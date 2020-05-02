DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika

'PUL BİBER, BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR'

KONYA'da, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul bibere toplum olarak gereken değerin verilmediğini belirterek, kullanılacak pul biberin bağışıklığı güçlendirdiğini, sindirimi kolaylaştırdığını ve virüslere karşı insanları koruduğunu söyledi. Pıçak, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşten enerjisini alan bir baharat olması nedeniyle de pul biberin düzenli olarak kullanılmasını tavsiye etti.

Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretilen ve yurt dışına da ihraç edilen pul biber, yemeklerde vazgeçilmez baharatlardan biri. İçerisindeki C vitamini ve mineraller bakımından zengin olan pul biberin, uzmanlarca özellikle ramazan ayında düzenli olarak kullanılması öneriliyor.

'BU SADECE PUL BİBER DEĞİL'

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, pul biberin C vitamini ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu söyledi. Pıçak, "Bibere toplum olarak hak ettiği değeri vermemiz gerekiyor, ama burada zayıf kalıyoruz. Bu sadece pul biber değil. İçerisinde vitaminler, mineraller, içerisinde bolca C vitamini bulunan ve güneşle birlikte kızaran güneşten de enerjisini alan bir baharattan bahsediyoruz. Pul biber, Türkiye mutfağında kendi topraklarımızın içerisinde yetiştirdiğimiz hatta ihracata gönderdiğimiz çok özel bir ürün. Yemeklerde olması gerektiği için biz pul biber tüketmiyoruz. Sindirimi kolaylaştırdığı için pul biber tüketiyoruz. Sıcakta harareti kesmesi için soğukta vücut ısısını artırması için pul biber kullanıyoruz. Vitamin ve mineral bakımından vücudumuzu desteklemesi sebebiyle pul biber kullanıyoruz. Pul biber şifadır" diye konuştu.

'DÜZENLİ KULLANIN'

Pul biberin metabolizmanın düzenli çalışmasını sağladığını ifade eden Pıçak, "Pul biberi düzenli olarak kullanan bir kişide kabızlık göremezsiniz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirerek metabolizmamızın daha düzenli çalışmasını sağlayan bir baharattan bahsediyoruz. Ramazan ayında oruç tuttuğumuz şu günlerde bağışıklığımızın güçlendirilmesi adına ve virüslerle birlikte sindirimin daha düzgün çalışabilmesi adına lütfen pul biber kullanın. Kış mevsiminde kullandığımızda vücut ısısını artırıyor, dışarıdan gelen bakteri ve virüslere karşı bizi direnç olarak kuvvetlendiriyor. Yaz mevsiminde kullandığımızda ise var olan kabızlık durumunu gideriyor, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yaz mevsiminde gerçekleşen o virüs ve tozlu ortamda da hastalıklardan bizi koruyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pul biberden detay

-Genel ve detay

-Mehmet Pıçak röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Adem YILDIZ KONYA

Haber Kodu : 200502037

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'MEKE GÖLÜ'NÜN KURTULMASI İÇİN YERALTI SUYU KONTROL ALTINA ALINMALI'

KONYA'da, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü'nün kurtulması için yeraltı su seviyesinin kontrol altına alınması gerektiğini belirtti. Arık, "Tarımda, havza bazında teşvik modelleri geliştirilerek daha az su tüketen ürünler yetiştirilmeli ve bölgede açılmış olan kaçak kuyular mutlaka kontrol altına alınmalı" dedi.

Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü'nün iki evreli bir volkanik patlamayla meydana geldiğini ve 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak nitelenen önemli bir jeolojik miras alanı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arık, birinci evrede dışarıdaki büyük kraterin, daha sonrada günümüzden yaklaşık 8 bin yıl önce meydana gelen ikinci evredeki patlamayla birlikte her iki krater arasındaki alanın suyla dolup, dünyanın en güzel manzaralarından birine sahip olan Meke Gölü'nün oluştuğunu söyledi.

'2000'Lİ YILLARINDAN BAŞINDA KURUMAYA BAŞLADI'

Prof. Dr. Arık, Meke Gölü'nün 2000'li yılların başlarından itibaren kurumaya başladığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Meke Gölü'nün özellikle 2000'li yıllardan sonra suları çekilmiş ve günümüzde sadece kış yağışlarıyla biriken suların yaz ortasında kurumasıyla birlikte sadece tuzla kaplı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Meke Gölü'ndeki bu yeraltı suyunun çekilmesinin temel nedeni, içinde olduğumuz kurak dönem ve aşırı yeraltı suyu kullanımı olarak söyleyebiliriz. Kuraklık ve meteorolojik şartları kontrol etme şansımız zayıf. Çünkü bölgedeki yağış ortalaması Türkiye ortalamasının yarısından daha az. Türkiye ortalaması 640 milimetre iken bu bölgede 250 milimetreye kadar düşüyor. Bu yağışı artıramayacağımıza göre yeraltı su kullanımının kontrol edilmesi gerekiyor."

'YERALTI SUYU HER YIL AZALIYOR'

Yeraltı su seviyesinin her yıl azaldığını ifade eden Prof. Dr. Arık, "Özellikle 2000'li yıllardan sonra tarımsal sulamada aşırı yeraltı suyu kullanımı kontrolsüz ve kaçak kuyuların yoğun bir şekilde olması nedeniyle Meke'de ve çevresindeki sulak alanların birçoğunda kurumalar meydana geldi. Yeraltı suları her yıl birkaç metre düşmekteyken, 2015'ten sonra birkaç metrenin de ötesine geçmiş ve 5-6 metreler seviyesine gelmiştir. Meke Gölü'nün bu eşsiz manzarasının kurtarılabilmesi için kuraklığı kontrol etme şansımız olmadığından bizim kontrol edebileceğimiz bir şey var o da yeraltı suyu kullanımıdır" diye konuştu.

'KAÇAK KUYULAR KONTROLE ALINMALI'

Prof. Dr. Arık, kaçak kuyuların kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, "Bu nedenle bölgede açılmış olan kaçak kuyuların mutlaka kontrol altına alınması gerekiyor. Bu süreçte hem Devlet Su İşlerimize hem vatandaşlara hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük görevler düşüyor. Tabi ki bölgedeki tarımsal sulama da çok su tüketen bitkilerin üretimi ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Vatandaşın oldukça karlı olan çok su tüketen bitkilerden mısırdan, yoncadır, ayçiçeği, pancar ve diğer bitkilerin üretimi önemli. Bölgede bu şekilde su kullanmaya devam edersek tarımı daha ilerlere taşımamız oldukça zor görülüyor. Sürdürülebilir bir tarım için bizim yeraltı suyunu mutlaka kontrollü bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu nedenle havza bazında teşvik modelleri geliştirilerek daha az su tüketen bitkilerden buğday, tahıl, arpa gibi bitkilere yönenilmesi ve bunların teşvik edilmesiyle de belki de çok su tüketen bitkilerin üretimi kendiliğinden sonlanacaktır. Bu bitkilerin ekilmesiyle birlikte bu bölgede önemli bir yeraltı suyu kazanımı meydana gelmiş olacaktır" dedi.

HAYVANCILIKTA DEĞİŞİM

Prof. Dr. Arık, hayvancılıkta da değişiklikler yapılması gerektiğini belirterek, "Ayrıca bölgedeki hayvancılık modelinin de gözden geçirilmesinde fayda var. Çünkü geçmişten bu yana küçükbaş hayvancılık ve koyunla ilgili faaliyetler gerçekleştirilirken, son yıllarda oldukça büyük organize büyükbaş hayvan çiftlikleri oluşturuldu. Bu büyükbaş hayvan çiftliklerinde sadece içme suyu ihtiyacı değil, aynı büyükbaş hayvanların beslenmesi için gerekli olan yonca gibi bitkilerin üretilmesiyle birlikte yeraltı suyu kullanımı da ciddi bir şekilde artmıştır. Dolayısıyla bölgede yapılması gereken en önemli çalışma yeraltı suyu kullanımının kontrol altına alınabilmesi için tarımsal modelle oturup hep beraber bir çözüm üretmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gölden drone ile detay

-Genel ve detay

-Fetullah Arık röp.

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Mehmet OKUYUCU KONYA

Haber Kodu : 200502044

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DİYARBAKIR'DA 2 BİN 500 KİŞİYE PSİKOLOJİK DESTEK

DİYARBAKIR'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Psikolojik Destek Merkezi'nde, koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlara psikolojik destek veriliyor. Bugüne kadar 2 bin 500 kişiyle iletişim kurulduğu merkezi, en çok 'Evde çok sıkılıyorum, ne yapabilirim?' diyerek yardım talebinde bulununlar ve sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenlerin aradığı belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kurulan Psikolojik Destek Merkezi'nde, alanlarında uzman psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve rehber öğretmenler görev yapıyor. 8 çalışma gurubuyla 7 gün 24 saat esasına göre psikolojik desteğin sunulduğu merkezi arayanlara, konoranvirüs nedeniyle yaşadıkları kaygı, endişe ve stresle başa çıkma yöntemleri konusunda telkin ve önerilerde bulunuyor.

Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, Psikolojik Destek Merkezi'nde bir ayda 2 bin 500 kişiyle iletişim kurduklarını belirterek, özellikle koronavirüsün bulaşma korkusu, kaygısı ve endişesini giderme noktasında ve koronavirüsle baş edebilme becerilerine yönelik, uzman danışmanlarla hizmet sunduklarını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınlarla da iletişime geçtiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Yaklaşık bir aydır psikolojik desteği sunuyoruz. Bu süre içerisinde bizi arayan kişi sayısı 1500, yaklaşık bin kişiyi de biz aradık, toplamda 2 bin 500 civarında ulaştığımız vatandaş var. Burada özellikle 65 yaş ve üzeri, 20 yaş altı, ailede yaşanan temel sorunlar, aile içi bir takım problemler, özellikle hastalıkla bulaşma korkusu, kaygısı ve endişesini giderme noktasında ve koronavirüsle baş edebilme becerilerine yönelik, arkadaşlarımızla burada hizmet sunmaya devam ediyoruz. Yurt dışından gelen, karantinaya alınan ve 14 gün karantina süresince vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etme noktasında, psikolojik anlamda hem kendilerine, hem de ailelerine yönelik burada psikolojik destek sunuyoruz. Biz hizmetlerimizden istifade eden, evde bakım hizmetinden özellikle istifade eden engellilerimizin yakınlarına hizmet sunuyoruz. Sosyo-ekonomik olarak hizmet verdiğimiz kişilere destek sunuyoruz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize destek sunuyoruz. Dezavantajlı kişiler başta olmak üzere tabi ki vatandaşlarımızın tamamı bizden destek almaya devam ediyor."

EN ÇOK 'EVDE ÇOK SIKILIYORUM, NE YAPABİLİRİM?' TALEBİ OLUYOR

Psikolojik Destek Merkezi'nde görevli danışman Hayriye Erçetin, en çok 'Evde çok sıkılıyorum, ne yapabilirim?' diyerek yardım talebinde bulununlar ve sosyal yardımlardan faydalanmak isteyenlerin aradığı belirtti. Arayanlar ile yaşadığı ilginç diyalogları da paylaşan Erçetin, "Babam 65 yaş üstü ve dışarı çıkmak istiyor ve evde çok sıkılıyor, ona neler yapabilirim' diye arayanlar oluyor. ya da kişinin kendisi 'Evde çok sıkılıyorum, bunalıyorum, bunun için destek istiyorum' diyenler oluyor. Kimi zaman da yardım kuruluşlarına yönlendirilmek istenenler de var. 'Nereden gıda almam gerekiyor? Nereden yardım almam gerekiyor?' diye bilgi almak isteyenler de var, onları ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendiriyoruz. Şimdiye kadar hep talebe yönelik çalışma yürütüyorduk, vatandaşlar arıyordu, biz yanıtlıyorduk. Bu revize edildi ve özellikle karantina altında olan kişileri arıyoruz. Onların psikolojik desteğe ihtiyacı olup olmadığına dair bilgi alıyoruz. Garip durumlarla karşılaştığımız durumlar oluyor. Psikolojik desteğe ihtiyacınız var mı diye sorduğumuzda bir yaşlı amca; 'Siz kendinize iyi bakın, sizin desteğe ihtiyacınız olmasın, biz gayet iyiyiz' demişti. Bunlar da bizim için sevindirici. Bu aynı zamanda, herkesin birbirini desteklediği bir süreç olduğunun göstergesidir" diye konuştu.