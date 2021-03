DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - Son Dakika

Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım

ADANA'da, şiddet gördüğünü, kendisini fuhşa sürüklemek istediğini iddia ettiği eşi Hasan Karabulut 'u (33) tabancayla vurarak öldürüp, 15 yıl hapis cezası alan ve ardından kefaletle serbest bırakılan Çilem Doğan'ın (30), dosyasının Yargıtay süreci devam ediyor. Süreç hakkında Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Doğan, cezası onanırsa tekrardan cezaevine gireceğini belirterek, "Cezaevine girmekten korkmuyorum. Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi taraftarıyım. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut Pınar Gültekin , Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" dedi.

Çilem Doğan, 2013 yılında evlendiği 1 çocuğunun babası Hasan Karabulut'u, şiddet gördüğü ve kendisini fuhşa sürüklemek istediği gerekçesiyle 8 Temmuz 2015'te tabancayla vurarak öldürdü. Tutuklanan Çilem Doğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tahrik ve iyi hal indirimi' ile 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çilem Doğan'ın avukatı 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne müvekkilinin uygun görülecek adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesi için talepte bulundu. Mahkeme heyeti ise Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016'da 50 bin TL kefaletle tahliye etti. Dava ise Yargıtay'a gönderildi, ancak henüz karar verilmedi. Yargıtay eğer Doğan'ın cezasını onarsa genç kadın 15 yıl hapis cezası nedeniyle tekrardan cezaevine girecek.

'CEZAEVİNE TEKRARDAN GİRMEK İSTEMİYORUM'Yaşadıklarına tüm Türkiye'nin şahit olduğunu ve bugüne kadar yanında olan herkese çok teşekkür ettiğini kaydeden Çilem Doğan, süreç hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Tahliye olduğu günden bu yana hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen Doğan, son olarak Yargıtay'ın vereceği kararı beklediğini belirtti. Cezası onanırsa cezaevine girmekten korkmadığını vurgulayan Doğan, "Fakat gerçekten suç işleyen insanların cezaevine girmesi yönündeyim. Ölmekten son anda kurtulduğum için cezaevine tekrardan girmek istemiyorum. O gün eğer kendimi, hayatımı savunmuş ve can derdine düşmüş olmasaydım, bugün Emine Bulut, Pınar Gültekin, Özgecan Aslan gibi nice kadınlardan biri olacaktım" diye konuştu.

'8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN'Çektiği acıların kendisini psikolojik olarak yıprattığını fakat çocuğu için her zaman ayakta kaldığını dile getiren Doğan, defalarca şiddete, zulme maruz kalmış bir kadın olarak cezaevine girmesinin vicdani bir karar olmayacağını belirtti. Yargıtay'dan gelecek kararı beklediğini kaydeden Doğan, "Ben yargının adil bir karar vereceği yönünde umutluyum. Bütün kadınların ve kızımın adına mücadele ediyorum. İş yerinde, sokakta, otobüste evinde mücadele eden kadınları selamlıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Yaşamın olduğu her yerde kadın vardır. Kadınların ölmediği bir dünya diliyorum" dedi.

'ÖLÜM KORKUSUYLA ÇARESİZ KALMIŞ BİR KADININ SON HAMLESİ'Mahkemenin, müvekkili Çilem Doğan hakkında 'tahrik altında kasten öldürme' suçundan verdiği 15 yıllık cezaya mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğunu hatırlatan Avukat İsa Ayanoğlu, bu şerhin doğrultusunda cezaya itiraz ettiklerini belirtti. Çilem Doğan'ın tahliye olduğu günden bu yana dışarıda hayatını sürdürdüğünü kaydeden Ayanoğlu, şöyle konuştu:

"Ancak hakkındaki karar duruyor. Bu konuyla ilgili şu anda Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nde inceleme devam ediyor. Çilem Doğan'ın 'meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle' hakkında ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği yönünde itirazda bulunduk. Defalarca eşi tarafından darp edilmiş, yaralanmış, silah kabzasıyla vurularak kafası yarılmış, kemikleri kırılmış, ölümle tehdit edilmiş, korkmuş, sindirilmiş, ölüm korkusu içinde çaresiz kalmış bir kadının son hamlesiyle yapmış olduğu eylemin cezalandırılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Umarım bu ceza Yargıtay'dan döner."

Beşiz annesi, günde sadece üç saat uyuyabiliyor

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılının temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan'dan getirdiği, beşiz bebeklerin annesi Merve Huyluoğlu (34), 4 yaşındaki kızı ve 11 aylık beşiz bebekleriyle tek başına mücadele ediyor. Günde sadece üç saatlik uykuyla tüm gününü çocuklarına ayıran anne, sekiz aydır zorunlu haller dışında dışarı çıkamıyor. Kadınların istediği zaman her şeyin üstesinden gelebileceğini söyleyen Huyluoğlu, tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

2020 yılı temmuz ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca koronavirüs nedeniyle Suudi Arabistan'dan Türkiye getirilen Huyluoğlu ailesi, kızları ve beşiz bebekleriyle birlikte Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Tek başına beşizlerine bakan anne Merve Huyluoğlu'nun fedakarlığı göz dolduruyor.

'HER BEŞ DAKİKADA BİR UYANIYORUM'İnsanlar bir bebeğe bakamazken, kendisinin beş bebeğe baktığını söyleyen Huyluoğlu, maddi imkanı olmadığı için bakıcı tutamadığını, bunun için tek başına mücadele verdiğini söyledi. Bebeklerini büyütürken çok zorlandığını fakat anne olarak hep güçlü durmak zorunda olduğunun bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Huyluoğlu, "Geceleri saat üç buçuğa kadar ayaktayım, gece üç buçuktan sonra yatıyorlar. Yattıkları zaman da her beş dakikada bir, bir bebeğim uyanıyor. Kalkıyorum, diğerinin altını aç, yedir, yatır, sonra diğeri kalkıyor, sonra diğeri, sürekli böyleyiz. Sekiz aydır zorunlu haller dışında hiç dışarı çıkmadım, sosyal hayatım yok, gezmelerim yok, sürekli evin içinde çocuklarla mücadele ediyorumö dedi.

'BENİM HASTA OLMA LÜKSÜM YOK'Çocukların bakımında kayınvalidesinin kendisine bir yere kadar yardımcı olduğunu fakat çoğunlukla kendisinin ilgilendiğini söyleyen anne Huyluoğlu, "Benim hasta olma gibi bir lüksüm yok, olamaz da yani. Hatta hasta olsam bile çocuklarımla ilgilenmek zorundayım. Tüm sorumluluklarımı eksiksiz yerine getiriyorum anne olarak. Tabi bunların hepsini severek ve isteyerek yapıyorum, çünkü ben bir anneyim. Annelik çok farklı bir duygudurö dedi.

'KADIN İSTERSE BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR'Kadının aynı zamanda bir anne olduğunu ve annenin tüm zorluklara göğüs gerebildiğini anlatan Huyluoğlu, "Kadınlar istediği sürece her şeyin üstesinden gelebilir, kadınlar çok güçlüdür, kadın hayat demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Dünyadaki her şey kadınların eseridir' demiştir, bu vesile ile bütün kadınların kadınlar gününü kutluyorumö ifadelerine yer verdi.Eşinin zorunlu haller dışında sekiz aydır dışarı çıkmadığını ve beşizlerle ilgilendiğini söyleyen baba Hüseyin Huyluoğlu (38) ise "Ben beş dakika dayanamazken, eşim gün boyu çocuklarla birlikte, kendinden feda ederek çocukların her isteğini yerine getiriyorö dedi.

İki çocuk annesi, mezarlıkta çiçek satarak kızını Oxford Üniversitesi'nde okutuyor HATAY'da 15 yıldır mezarlıkta çiçek satarak, evinin geçimini sağlayan iki çocuk annesi Gülseren Bozkurt (57), kazandığı parayla hem ev ekonomisine katkı sağlıyor hem de iki çocuğunu üniversitede okutuyor. Çiçek satarak kazandığı paranın büyük bir bölümünü çocukları için harcayan anne, kızını İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde okutuyor. Fedakar anne, "Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir" diye konuştu.

Antakya ilçesinde bulunan Asri Mezarlığı'nın en eski çiçekçilerinden biri olan Gülseren Bozkurt, yaz, kış, yağmur, çamur demeden mütevazı tezgahının başına geçerek mezarlık ziyaretine gelenlere çiçek satıyor. Çiçek satarak ev ekonomisine katkı sağlayan Bozkurt, oğlunu buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü anlattı.

'ÇOCUKLARIMA EĞİTİM HAYATLARINDA KATKI SUNMAK İÇİN ÇABA HARCIYORUM"15 yıldır mezarlık girişinde çiçek sattığını anlatan Bozkurt, " Eşim gündelik işlerde çalışıyor her zaman da iş bulamıyor. Bazende bana yardım eder. Ben buradan kazandığım parayla çocuklarımı okutuyorum, evime katkı sunuyorum. Çalışmayı seviyorum. Çocuklarıma, liseye başladıkları günden bu yana katkı sunuyorum, onların okuması için çaba harcıyorum. Buradan kazandığım parayla bir çocuğumu okuttum, üniversiteyi bitirdi, kızım da halen yurt dışında Oxford Üniversitesi'nde okuyor" dedi.

'KADININ HER ZAMAN EN GÜZEL YERDE OLMASI LAZIM'Kadınların çalışıp, kendi ayakları üzerinde durabildiğini ve fedakarlığın örneğini gözler önüne seren Bozkurt, "Sağlıklı sıhhatli olduktan sonra, çalışmak en güzel şeydir. Kazandığım parayı çocuklarıma harcamak güzel, gücü yeten her kadın isterim ki çalışsın, kendi ayakları üzerinde durabilsin. Kadın en güzel varlıktır, kadının her zaman en güzel yerde olması lazım. Çalışmak ayıp değil, muhtaç olmak ayıptır. Dünya Kadınlar Günü bir gün değil her gün olmalıdır, onlara karşı olan sevgi, saygı her gün olmalı. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

'ANNEM, BİZİM İÇİN ZORLUKLARLA MÜCADELE ETTİ'Annesinin hem ağabeyini hem de kendisini okutmak için bin bir türlü zorluklarla mücadele ettiğine şahit olduklarını söyleyen Oxford Üniversitesi 5'inci sınıf öğrencisi Merve Bozkurt (25), "Annem zorluklarla mücadele ederek, bizi bu günlere kadar getirdi. Annem kendi emekleriyle çiçek ekiyor, topluyor ve gelip burada satıyor, bazen de çiçek toplamak için dağa gider. Ağabeyim de üniversite mezunu. Şu an astsubay, Hakkari'de görev yapıyor. Annem iki çocuğuna da fazla düşkündür, onun için her şey biziz, ailesine çok düşkündür. Beraber bizim için mücadele ediyorlar" dedi.

'BİZİ HİÇBİR ŞEYDEN MAHRUM ETMEDİ'Okuduğu okuldan iyi bir derece ile mezun olup, beyin cerrahı olmak istediğini söyleyen Bozkurt, annesinin bu emeklerini boşa çıkarmayacağını ve onurlandıracağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üniversiteye başlamadan önce annem bana, 'güzel bir yer kazanmazsan, seni okutmam' demişti. Çünkü büyük mücadeleler verdi, bizi okutmak için emeklerinin boşa gitmesini hiçbir zaman istemiyordu. Çok zorlanmasına rağmen, annem bize hiçbir zaman yansıtmadı, bizi hiçbir zaman mahrum etmedi" dedi.

Ev kadınıydı çiftçi oldu, ayda 4 bin lira kazanıyor

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Meliha Adalı (50), ev hanımı iken internette gördüğü topraksız tarım uygulama modelini kendi bahçesinde oluşturduğu 200 metrekare alanda uygulayıp, ürettiği kıvırcık cinsi marulları satarak, ayda 4 bin lira kazanıyor.

Türkiye'de yaygın olmamasına karşın birçok girişimci tarafından uygulanan topraksız tarımla ev hanımları da fazla uğraş vermeden ve daha sağlıklı ortamda üretim yaparak, aile ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Erdemli'de, ev hanımı iken internette gördüğü topraksız tarım uygulaması ilgisini çeken ve kendi bahçesinde 200 metrekare alanda sera oluşturan 50 yaşındaki Meliha Adalı, "Ev kadını olduğum için evde çok vaktim oluyordu. İnternette dolaşırken gözüme topraksız tarım uygulaması takıldı. İnceledim, araştırdım. Daha sağlıklı, verimi çok ve emeği az olan topraksız tarım uygulamasını kendi bahçemde denemek istedim. Hobi olarak 200 metrekare alanda serayı oluşturduk ve kıvırcık marul ektik. Normal şartlarda 2 ay içerisinde yetişen marul, topraksız tarım şartlarında 40 günde tüketime hazır hale geliyor" dedi.

'AYDA 4 BİN LİRA KAZANIYORUM'200 metrekare serada ayda 2 bin adet marul ürettiğini söyleyen Meliha Adalı, "Çok küçük bir alan olmasına karşın ayda 2 bin adet marul üretimi yapıyorum. Tanesini 2 liradan sattığım marul, bana ayda 4 bin lira kazandırıyor. Yaklaşık 6 aydır bu işi yapıyorum ve çok memnunum. Beni girişimcilik konusunda cesaretlendiren ve her zaman yanımda olan değerli eşim Gürcan Adalı'ya da çok teşekkür ederim. Bir kadının başarısında en büyük etken eşinin desteğidir. Eşim de bana destek oldu ve ev hanımı iken iş kadını olmamı sağladı. Ben buradan bütün ev hanımlarına topraksız tarım uygulamasını tavsiye ediyorumö diye konuştu.

'EŞİM İLE GURUR DUYUYORUM'Meliha Adalı'nın eşi Gürcan Adalı ise "Eşim ev kadınıyken internette gördüğü topraksız tarım uygulamasını bana söyledi ve ben de yardımcı olacağımı söyledim. Yaklaşık 20 bin lira harcayarak, 200 metrekare sera oluşturduk. Her gün buraya geliyor ve marul ile ilgileniyor. Ürettiği marulları satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Eşimle gurur duyuyorum. Kadınlarımıza güvenelim ve onların arkasında olalım. İnanın Türk kadınının başaramayacağı iş yokturö diye konuştu.Meliha Adalı, ürettiği kırmızı ve yeşil renkteki marulları özel sipariş ile tüketicilere ulaştırıyor.

Çevresine ekmek satarak başladığı işte 12 kadına istihdam sağlıyor

GAZİANTEP'te, Nurgül Işık Çelebi (38) kendisi için yaptığı yufka ekmeklerin beğenilmesi üzerine komşularına satmaya başladı. Zaman içerisinde ekmek üretimini artıran ve yanında 12 kadını istihdam ederek, günde 1500 ekmek üretmeye başlayan Çelebi, siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Oğuzeli ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yaşayan Nurgül Işık Çelebi, 2 yıl önce kendi evi için yaptığı yufka ekmeklerin beğenilmesi üzerine satış yapmaya başladı. Gelen yoğun talebin ardından evinin bahçesinde üretime başlayan Nurgül Işık Çelebi, mahallesindeki kadınlara iş teklif etti. Üretimini günlük 1500 ekmeğe çıkaran Çelebi, 12 ev kadınına iş vererek istihdam sağladı.

'10 EKMEKLE BAŞLADIM'Yaptığı işe talebin artmasının ardından 12 kadına istihdam sağladığını ifade eder Nurgül Işık Çelebi, "Önce çevreme 10 adet ekmek sattım. Sonra Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin kurduğu doğal yaşam pazarında ekmek satışı yaptım. Kısa sürede gelen talepler ile şu anda 12 kadın ile günlük 1500 ekmek üretiyoruz" diye konuştu.

'DOĞAL ODUN ATEŞİNDE PİŞİYOR'Odun ateşinde 4 çeşit ekmek yaptıklarını belirten Nurgül Işık Çelebi, "Doğal ürün kullanarak odun ateşinde pişirdiğimiz ekmeklerimiz lezzetli oluyor. Ekmeği önce yumakla kesip açıyoruz. Daha sonra odun ateşinde hazırlayarak pişiriyoruz. Bunu yaparken işin püf noktalarına dikkat ettiğimiz için ekmeğimiz ayrı bir lezzetli oluyor. Ekmeğimizin 1,85 ve 2 lira olmak üzere iki çeşit fiyatı var. Bunun yanı sıra isteğe göre, normal, kepekli, tuzsuz, kebaplık olarak ev ekmeği yapıyoruz. Şu anda Gaziantep dışında 4 ile de sipariş üzerine ekmek gönderiyoruz" dedi.Çelebi'nin yanında çalışarak kazandığı para ile ev ekonomisine katkıda bulunup, çocuklarını okuttuğunu söyleyen Nurgül Terlemez ise şunları söyledi: "Ev hanımıyım ve 3 çocuğum var. Çocuklarımı okutuyorum. Çalışmak istiyordum ama ne iş yapacağımı bilmiyordum. Teklif gelince kabul ettim ve şimdi Nurgül hanımın yanında çalışıp evimize destekte bulunuyoruz. Günde 1500 ekmek üretiyoruz ve bu işi severek yapıyoruz"

Limanın güçlü kadınları

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bulunan limanda tonlarca ağırlıktaki konteynerlerin yükleme ve indirme işlemlerinde, kadın çalışanlar da görev yapıyor. Limanda bulunan yaklaşık 500 personelin yüzde 15'ini oluşturan kadınlar, erkek egemen sektörde kadın olarak bulundukları için ilk zamanlarda sıkıntı yaşadıklarını ancak kısa sürede kendilerini kabul ettirdiklerini söyledi.

Körfez ilçesinde bulunan DP World Yarımca Limanı'nda bulunan yaklaşık 500 personelin yüzde 15'i kadın çalışanlardan oluşuyor. Konteyner taşıma, vinç operatörlüğü, forklift operatörlüğü gibi farklı birimlerde görev alan kadınlar, işlerinde gösterdikleri ustalıkla takdir topluyor. Erkek egemen bir sektör olarak kabul edilen liman sektöründe çalışmanın kendileri için hem zor hem de keyifli olduğunu söyleyen kadınlar, maharetleriyle göz dolduruyor.

4 yıldır limanda forklift operatörü olarak çalışan Ülkem Çebi, mesleğini çok sevdiğini belirterek, "Aslında böyle bir meslek olduğunun dahi farkında değildim. B sınıfı ehliyetim olduğu için iş yerim bana forklift kullanmayı teklif etti ben de kabul ettim neden yapamayayım ki dedim. Bana eğitimler verildi, ehliyetimi de aldım 4 yıldır bu işi yapmaya devam ediyorum. Forklift kullanmayı seviyorum. Manevra kabiliyeti daha yüksek olduğu için bana çok keyif veriyor. Genelde limanda erkekler çalışıyor gibi bir algı var, ben de bu işe başlamadan önce öyle düşünüyordum ama burada çok sayıda kadın çalışanımız var herhangi bir zorluğunu görmüyoruz çok keyifli. Zaten kadın çalışanlar daha dikkatli bu konuda erkeklere nazaran. Bir kadının bakış açısı bir erkeğe göre daha farklı olduğu için daha dikkatli ve daha hassas kullanıyoruz. Erkeklere göre daha iyi olduğumu iddia ediyorum" dedi.

'KADINLAR BÜTÜN ZORLUKLARI BERABER AŞIYORUZ'Limanda çalışan kadınların büyük bir dayanışma içerisinde olduğunu ifade eden konteyner sahası sorumlusu Begüm Aydın, "Liman içerisindeki kadınların kaza oranları ya da yaptıkları işe erkeklerden daha çok şeyi düşünerek, daha bilinçli ve daha dikkatli hareket ettiklerini gözlemliyorum. Bu sahada operasyondayken de böyle, teoride de böyle. Bu sektöre güzel mesajlar vererek kadınlar olarak daha iyi yerlere gelebileceğimizi gösterdi. Çünkü liman sektöründe kadın olmak Türkiye'de çok zor. Birçok zorlukla karşılaşıyorsunuz, burada kendinizi ispat edebilmek çok kolay değil ne yazık ki. Biz kadınlar bu güçlükleri hep beraber burada sahada olan kadınlarla birlikte aşıyoruz" diye konuştu.

'BİZ KADINLARIN DAHA BAŞARILI OLDUĞUNA İNANIYORUM'Kadınların erkeklere nazaran daha titiz olduğu için daha başarılı olduğunu belirten uzaktan kumandalı konteyner taşıma teknisyeni Didem Bulut ise şöyle konuştu: "Kadınların alışılagelmiş bir çalışma düzeni var ve bende bunun dışına çıkmak istedim. Erkek egemen bir sistemde kadının da var olabileceğini kendime ve topluma ispatlamak adına bu sektörde çalışmaya karar verdim, 5 yıldır da bu şekilde devam ediyorum. İlk başlarda çok tedirgin oluyordum çünkü işi hiç bilmiyordum. Aldığım eğitimler sayesinde işe alıştım, şu an çok daha rahatım. Limana ilk başladığım zamanlarda bir kadın olarak ben de buradayım demek için zorluk yaşadım. Kısa sürede arkadaşlarım da bunu kabullendi şimdi hep beraber çok güzel bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kadınlar biraz daha dikkatli bu konularda. Çok dikkat isteyen riskli bir meslek yapıyoruz, biz kadınlar bu konuda daha dikkatli olduğumuz için daha başarılı olduğumuza inanıyorum."

Düzce'de Melen çayında su samurları görüldü

DÜZCE'de Melen çayında yıllar sonra 3 su samuru görüldü. Su samurlarının görüntüsünü çeken Sami Çalışkanoğlu, pandemi nedeniyle doğanın kendisini yenilediğini, su samurlarını görünce çok heyecanlandığını söyledi. Düzce'nin Sarayyeri Mahallesi sınırlarından geçen Melen çayında 40 yıl önce görünen su samurları balık popülasyonunun artması ve suyun temizlenmesiyle yeniden görülmeye başladı. Sami Çalışkanoğlu su samurlarını görüntüledi. Melen çayında su samurlarının olduğunu 40 yıl önce büyüklerinden dinlediğini söyleyen Sami Çalışkanoğlu, "3 su samuru vardı. Bundan 40 yıl önce büyüklerimiz anlatıyordu. Su samurlarının olduğunu söylüyorlardı. Ama uzun yıllardır görünmemişlerdi. Son birkaç gündür yeniden görülmeye başlandı. Fotoğraflarını çektim.ö dedi. Suyun temiz aktığını ifade eden Çalışkanoğlu, "Pandemi dolayısıyla doğa kendisini yenilemeye başladı. Su temiz akmaya başladı. İnşallah daha da düzelecek. 40 sene önce büyüklerimiz anlatıyordu su samuru diyorlardı. Belgesellerde de görüyorduk. Ama belgeselde gördüğümüz ile burada gördüğümüz çok farklı oluyor. Yakından gördüm" diye konuştu.

Orman fidanlarını kadınlar yetiştiriyor

DÜZCE Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Pınar Orman Fidanlığında çalışan kadınlar, tohumları ekerek elde ettikleri fidanların toprakla buluşmasının mutluluğunu yaşıyor. Fidanları büyüten kadınlar, orman yangınlarına çok üzüldüklerini söyledi.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Pınar Orman Fidanlığında çalışan kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanında yapılan ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan fidanları tohumundan yeşillenene kadar adeta bir çocuk gibi büyütüyor. Kadınlar, fidanların ormanlarda toprakla buluşmasının mutluluğunu yaşıyor. Ancak, fidanları büyüten kadınlar özellikle orman yangınlarına çok üzüldüklerini söyledi. 6 senedir fidanlıkta çalışan Özlem Dik (47), "Fidanlara aynı bir çocuk gibi bakıyoruz. Bunlar bizim evlatlarımız gibiler. Orman yangınlarını gördüğümüz zaman çok üzülüyoruz. Biz burada can veriyoruz. Can gidiyor. Yandığında çok üzülüyoruz. Çünkü biz onlara çok emek veriyoruz ve kolay yetişmiyorlar" dedi. Orman fidanlığında 9 senedir çalışan Sevdiyar Sarıaslan (68) ise, "Fidan üretirken çok mutlu oluyorum ve çalışmayı seviyorum. Bu sayede çocuklarımızı büyüttük, evlendirdik. Evimizi geçindiriyoruz. Tüm kadınlara seslenmek istiyorum. Çalışmak çok güzel. Çalışsınlar, evlerine katkıda bulunsunlar" diye konuştu.

İŞKUR'dan aldığı destekle kendisine ait arazide arıcılık işletmesi kurdu

ZONGULDAK'ta yaşayan Nebahat Darıcı (55), İŞKUR'dan aldığı destekle kendisine ait arazide arıcılık işletmesi kurdu. Kendi işinin patronu olarak ilk defa çalışmaya başladığını belirten Darıcı, "Devletimiz sayesinde kendi işimi kurdum ve çok mutluyum. Ben bir şeye emek vermeyi çok seviyorum. Bu da severek yaptığım bir şey. Ürettiğim balları satarak, gelir elde edeceğim" dedi.

Ontemmuz Mahallesi Zakkum Sokak'ta yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Nebahat Darıcı, yüzde 43 engelli olmasına rağmen içindeki çalışma hevesini hiç kaybetmedi. Darıcı, Fatih Halk Eğitim Merkezi'nde açılan arıcılık kursuna gitti. Sertifikasını alan Darıcı, internetten devletin kendi işini kuranlara hibe verdiğini öğrenerek, İŞKUR'a başvuruda bulundu. Darıcı, Zonguldak Çalışma İş Kurumu tarafından engelli bireylere verilen 30 bin hibe ile kendisine ait arazide arıcılık işletmesi kurdu. Darıcı, 60 kovanlık işletmesinde temmuz ayında ilk ballarını almayı planlıyor.

İlkokuldan sonra okuyamadığını ancak açık öğretim ile ortaokulu bitirdiğini anlatan Darıcı, şimdi ise lise eğitiminin sürdüğünü söyledi. Uzun yıllardır rahatsızlıkları nedeniyle çalışamadığını belirten Darıcı, "2003'te rahatsızlığımın tanısı konuldu. Romatizmaya bağlı olarak 15 günde bir iğne oluyorum. Kendim ne iş yapabilirim diye düşündüm. İnternette bir haber okudum. Devletin kendi işini kurmak isteyenlere hibe verdiğini duydum. Bunun üzerine İŞKUR'a gittim. Arıcılık ile ilgili sertifika almıştım. Projem ilk olarak bir yerden eksik geldi ama pes etmedim. Onlar da çok ilgilendi ve tekrar başvurmamı istediler. 2020 yılında projemi tekrar sundum. Projem onaylandı. Eşim de destek verdi. Kovanları biz aldık, arıları da hibe olarak aldık. Devletimizden Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Devletimizin sayesinde kendi işimizi kurduk ve çok mutluyum" dedi.

BU PROJELER KADINLAR İÇİN BİR FIRSAT Bu tür projelerin çalışmayan kadınlar için bir fırsat olduğunu ifade eden Darıcı, engelli bireylerin kendilerine en uygun projeyi seçerek, kendi işlerini kurma fırsatı bulunduğunu söyledi. Günde iki saat arılarla ilgilendiğini belirten Darıcı, şöyle dedi: "Günde iki saat buraya geliyorum. Arı zaten temizliğini kendi yapan hayvan. Hazırlıkları yapıyoruz. Kasımdan şubat ayına kadar hiç bakmadım. Şimdi bakımlar var. 31 Mayıs'a kadar bakımını yapacağız. Temmuzda balını alacağız. Balları satarak, gelir elde edeceğim. Bal isteyen de çok. İnsanlar çok ilgililer. Ben hastayım diye bir kenara oturmasın insanlar. Bir şey üretmeye çalışsınlar. Para kazanmak çok güzel bir şey. Herkes gücünün yettiği işi yapsın. Eşim maddi, manevi destek veriyor. Yatırımı da biraz masraflı. Ona da çok teşekkür ediyorum."

'ELİMDEN GELEN DESTEĞİ VERİYORUM'

Ambulans şoförü Yakup Darıcı da eşinin çalışma isteğinin yıllardır sürdüğünü ve bunu başardıkları için mutlu olduğunu söyledi. Her türlü desteği verdiğini anlatan Yakup Darıcı, "Eşim bir şeyler yapmak istedi. Arıcılık kursuna giderek sertifika aldı. Bu işe başladı. Ben de maddi olarak elimden gelen desteği vermeye çalıştım. İnsanlara bu tür projeleri tavsiye ediyorum. Boş durmasınlar. Eve kapanıp da sadece eşinden gelen geliri beklemesine gerek yok. Hayat şartları da ağır. Bu tarz projeler var devletin. İnsanlar bunlarda yapabileceği alanı seçip kurslara gidebilir" dedi.