DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika

KORONAVİRÜSÜ YENEN SAĞLIKÇI MELEK'TEN, İKİ KEZ İMMÜN PLAZMA BAĞIŞI

DİYARBAKIR'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olan Melek Yıldırım (28), immün plazma bağışçısı oldu. Doğum gününde koronavirüs teşhisi konulduktan sonra 13 günlük tedavisinin ardından taburcu olan ve yeniden doğduğunu anlatan Yıldırım, "Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız mevcut. Hastalığa yakalanmış, tedavisi sonlandırılmış her bireyin plazma bağışçısı olmasını istiyorum. Bu süreçte hepimiz birbirimize destek olalım" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde paramedik olarak görev yapan Melek Yıldırım'a, doğum günü de olan 16 Mart günü şüphe üzerine koronavirüs testi yapıldı Test sonucu pozitif çıkan Yıldırım, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 gün boyunca tedavi gördü. Tedavisi başarıyla sonuçlanan Yıldırım, taburcu olarak, 14 günlük karantinaya alındı. Melek Yıldırım, karantina sürecinin bitmesiyle soluğu yine hastanede alarak, kentteki ilk immün plazma bağışçısı oldu. Aradan bir hafta geçtikten sonra ikinci kez bağışta bulunan Yıldırım, koronavirüsü yendiğini belirterek, koronavirüs tedavisi olan herkesin bağışçı olması çağrısında bulundu.

'DOĞUM GÜNÜMDE ÖĞRENDİM'

Koranavirüs testinin pozitif çıktığını doğum gününde öğrendiğini anlatan Yıldırım, "Tedavi sürecim 13 gün sürdü ve iyi bir şekilde tamamlandı. Tedavi sürecinden sonra yeniden doğmuş gibi hissettim. Ben iyi bir şekilde atlattım ama bu süreci atlatamayan, zorluk çeken birçok hastamız mevcut. Bunlar için plazma bağışına karar verdim. İlk plazma bağışını 8 Nisan'da yaptım. İkinci plazma bağışını da dün yaptım. Ağrılı bir işlem değil. Plazma bağışından sonra herhangi bir sağlık problemi de yaşamıyorsunuz. Plazma bağışçılarının sayısının artması gerekiyor. Bu süreçte vatandaşlarımızın evde kalmalarını, dışarı çıkarken de sosyal mesafelerini korumalarını istiyorum. Hastalığa yakalanmış, tedavisi sonlandırılmış her bireyin plazma bağışçısı olmasını istiyorum. Bu süreçte hepimiz birbirimize destek olalım" diye konuştu.

'BAĞIŞÇILARIN BAŞKALARINA HAYAT VERECEKLERİNİ BİLMELERİNİ İSTİYORUZ'

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Erişkin Hematolog olarak görev yapan Doktor Cengiz Demir, koronavirüsün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündemi işgal etmeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok insanımız maalesef bu hastalığın pençesinde savaş veriyor. Tabi bu hastalığın tedavisi ile ilintili olarak hem antiviral tedaviler de tedavi unsuru olarak verilirken aynı şekilde tamamlayıcı bazı tedavi yöntemlerini de hizmete sokmuş durumdayız. İmmün plazma dediğimiz tedavi metodunu birçok hastamıza şimdiye kadar uygulamış olduk. Tabi bunu yaparken de kaynağı insan olan bir uygulama bu. İyileşmiş olan bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, immün plazma dediğimiz ve kendilerinden alacağımız plazmanın da ciddi şekilde bu hastaların yaşamasına katkıda bulunacağını hatırlatmak istiyoruz. Melek'ten de ikinci kez plazmasını alıp bir hastaya vereceğiz. Donörlere herhangi bir sıkıntı yaşamayacaklarını belirtmek istiyorum. Bunu garanti ediyoruz. İşlem süreci çok uzun değil. 45 dakikada iş bitiyor. Aldığımız plazma ile başkalarına hayat vereceklerini bilmeleri ve bilincinde olmaları gerektiğini söyleyerek kendilerini buraya davet ediyorum. Hastanemiz Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs hastanesi olarak belirlediği bir hastane. Şu anda tüm hekimlerimizle, yardımcı sağlık personelimizle hastalarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür durum iyiye gidiyor. Hastalarımızı peşi sıra taburcu etmeye başladık. Bu süreçte vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Alınan önlemleri sonuna kadar uygulamaları, sağlık otoritesinin önerilerini dinlemelerini istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Melek Yıldırım'ın plazma bağışına hazırlanması

Plazma bağışını yapması

Melek Yıldırım'ın konuşması

Doktor Cengiz Demir'den detay

Cengiz Demir'in konuşması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

Haber Kodu : 200416019

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'VİRÜSLE MÜCADELE ÇOCUKLARIMI GÖRMEMDEN DAHA ÖNEMLİ'

ANTALYA'da, 112 Acil Servis görevlisi Emir Şakir Damar (49), koronivürüs sürecinde taşıyıcı olma ihtimali nedeniyle çocuklarıyla bir aydır görüşmüyor. 15 ve 17 yaşlarındaki iki çocuğunu kendi annesinin yanına gönderen Damar, çocuklarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü konuşarak hasret gideriyor. Damar, çocuklarını özlediğini, ancak virüs ile mücadelenin çocuklarını görmesinden daha önemli olduğunu söyledi.

Antalya'da, 112 Acil Servis görevlisi ve aynı zamanda Sağlık Yardımlaşma Dayanışma ve Biriktirme Sandığı Antalya İl Başkanı olan Emir Şakir Damar, çocukları Furkan İsmail ve Emir Ali ile bir aydır görüşmüyor. Virüsün Türkiye'de görülmesiyle çocuklarını annesinin yanına gönderen Damar, annesi ve çocuklarıyla yalnızca görüntülü görüşüyor. Damar'ın çocuklarıyla görüşmesinde duygu dolu anlar yaşanırken, çocuklarına onları özlediğini söylüyor.

'UYARILARI TAM OLARAK UYGULUYORUZ'

Koronavirüs vakalarına giderken gerekli önlemleri aldıklarını söyleyen Damar, "Komuta kontrol merkezi bizi vakalara giderken yönlendiriyor. Koronavirüs şüphesi olan hastalara kişisel koruyucu ekipmanlarımızı giyerek gidiyoruz. Vakanın durumunu değerlendirip, pandemi hastanelerinden birine sevk ediyoruz. Hasta yakınlarını da durumun netlik kazandıktan sonra hayatlarına devam edebileceklerini ve kendilerini karantina altına almaları gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını tam olarak uyguluyoruz" dedi.

'SADECE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEBİLİYORUZ'

Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olabilmesi durumunda sıkıntıların bir an önce atlatabileceğini söyleyen Damar, "Sağlık çalışanları olarak hepimiz mesleğimizi severek yapıyoruz. Müdürlüğümüz sağlık çalışanları için oteller, konuk evleri ayarladı. Oralarda konaklıyoruz. Ailemizle telefonla ancak görüntülü görüşebiliyoruz. Bütün sağlık çalışanları büyük özveriyle çalışıyor" diye konuştu.

'BAŞKALARININ DA ZARAR GÖRMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Pandemi sürecinin başladığı günden bu yana çocuklarını görmediğini belirten Damar, şöyle konuştu:

"Biz hastalara temas ediyoruz, taşıyıcı olabilme ihtimalimiz var. Bu nedenle çocuklarımı annemin yanına gönderdim. Bir aydır yalnızca cep telefonu ile görüntülü görüşüyoruz. Zaten evden çıkmıyorlar, ihtiyaçlarını uzaktan bir şekilde karşılamaya çalışıyorum. Olası bir bulaşma durumunda başkalarının da zarar görmesini istemiyoruz. Onları özledim ancak bu durum çocuklarımı görmemden daha önemli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlıkçının detay görüntüleri

Sağlıkçı ile röp

Ailesi ile telefon ile görüntülü konuşması

HABER: Semih ERSÖZLER -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

Haber Kodu : 200416010

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KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRİYOR; OKEY, YAPBOZ VE TAVLA SATIŞLARI ARTTI

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken, alınan tedbirler kapsamında boş zamanını değerlendirmek isteyen vatandaşlar farklı aktivitelere yöneliyor. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı.

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uzmanların 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşlar, boş zamanlarını değerlendirmek için oyunlara yöneldi. Vaktinin çoğunu evde geçiren vatandaşlar, geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunlarına merak sardı. Ailecek oynanan oyunların satışlarında patlama yaşanırken, esnaf bu ilgiyi fırsata dönüştürdü. İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki dükkanlar, oyun setlerini dükkan önlerinde daha görünür olacak şekilde sergilemeye başladı. Öte yandan oyun setlerinde indirimler yapıldı.

'ZAM YOK İNDİRİM VAR'

Koronavirüs salgınıyla birlikte 'evde kalınmasıyla' birlikte oyun satışlarının arttığına dikkati çeken kırtasiyeci Emre Ertan, "Özellikle yapboz satışları çok yükseldi. Elimizdekileri sürekli tüketiyoruz. Fiyatlarımızda yüzde 20 indirim yaptık. Temennimiz insanların evde kalması ve bu virüsü bir an önce yenmek"

diye konuştu.

Kemeraltı Çarşısı'nda okey ve tavla satan Ahmet Bolat ise "Şu an kahvelerin kapalı olması sebebiyle okey ve tavlaya olan ilgi arttı. Satışlarımız çok güzel. Okey, tavla ve kağıt oyunlarının hepsine ilgi var. Plastik okey takımını 60 TL'ye, ahşap olanları 90 TL'ye, tavla takımlarını 50 TL'ye oyun kartlarını ise 10 TL'ye satıyoruz. Fiyatlarımızda zam yok. Özellikle oyun takımlarının görülmesi için dükkan önüne sıraladık" diye konuştu.

ZAMANI BÖYLE DEĞERLENDİRDİLER

Bir kırtasiyeden oyun setleri satın alan Hasan Güzel, "Bugün 3 yaşındaki çocuğuma uygun birkaç oyun seti satın aldım. Aynı zamanda bu süreçte evde ailece oynayabileceğimiz oyunlardan da aldım. Biz de evde kalıyoruz, çağrılara uyuyoruz ve vaktimizi böyle geçiriyoruz. Kamu sektöründe çalışıyorum ve uzaktan çalışma biçimine geçtim. Çocuğumun tüm gün televizyon izlemesini istemiyorum bu yüzden lego, yapboz gibi oyuncaklar alıyorum" dedi.

Çarşıda esnaf olan ve vaktini dükkanının önünde tavla oynayarak geçiren antikacı Ayten Uğrasız da "Satışlarımızın bir çoğunu internet üzerinden yapıyoruz. Bu nedenle çok fazla vaktimiz olduğunu söyleyebilirim. Bizler de bu vakti oyunlarla değerlendiriyoruz. Ben antikacılık yapıyorum ve tavlanın çok eski bir tarihi var. Tavla bir strateji oyunudur ve zihni açık tutması açısından oldukça önemli" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tavla oynayanlardan görüntü

-Tavla oynayanlarla röp.

-Geleneksel okey ve tavlanın yanı sıra yapboz, oyun setleri, model oyunlar ve strateji oyunları satın alanlar ile röp.

-Esnaflarla röp.

-Anons

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Eda Ebru NANECİ/ İZMİR,

Haber Kodu : 200416043

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EGELİ TURİZMCİLER, SALGIN SONRASI YURT İÇİNDE HAREKETLİLİK BEKLİYOR

EGE Bölgesi'ndeki turizmciler, koronavirüs salgını sonrası iç turizmde hareketlilik yaşanması beklediklerini söyledi. Turizmciler, salgın tamamen ortadan kalkmadan otellerin açılmasını doğru bulmadıklarını da kaydetti.

Koronavirüs salgını, turizmi de olumsuz etkiledi. Bugünlerde hiçbir otelin rezervasyon almadığı belirtilirken, turizmciler salgının bir an önce sona ermesini beklediklerini ifade etti. İzmir'in Çeşme ile Muğla'nın Marmaris ve Bodrum ilçelerinde turizmciler, son durumu değerlendirdi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer, rezervasyonların durduğuna dikkat çekerken, 2020 yılı yaz sezonun açılmasının beklendiğini belirtti. Yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada turizm sektörünün durduğunu ifade eden Gencer, "Bu yaşanan kriz dünyanın krizi. Onun için bu yaz turizmi sezonu açılırsa ne Türkiye'den yurt dışına gidiş olacak, ne de yurt dışından ülkemize yabancı turist akışı olacak. Onun için iç turizm dinamiklerimizle hareket edeceğiz. Şu an hiçbir otel rezervasyon almıyor. Belirlenmiş bir indirim söz konusu değil. Bizler, turizmciler olarak bekliyoruz. Bu salgın riski kalkıp devletimiz açıkladığında gereken yapılacaktır. Oda satışlarında rezervasyon için beklenmeli. Onun için mevcut rezervasyonu bulunanlar, 'İptal etmesin, ertelesin' dedi.

'ÇEŞME'DE FİYATLAR BU YAZ DÜŞER, AMA KALİTE ASLA'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir ise, ilçede tüm otellerin kapalı olduğunu ve koronavirüs salgını geçtikten sonra arz ve talebe göre fiyat politikasının belli olacağına dikkat çekti. Demir, "Biz Çeşmeli turizmciler olarak salgının geçmesini bekliyoruz. İnşallah bu sezon virüs salgını geçer. Bizler de Çeşme tutkunlarını ağırlarız. Temennimiz ve hazırlığımız bu yönde. Yeter ki sezon açılsın. Çeşme'ye gelenler çifte mutluluk yaşayacak. Neden mi? Çünkü fiyatla belli oranda düşecek. Diğer turizm noktalarında elbette daha yüksek fiyatlar olabilir ancak tatilciler hem aldıkları hizmetten, hem de fiyatlardan mutlu kalacak. Çeşme'de fiyatlar bu yaz düşer, ama kalite asla" diye konuştu.

'YERLİ TURİST, İÇ TURİZMİ AYAKTA TUTACAK İÇİN ÖNEMLİ KAYNAK'

Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) Genel Koordinatörü Serkan Ceylan da 2020 yılının turizm açısından zorlu bir dönemeç olduğunu belirtip, "Koronavirüs ile başlayan dönem şu an bütün sektörlerde çok büyük bir dalgalanmaya yol açtı. Şu anda pandeminin hareket hızı ve yayılma potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda bu yaz sezonu için uluslararası anlamda bir beklentiye girmenin çok gerçekçi olacağını düşünmüyorum. Özellikle güvenlik ve sağlık endişelerinin ön planda olduğu bir dönemde üstelikte insanların maddi anlamda ciddi kayıplar yaşadığı dönemde çok kırılgan olan turizm rezervasyonlarının bir hamle yapmasını beklemek çok gerçekçi olmayacaktır. Ancak, temmuz ve ağustos döneminde pandeminin 15-20 günlük gelişimini takip eden sürecinde olumlu bir gelişme olursa temmuz ve ağustos ayında bir iç turizm hareketi bekliyoruz. İç turizmin şu an Türk turizmini ayakta tutmak için en önemli kaynak olduğunu düşünüyorum. Uluslararası turizmin normale dönmesi ancak uluslararası uçuşların normale dönmesiyle mümkün olabilir. Bunun da 2020 yılında olması çok büyük bir sürpriz olur. Önümüzdeki dönemi 2021 yılına hazırlık olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'SEKTÖR AYAKTA KALIRSA ÖNÜMÜZDEKİ SENE BU SENENİN TELAFİSİ OLUR'

Bodrum Otelciler Birliği Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ise, "Bu yaz sezonunda ne zaman ve ne kadar turizm yapacağımız konusunda ciddi belirsizlikler var. Turizm sektörünün geçmiş yıllarda sağladığı döviz girdisinin devam etmesi için turizm sektörünün ayakta tutulması gerekmektedir. Eğer sektör bu şekilde ayakta kalabilirse önümüzdeki sene bu senenin muhtemelen telafisi olur. Onun için finans kuruluşlarının sektöre çok iyi imkanlarla destek vermesi gerekmektedir. Bu sezonun geçen seneki veya daha önceki sezon gibi geçmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü burada önemli olan insan sağlığıdır. Bu sağlığın garanti edilmesi ve insanların hasta edilmemesi şarttır" ifadelerini kullandı.

'SALGIN TAMAMEN BİTMEDEN, OTELLERİN AÇILMASI DOĞRU DEĞİL'

Türkiye Otelciler Federasyonu(TUROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, salgının sonlandırılacağı ve alınan tedbirlerle yüksek iyileşme verileri elde edileceği bir dönemde otellerin açık olmasını doğru bulmadığını söyledi. Önümüzde ramazan ayı ve beraberinde bayram olduğunu hatırlatan Bülbüloğlu, "Bayramda turizm hareketliliği olacağına inanmıyorum. Bayram için bir indirim veya rezervasyon düşünmedik. Şu an tek düşüncemiz Avrupa ülkeleri sağlıklı olursa, gelecek turist için temmuz ve ağustos ayı için hazırlığımızı yapmak. 'Nasıl sektörümüzü yaşatırız' endişesi yaşıyoruz" dedi.

'NİTELİKLİ PERSONELİ KORUMAK ÖNCELİĞİMİZ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve turizm birlikleri başkanları ile sürekli telekonferans ile görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Bülbüloğlu, şunları söyledi:

"Bizim en büyük düşüncemiz, nitelikli personelimizin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Kültür ve Turizm Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerle hızlı bir şekilde, esnek çalışma ve işsiz fonu maaşları devreye sokuldu. Dünya turizm pazarında önemli bir yere sahibiz. Bu nedenle nitelikli emekçi personelimizi korumak önceliğimiz. Devletimizin erken aldığı çözüm kararları bizleri rahatlattı. Kredi Garanti Fonu çıktı ve hemen hemen birçok turizmci bundan faydalandı. Hükümetimizin bu erken çözüm paketleriyle turizm sektöründe endişeler azaldı. Devletimiz bize destek veriyor ve bizlerde süreci temiz atlatalım. Dünyada turist getiren altıncı ülkeyiz. Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan, 'bacasız sanayi' dediğimiz sektörümüzle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 50 milyar dolar döviz girdiğini söyleyerek önemi bir kere daha gözler önüne sermiştir. Turizm sektörünü yaşatmak için devletimizin bakanları ve yetkilileri ile el ele verdik. Çok kolay geçecek bir süreç değil. Turist getirdiğimiz Almanya, İngiltere, Rusya ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde süreç sağlıklı atlatılırsa, ilk izlenimlerimize göre temmuz ve ağustos ayında hareketli geçeceğe benziyor. Şu an nitelikli dediğimiz üç yıldız ve üzeri otellerimizde hijyen, gıda ve personel güvenliği olarak yeniden yapılanıyoruz. El birliğiyle, salgın ile mücadelede kararlı adımlar attığımızda başarı sonucuna ulaşacağımıza inanıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

BODRUM:

-Bodrum'dan genel görüntü

-Boş sahillerden görüntü

-Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) Genel Koordinatörü Serkan Ceylan röp.

Bodrum Otelciler Birliği Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala röp.

MARMARİS:

-Hakim bir tepeden Marmaris'teki otellerin bulunduğu bölgeden görüntü

-TÜROFED Başkan Yardımcısı ve GETOB Başkanı Bülent Bülbüloğlu ile röp.

ÇEŞME:

-Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Tolga Gencer ile röp. (Cep telefonu ile çekildi)

Haber-Kamera: Kahraman DURAK/ ÇEŞME (İzmir) - Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), Tuba AYHAN/ BODRUM (Muğla),

Haber Kodu : 200416055

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UZMANINDAN 'NANO TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLEN SİYAH MASKE VİRÜSTEN KORUMUYOR' UYARISI

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, yıkanabilir olması nedeniyle çok sayıda vatandaşın kullanmayı tercih ettiği siyah maskelere karşı uyardı. Pullukçu, "Siyah maskeler ancak cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Bu maskeler korunmak için uygun değil" dedi.

'Nano maske' adı altında satılan polyester kumaştan üretilen maskeler, koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bazı firma ve kişiler tarafından piyasaya sürüldü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, koronavirüs salgınına karşı son günlerde yoğun olarak kullanılan ve 'yıkanabilir' denilerek satışa sunulan siyah maskelerin kullanmanın koruyucu olmadığını söyledi. Vatandaşlar ise yıkanabilir olduğu için siyah maskeleri tercih ettiklerini ifade etti. Genellikle internet üzerinden satışı gerçekleştirilen yıkanabilir ve nano teknoloji ile üretildiği belirtilerek satılan siyah maskeleri kullanım açısından hiçbir yararı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Yıkanabilir, nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacaktır. Taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımlar tamamen boş kalıyor. Ayrıca hızlıca nefes aldığınızda ağzınıza ve burnunuza bu kumaşın yapıştığını göreceksiniz. Ayrıca elinizle maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerekiyor ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebilirsiniz. Bir deneme yapacak olursak da damlacıkların rahatlıkla bu maskeden geçtiğini görürsünüz. Bu aynı şekilde damlacıkların da içeri girdiği demektir. Bu maske cerrahi maskenin üzerine süs olarak takılabilir. Korunmak için bu maske uygun değil" dedi.

'KARBONDİOKSİT BİRİKİYOR'

Filtreli olan N95 ve FFP2 maske takanları da uyaran Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, bu maskelerde karbondioksit biriktiğini belirtip, baş dönmesi ve bayılma gibi sonuçları olabileceğini söyledi. Bu tür maskeleri günlük hayatta takmanın doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu şu ifadeleri kullandı:

"Bu maskeler son derece sıkıntılı çünkü içinde nefes almak çok zor. Karbondioksiti biriktiriyor ve kullanan kişi buna bağlı olarak baş dönmesi yaşayabilir, tansiyonu düşebilir hatta bayılabilir. N95 maskeden nefes almak çok zor. Bu maskenin koruyuculuğuna gerek yok. FFP2 maske de N95'e göre hafif gibi görünse de değil. Karbondioksit birikiyor ve sürekli kullanmak mümkün değil. Biz bu maskeleri hastalardan örnek alırken kullanıyoruz. Örnek alırken öksürebilir ya da hapşurabilir bu sırada çok damlacık çıkar o damlacıklardan korunmak için kullanıyoruz. Bunun dışında kullanılmasını önermiyoruz. N95 maske dışardan gelen partikülleri geçirmiyor ancak sizin nefesinizi dışarı veriyor. Eğer hastaysanız diğer insanları da risk altına atmış olursunuz. O nedenle bunları günlük hayatımızda kullanmayalım."

Evde yapılan bez maskelerin çoğunda ise kumaşı sık olmadığından aralıklarından damlacıkların geçebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Fikir olarak güzel olabilir ancak koruyuculuğu olmaz. Aynı kumaş maskeden üst üste birkaç tane taktığınızda bir işlevi olabilir. Aynı zamanda evde yapılan bu tür maskelerin bol yapıldığını söyleyebilirim. Bu maskeleri taktığınızda hem altından hem de üstünden hava girişi söz konusu" dedi.

'MASKENİN BURUN KISMINDA TEL BULUNMASI ÖNEMLİ'

En güvenilir maskenin cerrahi maskeler olduğunu dile getiren Prof. Dr. Pullukçu, maskelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. Maskelerde burun kısmında tel bulunmasının önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, maske kullanım sürelerini hakkında da bilgi verdi. Prof. DR. Pullukçu, "Maskelerle ile ilgili çok büyük polemikler var. Herkes farklı tip maske kullanıyor. Cerrahi maskelerin önünde bir tel var. Bu teli burnunuzdan içeri hava girmemesi için burnunuzun üstüne oturtmanız gerekiyor. Aynı şekilde çene kısmında kalan tarafta da açıklık kalmamalı. Cerrahi maskelere benzeyen ve lastikli olan maskelerin de üst tarafında tel bulunuyor. Lastikli maskelerin alt kısmı da çenemize oturuyorsa koruyucu olur. Ancak üzerinde tel bulunmayan maskeler hava aldığı için bir koruyuculuğu kalmıyor. Cerrahi maskeleri en fazla 4 saat kullanabiliriz. Eğer maske ıslanırsa o zaman hijyen özelliğini kaybediyor. Bu maskeyi kullandık ve üzerine damlacıklar yapıştı. Maskeyi ön tarafından tutup çıkarıyorsanız, elinizi kirlettiniz demektir. Yapılan en büyük yanlışlardan biri budur. Elinizi yıkamadıysanız maskeyi boşuna taktınız ve kendinizi enfekte ettiniz demektir. Maskeyi çıkarırken bağladığınız iplerden tutup iç tarafına doğru katlayarak çöpe atabilirsiniz. Hastane çalışanları de bu maskeleri kesinlikle dışarı çıkarmadan kırmızı atık kutusuna atmalı" diye konuştu.

'YIKANABİLİR OLMASI TERCİH SEBEBİ'

Koronavirüs kapsamında verilen desteğe başvurmak için dışarı çıktığını ifade eden vatandaşlardan Niyazi Kalender,"Satın alırken bana siyah maske ve eldivenlerin koruyucu olduğunu söylediler. O nedenle aldım. Bu maskeyi her gün değiştiriyorum" derken, siyah maske kullanan vatandaşlardan Sibel Uslu da "Bu maskeyi çamaşır deterjanıyla kaynatıyorum. Asarak havalandırıyorum. Kuruduktan sonra tekrar kullanıyorum. Bu şekilde kullanmanın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü mikropların belirli bir derecede öldüğünü biliyoruz" diye konuştu. Siyah maskeleri yıkanabilir olduğu için tercih ettiğini ifade eden vatandaşlardan Mehmet Ulus da, "Cerrahi maskelerin satışı yasaklanmadan önce aldım. Her gün bir maske alsam 300-400 lira verecektim. Bu maskeyi tekrar yıkayabildiğim için tercihe ettim. Yanımda kolonyam var ara maskeye sıkıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu röp.

-Maskelerin damlacıkları geçirip geçirmediğini gösteren görüntü

-Siyah maske takan vatandaşlar Niyazi Kalender, Sibel Uslu ve Mehmet Ulus ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Eda Ebru NANECİ - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

Haber Kodu : 200416020

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YUSUF AMCA'NIN SEVGİSİ, 'YÖRÜK KIZI'NI KESİLMEKTEN KURTARDI

Antalya'da koronavirüs nedeniyle yayladaki evinden kent merkezindeki evine gitmeye karar veren Yusuf Sarı (63), Kurban Bayramı'nda kesmek amacıyla satın aldığı yavru keçiyi de beraberinde getirdi. 'Yörük Kızı' adını verdiği keçisine bakarken kesme kararından vazgeçen Sarı, onu sokaklarda gezdirip, arazide otlatarak, gözü gibi bakıyor.

Antalya'da yaşayan Yusuf Sarı, koronavirüs salgınının ortaya çıktığı ilk günlerde yayladaki evinden, Soğuksu Mahallesi'ndeki evine yerleşmeye karar verdi. Sarı, yayladaki evinde kaldığı süreçte Kurban Bayramı'nda kesme düşüncesiyle satın aldığı yavru keçiyi de beraberinde getirdi. Evinde yemle beslediği keçisine 'Yörük Kızı' adını veren Sarı'nın, gün geçtikçe hayvana sevgisi arttı ve kesme fikrinden vazgeçti.

Koronavirüs nedeniyle evden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamayı tercih eden Sarı'nın bir süre sonra 'Yörük Kızı'na verdiği yem bitti. Yavru keçisine gözü gibi bakan Sarı, hem kendi sağlığını riske atmamak hem de keçisinin aç kalmaması için zaman zaman dışarı çıkıp, evinin yanındaki arazide birlikte vakit geçirmeye başladı. Keçisinin boynuna bağladığı iple kısa yürüyüş yapan Sarı, boş arazide de kuru otlarla 'Yörük Kızı'nı doyurmaya başladı. Çevresindekilerin şaşkın bakışları arasında evine dönen Sarı, her gün sadece keçisinin ihtiyaçlarını karşılamak için kısa süreliğine evinden çıktığını anlattı.

Keçisiyle yürüyüş yaparken onunla sohbet eden, 'Yörük Kızı' diye seslenen Sarı, "Evin yanındaki arazide karnını doyuruyorum. Kuru otları seviyor. Her gün kısa süre gezdiriyorum. Yavru olduğu için sürüden yeni ayrıldı, her şeyi de yiyemiyor. Yemi bittiği için yakınlarda bulamadım. Sağlığımız için dışarı çıkmak da istemiyorum. Çok seviyorum, kesmek istemiyorum artık bakacağım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yusuf Sarı'nın keçisiyle yürüyüşü

Keçisini otlatması

Keçisini sevmesi

Yusuf Sarı açıklama

HABER -KAMERA: Tolga YILDIRIM/ANTALYA,

Haber Kodu : 200416011

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ÇALIŞANLARINI İŞTEN ÇIKARMAYIP, SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNDE GÖREVLENDİRDİ

MUĞLA'da bir ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal (44), işyerindeki çalışanlarını sosyal sorumluluk projesinde görevlendirdi. Personeller tarafından koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar alışverişleri görülürken, onlara tek kullanımlık dezenfektanlı mendil hediye ediyor. Personeller sokak hayvanlarını unutmayarak parklara kap içerisinde mama bırakıyor.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de ambalaj üretim firması sahibi Ahmet Köksal, koronavirüs salgını nedeniyle birçok işletmenin faaliyetini durdurması üzerine üretimine ara verdi. Evli ve 2 çocuk babası Köksal, işletmesinde çalışan 5'i kadın 9 personelini işten çıkartmak yerine herkese örnek olacak bir projeye imza attı. Köksal'ın görevlendirdiği personeller tarafından 65 yaş ve üstü kişilerin pazar ve market alışverişi görülüyor. Yaşlılara 50'şer adet tek kullanımlık mendil hediye edilirken, can dostlar için parklara kap içerisinde mama bırakılıyor.

Firma sahibi Ahmet Köksal, salgın nedeniyle herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Üzerimize düşeni yapmak için harekete geçtik. Zorlu süreçte sosyal sorumluluk projesi üstlenmek istedik. Salgının önüne geçilmesi amacıyla çoğu işletme faaliyetlerini durdurdu. Bu kapsamda bizde üretimimize ara verdik. Personelimizi de işten çıkartmak yerine böyle bir amaçla kullanmayı uygun bulduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-65 yaş ve üzeri bir kadının isteklerinin yazılı olduğu kağıdı personele takdim etmesi

-Personelin marketten alışveriş görmesi ve kadına teslim etmesi

-Kap içerisinde parklara mama bırakılması

-Sokak köpeğine mama yedirilmesi

-Firma sahibi Ahmet Köksal ile röp.

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

Haber Kodu : 200416027

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ÇİLEK ÜRETİCİSİ DE KORONAVİRÜS NEDENİYLE DERTLİ

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, koronavirüs nedeniyle eldiven ve maske takılarak hasat edilen çilekte üretici, yurt dışı pazarlarının da kapalı olması nedeniyle zor günler geçiriyor. Salgın öncesi 7 TL'den satılan çilek, fiyatı 2 TL'ye düşmesine rağmen alıcı bulmuyor.

Gazipaşa'da 1000 dekar açık, 7 bin dekar kapalı olmak üzere 8 bin dekarda çilek üretimi yapılıyor. Koronavirüs, 25 bin ton rekolte elde edilen ilçede çilek üreticisini vurdu. Virüs vakaları görülmeden önce 7 TL'den satılan çilek şimdilerde 2 TL'ye alıcıyı zor buluyor. Salgın nedeniyle hijyenik ortamda hasat yapan üreticiler, dezenfektanla temizledikleri ellerine eldiven giyip, yüzlerine de maske takıyor. Hasat edilen çilekler, tüccarlar tarafından alınarak, Türkiye'nin birçok bölgesine gönderiliyor.

'PAZAR SIKINTIMIZ VAR'

Çobanlar Mahallesi'ndeki 20 dekar alanında çilek üretimi yapan Ali Demiral, "Günlük yaklaşık 15 kişiye iş veriyoruz. Koronavirüs nedeniyle sıkıntıya girdik. Pazar sıkıntımız var. Ülkemize virüs gelmeden önce çileği 7-8 TL'den satıyorduk. Şimdilerde ise 2- 2,5 TL civarında. Fiyatlar oldukça düştü, mağdur durumdayız. Böyle giderse önümüzdeki yıl üretim sıkıntısı yaşayacağız. Borçlarımızı karşılayamayacak hale geldik. Durumun bir an önce düzelip yurt dışı pazarların açılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'PAZARLAR KISITLANDI'

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise koronavirüs nedeniyle yurt dışı pazarların kısıtlandığını söyledi. Üreticinin ürününü satamadığını belirten Çelik, bu durumun üretimi etkileyeceğini kaydetti. Başkan Çelik, "Üreticilerimizi ziyaret ederek maske ve eldiven veriyoruz. Çilek zaten daha önce de eldivenle toplanıyordu. Şu günlerde daha sıkı tedbirler alındı. Kesinlikle el değmeden, eldiven ve maske takılarak toplanıyor. Çilek hassas olduğu için yetiştiğinde bekletilemiyor bundan dolayı çiftçilerimiz çok zor durumda. Pazarların birçoğu kapandı. Geliş gidiş sıkıntıları var" dedi.

ÜRETİCİ DESTEKLENMELİ

Başkan Çelik, "Antalya turfanda bölgesi olduğu için 12 ay yetiştirdiğimiz turfanda sebzemiz şu anda elimizde kalmış gibi görünüyor. Bu süreci kısa sürede geride bırakırız diye düşünerek ürünlere gübre ve ilaç yapmaya devam ediyoruz. Ancak belirli bir zamana kadar yapabileceğiz. Bu durum, inşallah kısa zamanda atlatılır. Her ne olursa olsun üreticilerimizin desteklenmesi gerekiyor. Çiftçi desteklendiği zaman Türkiye desteklenecek. Bunun için yurt dışı pazarların kontrollü ve düzenli bir şekilde açılmasını istiyoruz. Üretimimizin düzenli bir şekilde yapılabilmesi için bunlar şart" diye konuştu.

Özellikle Antalya bölgesinde kış aylarında çiftçinin fırtınadan, rüzgardan etkilendiğini aktaran Çelik, "Şimdi aynı şekilde malımız halde kaldı. Bunların giderilmesi için hükümetimizden para değil, elektrik borcunun ertelenmesini istiyoruz. Ertelenmediği zaman çiftçi durmayacak, Türkiye duracak. Şu anda elektrik, ilaç, gübre parası ödenmiyor. Ödeme gücü yok. En kısa zamanda devletimizin bunlara çare bulunması istiyoruz. Pazarlar kısıtlandığı zaman üreticimiz kısıtlanıyor, Türkiyemiz kısıtlanıyor. Denetimli bir şekilde yurtdışı pazarlarımız açılmalı. Pazarlar açılmadığı müddetçe çiftçi mal üretmeyecek tüketici de mal alamayacak" dedi.

Gazipaşa'da komisyoncu ve üretici olan Erol Özdemir, virüsten dolayı tarımda büyük sıkıntı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Virüsün yayılmasından dolayı Türkiye'de, özellikle Akdeniz bölgesinde üretici çok mağdur. Tarımda bu ciddi yara açacak. Çilek bundan 15-20 gün önce virüsten önce 7-8 TL'den satılıyordu. Bugünlerde 2,5 TL'ye düştü. Bu haliyle de satılmıyor. Hallere gönderiyoruz ürünleri, 2 gün kamyonun üstünde bekliyor. Fiyatın yüksekliği falan değil, vatandaşın olmaması. Bu ürün kaç para diyecek insan yok. Virüsle topyekun mücadele edeceğiz. Bunda bir sıkıntı yok ama tarımla uğraşan kesim çok mağdur. Şu anda pazara giren sebze sektörünün tamamında sıkıntı var."

Gündelik yevmiye ile geçimini sağlayan Emine Demiral, koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Demiral, "Geçimimizi yevmiye ile kazanıyoruz. Koronavirüsle ilgili tedbirimizi aldık. Maskemizi, eldivenimizi takıp çalışmamıza başlıyoruz. Çilekleri hijyenik bir şekilde toplamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Seralardan genel görüntüler

Sera işçilerine maske dağıtılırken

Çilek toplayan kadınlardan görüntü

RÖP: Emine Demiral ile röportaj

RÖP: Ali Demiral ile röportaj

Çileklerden görüntü

RÖP: Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik

RÖP: Erol Özdemir ile röportaj

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya)

Haber Kodu : 200416009

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2020'NİN SİMGESİ PATARA, KORONASIZ GÜNLERE HAZIRLANIYOR

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmde 2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesiyle antik kentte planlanan etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Patara Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, "Koronavirüs salgını da bir gün sona erecek. İşte biz koronavirüsün olmadığı o süreç için ören yerimizi, eski eserlerimizi hazır hale getirmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın turizmde 2020 temasının 'Patara' olduğunu açıklamasının ardından antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları hızlandırıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, kültürel ve sanat etkinliklerinin yanı sıra Likya Birliği meclis binasıyla birçok kamu kurum ve kuruluş meclis toplantısına ev sahipliği için hazırlanan Patara'daki 1400 kişilik antik meclis binasında, TBMM'nin 100'üncü yılı dolayısıyla toplantı düzenlenmesi önerisinde bulundu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle birçok yerde olduğu gibi Patara Antik Kenti'nde de etkinlikler ertelendi. Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Havva İşkan Işık, antik kentte 32 yıldır kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü anlattı. Prof. Dr. Işık, 23 Nisan'da Patara'da yapılması öngörülen TBMM'nin 100'üncü yıl özel toplantısının, başka tarihte gerçekleştirilmesi dileğinde bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kazı çalışma ekibiyle kendilerini Patara Antik Kenti'nde karantinaya alan Prof. Dr. Havva İşkan Işık, kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ettiklerini anlattı. Patara'daki çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Işık, şunları söyledi:

"2020'nin 'Patara Yılı' ilan edilmesinin ardından ören yerinde kapsamlı çalışma başlattık. Bu çalışmalar çeşitli yapılarda devam ediyor. Örneğin; Patara'nın simgesi niteliğindeki ünlü kent kapısındayız. Bu aynı zamanda bir su yapısıdır. Kapının üzerindeki bütün taşların yerine koyulma işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bundan sonraki aşamada kapının yanında bulunan havuzda işlerimiz başlayacak. Birkaç başka alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Bunların başında Patara'nın ünlü Deniz Feneri'nin ayağa kaldırılması projesi geliyor. Bu projeye önümüzdeki hafta içinde başlamayı ümit ediyorum. Aynı şekilde tiyatronun statik anlamda güçlendirilmesi ve gösterilere hazır hala getirilmesi için çalışmalarımız başlamak üzere. Patara için bir karşılama merkezi yapılacak. Osmanlı Devleti'nin ilk telsiz telgraf istasyonu müze haline getirilecek. Bunun gibi değişik alanlardaki çalışmalar yıl içerisinde devam edecek."

'YIL SONUNA TAMAMLANMASINI UMUYORUZ'

Türkiye'nin ve Patara'nın tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Işık, "Yöre insanlarının Patara Yılı ile ilişkilerini ve ekonomik getirilerini zaman içerisinde daha hızlı ve kalıcı hale getirmesini ümit ediyorum. Bu çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği'nin destekleriyle yürütülüyor. Yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını umuyoruz. Ülkemiz ve bütün dünya koronavirüs nedeniyle kötü bir süreçten geçiyor. Yeryüzü tarihindeki bütün salgınlar gibi bu koronavirüs salgını da bir gün sona erecek. Ülkemiz koronavirüsle mücadelede çok başarılı çalışmalar yürütüyor. İşte biz koronavirüsün olmadığı o süreç için ören yerimizi, eski eserlerimizi hazır hale getirmek istiyoruz. Çalışmalarımız son hızla devam ediyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Patara Antik Kent'ten genel ve detay görüntüler

Patara'nın drone görüntüleri

Dev sütunlardan görüntüler

Sütunların restorasyon çalışmasından detay görüntüler

Patara'dan detaylar

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'ın tarihi kapı önündeki açıklamaları

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HABER -KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

Haber Kodu : 200416008

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ESKİŞEHİR'DE KORONAVİRÜS SALGINI HOBİ ÜRÜNLERİNE İLGİYİ ARTIRDI

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uzmanların çağrıları nedeniyle günlerini evlerinde geçirenler yeni edindikleri ahşap boyalardan takıya kadar farklı hobilerle zamanlarını değerlendiriyor. Özellikle internetten öğrendikleri yeni hobiler için malzeme arayanların mağazalara ilgiyi arttırdığını ifade eden Muhittin Özgün, "İnsanlar evlerinde ne yapsın? Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs nedeniyle uzmanlar kişisel izolasyon için 'evde kal' çağrılarında bulunuyor. Tüm vakitlerini evlerinde geçirenler de özellikle internetten gördükleri yeni hobilerle günlerini değerlendiriyor. Hobi malzemeleri satan işyerlerinde bu konuda yoğunluk ve merak artarken, yaptıklarını internet üzerinden satarak ev ekonomisine katkıda sağlayanlarda bulunuyor.

'DÜKKANDA YENİ YÜZLER GÖRÜYORUZ'

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Taşbaşı Çarşısı'nda hobi malzemeleri satan Muhittin Özgün, koronavirüs nedeniyle evlerinde kalanların yeni hobilere yöneldiklerini söyledi. İşyerlerinde yeni yüzler gördüklerini ifade eden Özgün, "Koronavirüsten dolayı dükkanımızda yeni yeni yüzler görüyoruz. İnsanlar evlerinde çok sıkıldıkları için, çocuklarına kanaviçe, ahşap boyaları, kolye ve takı malzemeleri, tuvaller alarak evlerinde bu süreci geçirmeye çalışıyorlar. İnsanlar evlerinde ne yapsın? Yaptıkları ürünlerle kendilerine ekonomik olarak da bir katkı sağlamak istiyorlar. En çok resim tuvali, çocuklar için boncuk ve boya çeşitleri satılıyor" dedi.

'EVDE SIKILINCA HOBİLERE YÖNELDİK'

Kamu kurumunda mimar olarak çalışan Mediha Ceylan da evde kalarak Koronavirüsten korunmaya çalıştığını söyledi. Bir süre sonra evde yapılacak aktivitelerin azaldığını anlatan Ceylan, "Ben mimarım. Evde sıkıntıdan artık kendimizi örgüye verdik, yeni hobilere yöneldik. Evde boş vakitlerimde örgü çantalar örüyorum. Vaktimizi böyle değerlendiriyoruzö diye konuştu. Görsel Sanatlar Öğretmeni Hazal Akıncı Büyüktopaç ise evde öğrencileri için çizimler yaptığını belirterek, videolar hazırladığını ve bunlar için gereken malzemeleri almak için dükkana sık sık geldiğini söyledi.

'EŞİM, EVDE BANA SARMAMAK İÇİN HOBİYLE UĞRAŞIYOR'

Eskişehir'de oturan Tuncay Ünler, koronavirüs tedbirleri kapsamında eşiyle birlikte evden çok nadiren dışarı çıktıklarını söyledi. Uzun süre evde kalınca eşler arasında bazen tartışmalar da yaşandığını anlatan Ünler, "Bir aydır seyrek çalışma şeklinde çalışıyoruz. Bu nedenle hep evdeyiz. Eşim, evde bana sarmamak için vaktini hobiyle uğraşarak geçiriyor. Malzeme eksiğimiz vardı, onları almaya geldik" şeklinde konuştu.

İNSANLARIN BİR HOBİSİ OLMASI ŞART'

Dükkana hobi malzemeleri almak için gelen müşterilerden Sibel Selek ise her insanın bir hobiyle uğraşması gerektiğini ifade etti. Ev hanımı olan Selek, "Böyle şeylerle uğraşmayı seven bir insanım. Çok fazla dışarıya çıkan biri değilim. Değişik şeyler üretmeyi seviyorum. İnsanların bir hobisi olması şart. Günlük hayatın monotonluğu içerisinde insanın rahatlayacağı, bir köşeye çekilip uğraşacağı işinin olması güzel bir şeyö dedi. Hobi ürünlerini satan işyeri sahibi Sevgi Olmuş da kadınlar kadar erkeklerinde hobi ürünlerine ilgi gösterdiğini söyledi.

Mağazalara gelenler, takıdan boyamaya, elişi ürünlerinden ahşap ürünlere kadar geniş bir yelpazede alışveriş yaparak evlerinde vakitlerini böyle değerlendiriyor.