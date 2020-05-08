DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika

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6 saat önce

Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelirMUĞLA'da, 93 balık çiftliğinde, yılda 90 bin ton balık üretiliyor.

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Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelir

MUĞLA'da, 93 balık çiftliğinde, yılda 90 bin ton balık üretiliyor. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, geçen yıl 85 ülkeye yaklaşık 75 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 374 milyon dolar gelir elde edildiğini söyledi.

Muğla sınırları içerisindeki 93 off-shore balık üretim çiftliğinde, ağ kafeslerde yılda 90 bin ton deniz balığı yetiştiriliyor. Deniz kültür balıkçılığında Muğla, Türkiye'de üretilen balığın yüzde 65'ini karşılıyor. 2019 yılında, ağ kafeslerde ve toprak havuzlarda toplam 95 bin ton çipura, levrek ve alabalık üretimi gerçekleştirildi. Deniz kültür balıkçılığı üretiminde Türkiye birincisi olan Muğla'dan geçen yıl 85 ülkeye, yaklaşık 75 bin ton çipura, levrek ve alabalık ihraç edilerek, 374 milyon dolar gelir elde edildi.

'2020'NİN 3 AYINDA İHRACATTAN 90 MİLYON DOLAR GELİR'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas ilçesinin Güllük Körfezi'ndeki tesislerde inceleme yaptı. Müdür Saylak, Muğla'nın su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli merkezlerden biri olduğunu belirterek "Kültür balıkçılığı yetiştiriciliğinde ülkemizdeki üretimin yüzde 65'ini karşılıyoruz. 2019'da 75 bin ton levrek, alabalık ve çipura ihracatı gerçekleştirildi. İhracattan 374 milyon dolar elde etmiş bir sektörden bahsediyoruz. 2020'nin ilk 3 ayında ise, 18 bin 600 ton balık ihracatıyla 90 milyon dolar gelir sağladık. Pandemi başladığı günden bu yana tarımsal üretim, ilimizde kesintiye uğramadan devam ediyor. Üreticimizin her alanda yanındayız. Bunun yanı sıra su ürünleri yetiştiriciliğinde de faaliyetlerimiz sürüyor. İşçilerimiz ve üreticilerimizin dertlerini dinliyoruz. Balık üretiminde dünyanın 85 ülkesine ihracat yapıyoruz" dedi.

'MUĞLA EVDE KALSIN, ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, Covid-19 salgınının bazı sıkıntılar yarattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Nisan ayından bu yana ihracatımızda yüzde 30 bir düşüş var. Bakanlığımız her zamanki gibi acil önlemler alarak, büyük marketlerle anlaşma yaptı. Bir hafta boyunca levrek ve çipura maliyetine satıldı. 'Türk somonu' diye adlandırdığımız gökkuşağı alabalığımızı, maliyetiyle tüketicilerimizle buluşturduk. Biriken stoklarımız hem iç piyasada tüketildi hem de koronavirüse karşı insanlarımız sağlıklı gıdaya ulaşmış oldu. Zor günleri önümüzdeki 2 ay içerisinde atlatacağımıza inanıyorum. Muğla evde kalsın. Biz üretmeye devam ediyoruz."

'550 ÇALIŞANIMIZ BULUNUYOR'

Bir su ürünleri firmasının yönetim kurulu başkanı Ahmet Tolga Vural ise, "Milas bölgesinde 5 işletmemiz mevcut. Bunun yanı sıra Samsun, Didim, Sinop ve Mersin'de çiftliklerimiz bulunuyor. Levrek, çipura, alabalık ve granyöz olmak üzere yıllık 25 bin ton balık üretimimiz mevcut. Yem fabrikalarımız, balık işleme ve paketleme tesislerimiz olmak üzere 550 çalışanımız bulunuyor. Yüzde 70 oranında ihracat gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Balık çiftliklerinden detay-genel görüntü

İşçilerin tesiste balık işlemesinden görüntü

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın çiftliklerde ve balık işleme tesisinde incelemelerde bulunması

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ile röp.

Bir balık çiftliğinin  yönetim kurulu başkanı  Ahmet Tolga Vural ile röp.

Balık çiftliklerinin havadan görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

Haber Kodu : 200508025

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Van'ın caddelerini süsleyen çiçekler seralarda üretiliyor

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu seralarda, kış aylarında yetiştirilen yaklaşık 600 bin çiçek, bahar aylarıyla birlikte cadde, sokak ve parkları süslemeye başladı.

Van'ın Süphan Mahallesi'nde, Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait son teknoloji ile donatılmış doğalgazlı seralarda süs bitkileri üretiliyor. Kışın eksi 20 derecede üretilen çiçekler bahar aylarıyla birlikte kentin cadde, sokak park ve bahçelerine renk katıyor. Seralarda özellikle Doğu Anadolu'nun soğuk iklimine uyumlu 12 çeşit çiçek yetiştiriliyor. Kışın yetiştirilen çiçekler ilkbaharın gelmesiyle birlikte kentin değişik noktalarına dikiliyor. Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, 30 bin dönümden oluşan alanda 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanlarında 5 seralarının olduğunu söyledi.

Seralarda yıllık 600 bin çiçek ürettiklerini anlatan Kaptanoğlu, "Burada park ve bahçeler için 12 çeşit çiçek üretimi yapılıyor. Yıllık 600 bin adet çiçek üretip mevcut park ve bahçelerimize, orta refüjlerimizde kullanıyoruz. Yani kendi çiçeklerimizi kendimiz üretiyoruz ve dışardan çiçek almıyoruz. Bu seralarda kendi iklimimize uyumlu çiçekler ve bir de güller yetiştiriyoruz. Ayrıca sonbaharda diktiğimiz yaklaşık 120 bin lale soğanı şu anda açmış durumda. Van bir lale şehrine dönüştü. Fakat lalenin ömrü az olduğu için bunların sökümlerini bir süre sonra gerçekleştirip yeni çiçekleri ekeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Büyükşehir Belediyesine ait seralar

-Seralarda üretilen çiçekler

-Çiçeklerin arasında gezen Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Mehmet Kaptanoğlu

-Detaylar

-Kaptanoğlu, seraları gezerken

-Seralarda üretilen çiçekler

-Görevlilerin çalışması

-Çiçeklerden genel ve detaylar

-Park Bahçeler Daire Başkanı Mhemet Kaptanoğlu ile röportaj

-Laleler

-Çiçeklerin üretildiği seralerde çalışan görevliler

-Üretilen çiçekler

-Genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,-

Haber Kodu : 200508022

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Silopi'de Süper Ay büyüledi

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde görülen Süper Ay büyüledi.

Ayın normalinden yüzde 14 daha büyük göründüğü doğa olayı Süper Ay, Silopi semalarına renk kattı. Kırmızı ve kirli renk tonunda gökyüzünde devasa büyükte görünen Süper Ay, izleyenleri hayran bıraktı.

Muğla, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 01:26 Kaynak: DHA


Son Dakika

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