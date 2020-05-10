DHA YURT ÖZEL GÜNDEM-TEKRAR - Son Dakika

85 yaşında ilk kez çiçek aldı

ERZURUM'da, Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM) ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki yardıma muhtaç ve kimsesiz kadınların evlerine giderek Anneler Günü'nü kutladı. Ekibin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 85 yaşındaki Pamuk Gullebi, "İlk defa biri anneler günümü kutladı ve yine ilk defa çiçek alıyorum" dedi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından oluşturulan 10 kişilik PALTİM ekibi, ilçede belirlediği kadınların kapısını çalıp, Anneler Günü nedeniyle kadınlara bir buket çiçek ve çeşitli hediyeler verdi. Yaklaşık 173 bin nüfusun yaşadığı ilçede herkesi yakından tanıyan PALTİM ekibi, Başkan Muhammet Sunar'ın isteği üzerine bu kez de unutulan annelerin kapısını çaldı. Kapıyı açtıklarında karşılarında elinde çiçek ve hediyelerle PALTİM ekibini gören anneler duygu dolu anlar yaşadı.

Palandöken ilçesinin Kazım Yurdalan Mahallesinde oturan 3 çocuk annesi Pamuk Golebi, ekibin uzattığı çiçek ve hediyeleri alarak duygulandı. Hayatında ilk kez anneler gününün kutlandığını, yine ilk kez çiçek ve hediye alındığını belirten Gullebi, "Eşim yıllar önce öldü. Bir kızım İzmit'te evli, oğlumun biri cezaevinde diğeri ise engelli benimle birlikte. Hiçbir gelirim yok. Bizi her zaman olduğu gibi bugünde de hatırlayan başkanımızdan Allah razı olsun" diye konuştu.

Eşiyle birlikte Yenişehir Semtinde yaşayan Tülay Sucu ise "18 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Bugün ilk kez biri benim anneler günümü kutlayıp ve çiçek verdi. Bu mutluluğu bana yaşatan başkanımıza ve PALTİM ekibine teşekkür ediyorum" dedi

Gün boyu, anneler gününü hatırlatan ziyaretlerde bulunan PALTİM ekibi, birçok aileye de ramazan paketi dağıttı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paltim ekibinin belediyeden çıkması

-Paltim ekibinin araca binmesi

-Paltim ekibinin Tülay Sucu'nun evine gelmesi

-Tülay Sucu'nun kapıyı açıp çiçek ve hediyeleri alması

-Tülay Sucu ile röp

-Paltim ekibinin Pamuk Golebinin evine gelmesi

-Pamuk Golebiye hediyeler verilmesi

-Pamuk Golebi ile röp.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

Haber Kodu : 200510010

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Küçükkuyu semt pazarında 'Sabit Tavan Fiyat Uygulaması'

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde kurulan pazarda, 'sabit tavan fiyat uygulaması' başladı. Uygulamanın koronavirüs salgını nedeniyle oluşabilecek fırsatçılığın önüne geçtiğini belirten Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Bu uygulama neticesinde vatandaşlarımızın hem uygun fiyatlarda pazar ürünlerini almalarını sağladık hem de sabit fiyat ile pazar akış hızını arttırdık" dedi.

Küçükkuyu Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede Cuma günleri kurulan belde pazarında 'sabit tavan fiyat' uygulaması başlattı. Uygulamada pazar yerinde satılacak ürünlerin en üst fiyatını belirleyen belediye ekipleri, pazar esnafına bir gün önceden fiyat tarifesini gönderiyor. Ürünleri belirlenen üst fiyattan yükseğe sattığı belirlenen pazarcılara ise 392 TL cezai işlem uygulanıyor.

'BİZİM BELİRLEDİĞİMİZ MAKSİMUM FİYATIN ÜSTÜNE SATIŞ YAPMIYORLAR'

Sabit tavan fiyat uygulamasıyla fırsatçılığın önüne geçtiklerini söyleyen Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Koronavirüsün yayılma sürecinden sonra devletimizin almış olduğu tedbirler kapsamında pazar yerimizde sadece gıda malzemelerinin satışıyla alakalı bir düzenleme geldi. Bizler de belediyemiz olarak sadece gıda pazarının kurulması noktasında verilen talimatlar doğrultusunda çalışmalara başladık. Sadece ilçemizde faaliyet gösteren pazar esnafı burada satış yapmakta. İlk hafta pazardaki ürünlerin fahiş fiyatlar ile satıldığını vatandaşlarımızdan gelen tepkiler ve gözlemlerimiz neticesinde tespit ettik. Bir sonraki hafta şöyle bir uygulamaya başladık. Bizim pazarımız cuma günleri kurulan bir pazar. Perşembe günü pazar esnafının alışveriş yaptığı Edremit Hali'nin yetkilileriyle görüştük. Burada halden alınan ürünlerin fiyatlarını en düşük ve en yüksek olarak öğrendik. Bu fiyatlara ortalama bir kar marjı koyduk, yüzde 20- 25 civarında. Bir fiyat listesi tespit ettik. Pazar esnafımızı çağırdık, dedik ki; 'arkadaşlar gerek ülkemiz, gerek beldemiz zor günlerden geçiyor. Zaten ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Bu noktada hepimiz taşın altına elimizi koyalım. Tüketicimize, hemşerilerimize en kaliteli ürünleri verebileceğimiz en makul fiyatta verelim. Bir fiyat tarifesi oluşturduk. Her Perşembe günü, kar marjlarını ekleyerek oluşturduğumuz whatsapp grubundan bu fiyat tarifesini pazarcılarımıza gönderiyoruz ve bu fiyatın üstüne çıkılmamasını istiyoruz. Sağ olsun esnaf arkadaşlar da bu zor günlerde bizle beraber hareket ediyor. Bizim belirlediğimiz maksimum fiyatın üstüne satış yapmıyorlar. Altına satış yaparlarsa da tüketicinin lehine oluyor ve ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

'UYGULAMA PAZAR AKIŞ HIZINI ARTIRDI'

Pazar yerinde gerçekleştirilen sabit tavan fiyat uygulamasının başka bir fayda daha sağladığını kaydeden Başkan Cengiz Balkan, "Bu uygulamamız bence, tüketicimizin alım gücünü biraz daha rahatlatmanın yanı sıra pazarda hızlı alışverişin önünü de açtı. Şöyle ki, tüketicimiz pazardaki tüm tezgahlarda bir ürünün maksimum fiyatını biliyor. Tüketicilerimiz tek tek hangi tezgahta daha uygun fiyatta ürün bulurum noktasına bakmadan pazarını hızlı bir şekilde yapıyor. Hemşerilerimiz istediği tezgahtan ürününü sosyal mesafeye uygun bir şekilde kısa sürede alıp, pazar yeri alanını terk ediyor. Bu şekilde de pazar yerinde bulunduğu süre azalıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Küçükkuyu Pazaryeri'nden genel ve detay görüntüler

-Fiyat göstergesi çıktısından görüntü

-Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ile röp.

-Pazaryerinde satılan ürünlerden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale),

Haber Kodu : 200510011

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Salgın döneminde annelik ağır bastı

İZMİR'de yaşayan İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) üyesi 3 anne, çocuklarına örnek olabilmek için çalışan anne olmayı tercih ediyor. Kendilerini hayata bağlayan rolün annelik olduğunu dile getiren 3 kadın, koronavirüs salgını nedeniyle işlerini evlerinden yürütürken, en kısa sürede çalışma hayatına dönecekleri günü bekliyor.

İzmir'de oturan Betül Sezgin (47), Aybige Çalık (37) ve Dilek Kalkan (42) bir yandan iş yaşamlarında kariyer basamaklarını hızla tırmanırken, bir yandan da çocuklarını yetiştiriyor. Erken yaşta evlenip ilk çocuklarını kucağına alan 3 anne, şimdi İZİKAD çatısı altında kadınların çalışma hayatındaki rolünü artırmayı amaçlıyor. Liseyi bitirdikten sonra 19 yaşındayken evlenen Betül Sezgin, kızları 25 yaşındaki Ceren Sezgin ve 19 yaşındaki Beril Sezgin'e en iyi rol model olmayı amaçlıyor. Kızlarından biri anaokuluna diğeri ilkokula giderken 31 yaşında üniversite sıralarına oturmaya başlayan Sezgin, bir iç mimar olarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Üç ay önce ise İZİKAD Yönetim Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Sezgin, Covid-19 salgını nedeniyle iş hayatı değişime uğrasa da çalışmayı sürdürdüklerini belirtti. Dernek çalışmaları kapsamında iş yaşantısını güçlendirmekle birlikte sosyal sorumluluk projelerine devam ettirdiğini de anlatan Betül Sezgin, "Biz anneyiz. Ama çocukları olmasa dahi her kadının bu duyguyu yaşadığını biliyorum. Çocuklara yardım edenler, yeğenleriyle ilgilenenler bence bu duyguyu hissediyor. Biz kadının hem iş hem ev hayatında birlikte aktif olarak rol aldığını görüyoruz. Kadınlar iş hayatlarında ne kadar başarılı olursa ev hayatlarında da o kadar başarılı olabiliyor. Erkeklerde ise bunu başarmak biraz daha zor" dedi.

'SORUMLULUĞUN SADECE KADINDA OLMADIĞINI HERKES ANLADI'

Toplumsal cinsiyet eşitliğine önem verdiklerine dikkat çeken Sezgin, şöyle devam etti:

"Mümkün olduğu kadar kadınların evdeki hayatını dışarı çıkarıp onları çalışma hayatına çekiyoruz. Covid-19 günlerinde iş hayatımıza evlerimizden devam ediyoruz. Bu salgın toplum meselesidir. Evdeki iş paylaşımı, çocuk ve yaşlıların bakımı konusunda karşılıklı alışveriş yapılmalı. Eşlerimiz de bize destek oluyor. Sadece sorumluluğun kadında olmadığını herkes anlamaya başladı."

'ATATÜRK'ÜN DEDİKLERİNİ HAYATIMA FELSEFE EDİNDİM'

2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest olarak avukatlık mesleğini sürdürdüğünü söyleyen biri 12, diğeri 6 yaşında 2 çocuk annesi Aybige Çalık da meslek hayatında 10 yılı tamamladıktan sonra sivil toplum kuruluşlarında görev almaya başladığını belirtti. İZİKAD'ın ikinci ailesi gibi olduğunu anlatan Çalık, "Erken anne olunca kendimi ispat etmek için çok çaba sarf ettim. Çalışan bir anne olarak Atatürk'ün bir sözünü hayatıma felsefe edindim. Atatürk diyor ki, 'Bir kadının gerekli özellikleri taşıyan evlat yetiştirmesi günümüzde çok daha zor. Bunun için kadınlarımızın çok daha aydın ve çalışkan olması gerekiyor'. Ben de çocuklarıma yaşamımla örnek olabilmek için çalışan bir anneyim. Onlara başarılı bir kadın rol modeli olmak istiyorum" diye konuştu.

'ANNELİĞİN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ'

Yaklaşık 16 yıldır kendi işinin patronu olan insan kaynakları uzmanı Dilek Kalkan da 31 yaşında anne oldu. 11 yaşında bir kızı, 7 yaşında bir oğlu olduğunu söyleyen Kalkan, şunları anlattı:

"Yaşamımda beni en mutlu eden ve hayata bağlayan rol anne olmaktı. Anne olmanın getirdiği sorumluluklar beni ve çocuklarımıza bizi birbirimize daha çok bağlıyor. Yaşamımda hiçbir şeyden vazgeçmedim. Bu dönemde ise salgın nedeniyle bazı şeylerden vazgeçmek zorunda kaldık. Ama işimizi evimizde yürütüyoruz. Anneliğin keyfini çıkarıyoruz. Aynı zamanda iyi bir eğitmen olduk. "

Dilek Kalkan'ın 5'inci sınıf öğrencisi kızı Irmak Kalkan ise salgın nedeniyle evde olduğunu belirterek, "Okulum ve arkadaşlarımdan ayrı kalmak zor geliyor. Evde sıkılsam da ailemle daha fazla birlikte geçirme şansım olduğu için mutluyum. Ama keşke virüs olmasaydı. Ben anneme hediyesini dün verdim. Pazar günü ailece evdeyiz. Annemi daha çok mutlu etmeye çalışacağım" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Üç kadından birlikte detay görüntü,

Çocuklar ile annelerden detay görüntü,

Çocuklar bahçede oynarken görüntü,

Çocuklar annelere çiçek verirken görüntü,

Betül Sezgin ile röp,

Aybige Çalık ile röp,

Dilek Kalkan ve kızı Irmak ile röp.

Haber - Kamera: Nevra UÇKAÇ/ İZMİR,

Haber Kodu : 200510059

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Koronavirüs girmeyen Bozcaada'da, kadınlar gönüllü maske üretiyor

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde, şu ana kadar koronavirüs vakasının görülmediği turizm cenneti Bozcaada'da kadınlar, Kaymakamlık tarafından başlatılan proje kapsamında, hayırseverlerin temin ettiği malzemeler ile gönüllü olarak çalışıp maske üretiyor. Günde ortalama 600'e yakın maske üreten kadınların hedefi, toplamda 16 bin maske yapmak. Üretilen maskeler, Kaymakamlık kanalıyla ada halkına ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Bozcaada Kaymakamlığı, adadaki hayırseverlerin temin ettiği malzemelerle koronavirüs ile mücadele kapsamında maske üretmek için proje hazırladı. Bu kapsamda, mücadeleye destek olmak isteyen kadınlar, gönüllü olarak maske dikmeye başladı. Miskin Atölye'de Dikiş- Nakış ve Modelistik Eğitmeni Gülcan Güzel ile birlikte şu ana kadar 2 bin maskenin üretildiği adada, günde yaklaşık 600 maske üreten kadınların hedefi toplamda 16 bin maske yapmak. Kadınlar üretim sırasında sosyal mesafeye uygun olarak dikim yapmak için atölye dışında evlerinde de projeyi sürdürüyor. Üretilen maskeler sterilize edildikten sonra Kaymakamlığa gönderiliyor. Ardından maskeler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Kaymakamlığın başlattığı sosyal proje sayesinde ada halkının tüm maske ihtiyacı ücretsiz olarak karşılanıyor.

'BUGÜNE KADAR 2 BİN MASKE ÜRETİLDİ, HEDEF 16 BİN'

Maske üretimi için Bozcaada Kaymakamlığı olarak adım attıklarını belirten Kaymakam İbrahim Gültekin, "Bu konuda bize sağ olsun destek olan özel kuruluşlardan malzeme temin ettik. Bozcaadalı kadınlarımız da gönüllü olarak bu projeyi sahiplendi ve destek oldular. Malzeme temininin ardından üretime başladık. Bugüne kadar da yaklaşık 2 bin kadar maske üretildi. Bu maskeleri de biz eczanemiz, kamu kurumlarımız ve marketlerimiz vasıtası ile adalı vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Toplamda yaklaşık 16 bin maske üretilmesi hedefleniyor. Bize malzeme ve üretim konusunda destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

'HER GÜN 500-600 MASKE ÇIKARIYORUZ'

Bozcaada Halk Eğitim Merkezi'nde Dikiş-Nakış ve Modelistlik Eğitmeni Gülcan Güzel ise, "Kaymakamımızın ricası ile gönüllü olarak çalışıyoruz. Bozcaada için yapıyoruz. Ekibimiz sadece burada gözükenler değil, 15 adalı kadın da evinde dikiyor. Her gün 500- 600 tane maske çıkarabiliyoruz. Biz üretilen maskeleri Halk Eğitim Merkezi'ne gönderiyoruz, oradan steril olması için Bozcaada Sağlık Merkezi'ne gidiyor. Steril edilip, Kaymakamlığa gönderiliyor" diye konuştu.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Maske üretimi için gönüllü olarak çalışan ev kadını Uğur Güler, "Çalışmalar yoğun gidiyor. İlk başlarda 3 kişi başladık. Sonrasında evde çalışanlar arttı. Herkes gönüllü olarak çalışıyor. İşimizi severek yapıyoruz. Koronavirüs ile mücadele günlerinde bir faydamız, katkımız olsun diye buradayız. İnşallah koronavirüs salgını ülkemiz ve dünyada bir an önce son bulur" dedi.

Nefes darlığı nedeniyle atölye yerine dikiş makinesini ile kendi işletmesinde çalışan ev hanımı Ümmühan Ulaş ise, maske üretimi işini gönüllü olarak ve severek yaptığını belirterek, "Adada alınan önlemlerden memnunuz. İnşallah bu koronavirüs belasından bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, her yaz yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu yıl ise mayıs ayına girilmesine rağmen adadaki konaklama tesisleri, koronavirüs önlemleri kapsamında açılmadı. İlçedeki yöneticilerin işi sıkı tutmasının yanı sıra, anakaradan uzak olmanın da avantajını kullanan Bozcaada'da, şu ana kadar koronavirüs vakası görülmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bozcaadalı kadınların maske üretimi yapmasından görüntü.

-Kaymakam İbrahim Gültekin ile röp.

-Gülcan Güzel ile röp.

-Uğur Güler ile röp.

-Ümmühan Ulaş ile röp.

Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA(Çanakkale),

Haber Kodu : 200510012

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Anneler Günü'nde çok istediği Erdoğan'ın fotoğrafına kavuştu

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan Yıldız Kayalar (71), Büyükşehir Belediyesi'ni arayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, görevlilere talimat vererek, Kayalar'a 'Anneler Günü' sürprizi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveletilmiş fotoğrafını gönderdi.

Edremit ilçesinde ayaklarındaki kireçlenme ve siyatik rahatsızlığı nedeniyle yürüme zorluğu çeken ve koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evde kalan Yıldız Kayalar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, Anneler Günü nedeniyle sürpriz yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını gönderdi. Kayalar, eve gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerinin elinde Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İsteğini yerine getiren Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür eden Kayalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını alarak şunları söyledi:

"Annen-baban nurda yatsın inşallah, toprakta değil. Teşekkür ederim; başkanımıza, büyükşehir belediyesine, sizlere, getiren götürenlere ayrıca teşekkür ederim. Anneler Günü'nde en büyük hediye bana bu. Çiçek gelse ne olacak? Bunu buraya asacağım, her gün ona bakacağım. Bunun gibi vatanını milletini seven gelmedi. Sadece fotoğrafı var yanımda, şahsını da ölmeden görürsem ne mutlu bana. Ayaklarımdan rahatsız olduğum için yürüyemiyorum, benim için gerçekten çok büyük ve anlamlı bir hediye olan Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğrafıyla avunacağım. Televizyonda sürekli izliyorum. Tek bir isteğim var, ölmeden inşallah kendini de görürüm. Allah nasip ederse onu çok görmek istiyorum."

Görevliler ayrıca, Kayalar'a fotoğraf ile birlikte maske de verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Belediye görevlilerinin Yıldız Kayalar'a fotoğrafı getirmesi

Fotoğrafı gören Yıldız Kayalar'ın sevinçten ağlaması

Yıldız Kayalar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediğini belirtmesi

Yıldız Kayalar ile röp

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),

Haber Kodu : 200510044

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Çoban çiçekleri 'kar' altında kaldı

ERZURUM'un Olur ilçesinde, mayıs ayında yağan kar ile birlikte Ormanağzı köyünün Şamatur Yaylası'nda çıkan çoban çiçekleri beyaz örtü ile kaplandı. Lapa lapa yağan kar tabakası ile birleşen sarı çoban çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Erzurum'da kar sürprizi yaşandı. Kentin birçok noktasında etkili olan kar, şaşkınlık yarattı. Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyü, Şamatur Yaylası'nda gezintiye çıkanlar, bir anda kar yağışına yakalandı. Lapa lapa yağan kar, sarı çoban çiçeklerini beyaza bürüdü. Şamatur ve Coreker yaylasına gezmeye giden vatandaşlar kar yağışında cep telefonları ile öz çekim yaptılar. Kar örtüsü altındaki sarı çiçeklerin doyumsuz manzara oluşturduğunu söyleyen Öner Elibol, "Yaylaya geziye geldiğimizde muhteşem bir manzara ile karşılaştık. Renk cümcüşü üzerindeki beyaz örtü eşsiz bir görüntü oluşturmuş" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kar yağışından görüntü

-Vatandaşların selfie çekmesi

-Kar altında kalan çiçekler

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (Erzurum),

Haber Kodu : 200510013

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Pişmaniye üretimi, haftada 30 tondan 2 tona düştü

İZMİT Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, koronavirüs nedeniyle otogar ve dinlenme tesislerindeki satış noktalarının kapatılmasıyla haftalık 30 ton olan pişmaniye üretiminin 2 tona kadar düştüğünü söyledi.

Kocaeli'nin en önemli değerlerinden olan pişmaniyenin üreticileri, zor günler geçiriyor. En yoğun olan otogar ve dinlenme tesislerindeki satış noktalarının kapatılması ile üretim, durma noktasına geldi. Pişmaniye üretimi, haftalık 30 tondan 2 tona kadar geriledi. Sektörde faaliyet gösteren 18 üreticiden sadece 1'i üretime devam edebilirken, 18 firmada çalışan yaklaşık 400 kişiden 380'i de ücretsiz izne çıkarıldı.

İzmit Pişmaniyesini Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, otogarlar ve dinlenme tesislerinin kapanmasından olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Koronavirüs Kocaeli'nin bir değeri olan pişmaniye sektörünü de ciddi derecede etkiledi. İlk olarak bizim müşteri potansiyelimizin olduğu otogarların kapatılmasıyla biz bunu yavaş yavaş hissetmeye başladık. Ardından 31 ile seyir yasağı gelmesinden sonra dinlenme tesisleri kapatıldı. Biz bu şekilde bunu daha fazla hissetmeye başladık. Çünkü bizim müşterilerimizin çoğu dinlenme tesisleri ve otogarlar gibi hediyelik eşyaların satıldığı noktalarda oluyor. Bunlar kapatılınca bizim sektörümüz çok ciddi derecede etkilendi" dedi.

'18 ÜRETİCİMİZDEN SADECE 1'İ ÇALIŞIYOR'

Toplam 18 üreticiden sadece 1'inin çalıştığını söyleyen Şahin, "Kocaeli için gerçekten çok büyük bir değer olan pişmaniye, hem markası hem coğrafi işaretiyle hem ile sağladığı getirisiyle ve istihdam katkısıyla önemli bir üretim sektörü. Kocaeli'de şu an 18'e yakın pişmaniye üreticimiz var. Bu firmalarda yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlanıyor. Biz Kocaeli için ihracat üreten bir sektörüz. Kocaeli dışındaki parayı, Kocaeli'ne getiren üreticileriz. Bundan dolayı bizim etkilenmemiz hem Kocaeli'ne para gelmesine engel oluyor hem de Kocaeli'ne sağlamış olduğumuz istihdamı da ciddi derecede etkiliyor. Bizim 18 üreticimizden sadece 1 tanesi çalışıyor. Diğer hepsi mecburen üretimlerini kapatmak zorunda kaldı. Çünkü mal satışı yapabileceğimiz yerlerin hemen hemen hepsi kapanmış durumda. Yurt dışı sevkiyatları tamamen durmuş durumda. İhracatımız olmuyor, il dışı sevkiyatlar olmuyor, otogarların da kapanmasıyla üretim tamamen durdu. Şu anda sadece 1 üreticimiz, o da haftada sadece 1 gün üretim yapıyor. Onun dışında pişmaniye üretimi tamamen durmuş durumda" diye konuştu.

Ramazan Bayramı yaklaştıkça üretimin artması gerektiğini belirten Şahin, "Normalde, bayrama yaklaştığımız zamanlarda üreticilerin üretim miktarı eskisine nazaran neredeyse yüzde 40 civarında artıyordu. Hediyelik ürün olduğu için ramazanın 15'inden sonra çok ciddi derecede üretime yoğunlaşıyorduk. Bizim tüm üreticileri topladığımızda haftalık 30 ton civarında bir üretimimiz oluyor. Şu anda üretim haftada 2 tona kadar düştü. Yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlarken, tüm sektör şu anda toplam 20- 30 kişiyle iş yapar hale geldi. Tüm çalışanlarımızı izne ayırmak zorunda kaldık. Ücretli izni olanlar onları kullandı, geri kalan herkesi ücretsiz izne ayırmak zorunda kaldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Boş pişmaniye üretim alanından görüntüler

Dernek başkanı Mustafa Şahin'in üretim aletlerini kontrol etmesi

Mustafa Şahin ile röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

Haber Kodu : 200510045

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Tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere sağlık hizmeti

ADANA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, tarım işçilerinin kaldığı çadır kentler, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ambulansla gezilerek, işçilerin ve çocuklarının sağlık taraması yapılıyor.

Yeni tip koronavirüs (covid-19) tedbirleri kapsamında birçok iş kolu faaliyetlerini durdurmuş olsa da tarım sektöründe üretime devam ediliyor. Karataş ilçesindeki birçok tarlada tarım işçileri, çalışmaya devam ediyor. Çadır kentlerde kalan tarım işçilerinin ve ailelerinin sağlığını korumak amacıyla Adana Valiliği'nce görevlendirilen İl Sağlık Müdürlüğü Karataş Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, gün boyu ambulansla civardaki çadır kentleri gezerek tarama ve bilgilendirme yapıyor.

'KORONAVİRÜSE KARŞI BİLGİLENDİRİYORUZ'

Haftanın 5 günü 2 ekibin vardiyalı olarak tarım işçilerinin kaldığı çadır kentlere geldiklerini söyleyen hemşire Şükran Can Özgöçer, ilk olarak aşısı eksik olan çocukları tespit edip aşılarını tamamladıklarını söyledi. Şu anda ön plandaki sağlık çalışmalarının koronavirüs salgını hakkında olduğunu vurgulayan Özgöçer, "Tarım işçilerimize sosyal mesafe konusunda bilgi veriyoruz. Maske dağıtıyoruz ve ateş ölçümlerini yapıyoruz. Ambulansımızla belirli günlerde çadır kentlere geliyoruz. Suriyeli tarım işçilerinin yoğunlukta olduğu için yanımızda tercümanımızda oluyor. Onlar da bu çalışmalarımıza duyarlılık gösterip katılım sağlıyorlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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DHA Muhabiri Can Çelik'in anonsu

Sağlık taramasından genel ve detaylar

Hemşire ile röp.

Çadırlardan detaylar

Haber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,

Haber Kodu : 200510015

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Hataylılar iftarda meyan şerbeti tüketiyor

HATAY'da, ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, yoğun ilgi görüyor.

Kentin merkez ilçesi Antakya'nın Tarihi Uzun Çarşı'nın girişinde meyan şerbeti satan Mehmet Gündüz, 31 yıldır her ramazan ayında meyan şerbeti ve şalgam tezgahını kuruyor. Gündüz, Hatay mutfağının lezzetli ama bir o kadar yağlı ve acılı yemeklerini vatandaşların meyan kökü içerek kolaylıkla sindirebildiğini belirtti. Meyan kökünün sindirimi kolaylaştırdığını ve tok tuttuğunu dile getiren Gündüz, "Meyan kökü tamamen doğal bir bitkiden yapılıyor. İçerisinde kesinlikle hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Katkısız olduğu için sağlıklı. Sadece kök ve sudan oluşuyor. İçerisinde koruyucu herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor ve bu yüzden 1 yıl dayanabiliyor" dedi.

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kentin ağır yemek kültürüne sahip olduğunu ve bu nedenle sindirimi kolaylaştıran meyan kökününün çok tercih edildiğini ifade eden Gündüz, "Hatay sofralarının özellikle vazgeçilmeyen içeceği olan meyan kökü, iftarlarımızın olmazsa olmasıdır. Hatay'ın yemekleri yağlı ve ağır olur. Acımız, ekşimiz ve tatlımız baya ağır olur. İftarını meyan kökü ile yaptıktan sonra anında mideyi rahatlatır. Sindirimi kolaylaştırıyor" diye konuştu.