyle bir uygulamayı hayata geçirme kararı aldıklarını ve başta ilginç geldiğini söyledi. Akyel,  "Düşündük, taşındık böyle şeye karar verdik. İyi yaptığımıza da inanıyoruz. Mesafeyi kolluyoruz. Bu uygulamadan düğün sahipleri de memnunlar. Gördüğünüz gibi gelin damat masada otururken mankenlerimize takılar takılıyor. Anne ve babalar ise misafirleri karşılıyorlar. Tek bir sıkıntımız var oda oyun. Tek gelin damat oynayacak. Bu yönde bir sıkıntımız var" diye konuştu.

'İYİ BİR UYGULAMA'

Düğüne gelen misafirlerden Derya Saltan ise, cansız gelen damat mankenin ilginç gelmesinin yanı sıra iyi bir önlem olduğunu ifade ederek, "Cansız manken takı olayı bizim için alınan en güzel kararlardan bir tanesi. Evet insanlara biraz ilginç gelebilir ama güzel bir önlem diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Cansız manken olayı da güzel oldu" diye konuştu.

Koronavirüs, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:29 Kaynak: DHA

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