DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika

İSTANBUL ARASI 14 DAKİKA KISALACAK

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı devam eden Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı inşaatını ziyaret etti. Hattın tamamlanmasının ardından mesafenin 14 dakika kısalacağını söyleyen Karaismailoğlu, T26 tünelinin 6 bin 800 metre uzunluğunda olduğunu belirterek, "Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının Bozüyük- Bilecik arasındaki T26 tünel inşaatının şantiyesini ziyaret etti. Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, görevlilerden tünel hattıyla ilgili bilgiler alarak, işçilerle sohbet etti.

Hattın tamamlanmasının ardından Ankara- İstanbul mesafesinin 14 dakika kısalacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Şu anda T26 olarak isimlendirdiğimiz tünelin içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri üzerine bütün tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniledik. Bu şekilde Türkiye genelinde 1000'in üzerinde şantiyede çalışmalarımız devam ediyor. İçinde bulunduğumuz T26 tüneli 6 bin 800 metre uzunluğunda olup, aç- kapat yapılarıyla birlikte yine giriş- çıkış yapılarıyla beraber 8 bin 100 metrede çalışmalarımız devam ediyor. Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattının Bilecik- Bozüyük arasında bulunan T26 bittiğinde Ankara- İstanbul arasında 14 dakikalık bir zaman kazanmış olacağız. Çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam ediyor. Koronavirüs sonrası bütün tedbirlerini alarak özveriyle bütün arkadaşlarımız, işçilerimiz, emekçi arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

'ANKARA- SİVAS HATTI BU YIL BİTECEK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Sivas arasındaki 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattında, 1200 kilometrelik alanın tamamlandığını ve yıl sonuna kadar hizmete açmayı planladıklarını söyledi. 2023 yılına kadar toplamda 17 bin 500 kilometrelik demiryolu hattına kavuşmuş olmayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde demiryolunda çok büyük bir devrim yaşıyoruz. Yıllardır ihmal edilen bir kesim, şu anda büyük bir özveri ile çalışıyor. Geçen hafta Samsun ile Sivas arasında 400 kilometrelik hattımızı tamamen yeniledik. 1930 yılında yapılmış bir hattı. Raylarını tamamen söktük ve elektrikli sinyalli hale getirdik ve işletmeye aldık. Yine Ankara ile Sivas arasında çok hummalı bir çalışma var. İnşallah bu yıl içerisinde 400 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımızı da yine faaliyete sokmuş olacağız. Şu anda 1200 kilometrelik yüksek hızlı tren hattımız devam ediyor. Bütün hedefimiz 2023 yılında bunu 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Ayrıca 17 bin 500 kilometrelik demiryolu hattına kavuşmuş olacağız. Demiryolu hatları hizmete alındığında, çevresindeki diğer ulaşım modları, trafik sıkışıklığını azaltıyor. Bunun yanında enerjide, tasarrufta ve yakıtta müthiş bir kazanım sağlıyor. Yine yüksek hızlı tren hatları geçtikleri şehirlerde ekonomik ve sosyal değişimlere neden oluyorlar. Yine Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Marmaray, Bakü- Tiflis- Kars gibi dünya ölçeğinde çok büyük projeleri tamamlamış olduk. Bütün hedefimiz 2023 yılı itibariyle yine yolcu taşımacılığında demiryolu payını yüzde 4'e çıkarmak, yük taşımacılığında yüzde 10'lara çıkarmak. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Bakanın gelişi ve karşılanması

-Demir yolu hattı inşaatı ziyareti

-Görevlilerden bilgi alması

-Ankara-İstanbul YHT hattı tüneli

-Tünelden görüntüler

-Bakanın çalışmaları izlemesi

-Tünelle ilgili bilgi alması

-Bakanın açıklaması

-Tünel ve işçilerden görüntüler

-Genel görüntüler

Haber-Kamera Engin ÖZMEN- Caner AKSU BOZÜYÜK(Bilecik),

Haber Kodu : 200509063

===================================

Anneler Günü'nde tek dileği dağa kaçırılan oğluna kavuşmak

DİYARBAKIR'da, HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan annelerden Ayşegül Biçer'in (36), Anneler Günü'ndeki tek arzusu,18 ay önce HDP'liler tarafından PKK'lı teröristlere teslim edildiğini öne sürdüğü tek oğlu Mustafa Biçer'e (18) kavuşmak. Kanser hastası Biçer, "Ben artık çocuğumun fotoğraflarına değil, kendisine sarılmak istiyorum" dedi.

Oğlu Mehmet'i, yaptığı eylemle geri alan Hacire Akar'ın çağrısına ilk koşan annelerden Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile birlikte geçen yıl 3 Eylül gününden bu yana Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yağıyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonu eyleme gidemeyen diğer anneler gibi Anneler Günü'nü evinde geçirecek olan Ayşegül Biçer, oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

'KIYAFETLERİ DAHA İLK GÜNKÜ GİBİ KOKUYOR'

Tek oğluna kavuşmayı ümit ettiğini söyleyen Ayşegül Biçer, "Anneler Günü, çok buruk bir gün. Ben artık çocuğumun fotoğraflarına değil, kendisine sarılmak istiyorum. Yoruldum, bıktım. Gerçekten sabrım taştı. Çocuğumun kıyafetleri, daha ilk günkü gibi, onun kokusu geliyor. Dolabı açınca kokusu yüzüme vuruyor. Gerçekten artık kaldırılmayacak kadar ağır. Her geçen gün daha çok rahatsızlanıyorum ve tükeniyorum" dedi.

'PKK, 40 YILDIR ANNELERİN GÖZYAŞLARINI AKITIYOR'

Terör örgütü PKK'nın, 40 yıldır annelerin gözyaşlarını akıttığını vurgulayan Biçer, terörü, şiddetle kınayıp, oğlunu geri istediğini söyledi. Biçer, şöyle konuştu:

"Meclis'te 'Hakların Demokratik Partisi'yiz' diyorlar. 'Kürtlerin savunucusuyuz' diyorlar. Biz buna inanmıyoruz. 40 yıldır hep anaların gözyaşı aktı. 'Anamız' diyorlar. O halde neden 40 yıldır anneler gözyaşı döküyor? Her tarafta, Türkiye'nin dört bir yanında, PKK 40 yıldır eziyetten başka bir şey vermedi. Kan dökmekten başka bir şey vermedi. Bizi savunmalarını istemiyoruz. Evlatlarımızı bize versinler. Devler bize her türlü hakkı tanımış. Devlet, Kürt- Türk ayrımı yapmaksızın bize bakıyor. Biz hepimiz kardeşiz. Kürt kim, Türk kim? Hepimiz birlik, beraberlik içindeyiz. Yeter ki bıraksınlar yaşayalım, evlatlarımızı bizden koparıp götürmesinler. Bugün Anneler Günü, belki vicdana merhamete gelirler. Onları merhamete çağırıyorum. Vicdana çağırıyorum. Yok eğer vicdana merhamete gelmiyorlarsa rabbim perişan etsin onları. Onları Allah'a havale ediyorum. Terörü şiddetle kınıyor ve de lanetliyorum."

'OĞLUM YOK YANIMDA, YANLIZIM'

İki Anneler Günü'nü oğlundan ayrı geçirdiğini ifade eden Ayşegül Biçer; "Oğlum yok yanımda, yalnızım. Allah rızası için artık gerçekten, artık yalnız başıma bu Anneler Günü'nü geçirmek istemiyorum. Oğlum eğer beni görüyor, duyuyorsan, gel bu Anneler Günü'nde annene güzel bir sürpriz yap. Fotoğrafın yerine sana sarılıyım. Kana kana beraber ağlayalım. Yeter artık bıktım. Artık yeter, yeter diyoruz artık" diye konuştu.

'TEK OĞLUM VARDI, BIRAKSINLAR'

Ayşegül Biçer'in eşi Rauf Biçer ise oğlunun bırakılmasını isteyerek eşinin kanser hastası olduğunu ve bu acıya daha fazla dayanamayacağını söyledi. Baba Biçer, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 18 ay önce benim oğlum HDP tarafından kandırılarak dağa gönderildi. Belki de daha oğlumu saklıyorlar, hücre evlerinde, daha geçişi yapmamışlar. Ben sesleniyorum, bir baba olarak. Tek oğlum vardı. Annesi kanser hastasıdır, perişandır. Ben onlardan şunu rica ediyorum; Oğlumu bırakın, evine dönsün. Annesi perişandır. Bir Kürtlük davası diyorsanız, Kürtlük davasıyla alakanız yok sizin. Hiçbir zaman bizi savunmuyorsunuz. Eğer bizi savunuyorsanız tek bir evladımız vardı, annesi kanser hastasıdır. Ölüm döşeğindedir. Benim oğlumu gönderin."