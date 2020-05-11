DHA YURT ÖZEL GÜNDEM-TEKRAR - Son Dakika

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6 saat önce

Salgına rağmen Marmaris tersanelerinde üretim devam ediyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü ahşap tekne üretim merkezlerinden, turistik Bozburun Mahallesi'nde, 15 tersanede koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle üretime durmaksızın devam ediliyor.

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Salgına rağmen Marmaris tersanelerinde üretim devam ediyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin dünyaca ünlü ahşap tekne üretim merkezlerinden, turistik Bozburun Mahallesi'nde, 15 tersanede koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerle üretime durmaksızın devam ediliyor.

Marmaris'in 65 kilometre kırsalında bulunan, 2 bin 89 nüfusa sahip turistik Bozburun Mahallesi'nde, büyüklü küçüklü 15 tersanede toplam 300 usta, çeşitli uzunluklarda ahşap gulet ve yelkenli tekne yapımını sürdürüyor. Tersanelerde tekne bakımları da yapılıyor. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere rağmen ahşap teknelere taleplerin gelmesiyle işletmelerde üretime devam ediliyor. Müşterinin istediği ahşap, lüks ve elektronik donanıma göre 17 ile 64 metrelik ahşap guletler, 2,5 milyon ve 25 milyon dolar arasında fiyatlarla satılıyor. Yapım aşamaları 18 ile 24 ay arasında değişen özel yapım ahşap teknelere, dünya çapındaki yarışmalarda çeşitli dereceler veriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uyarak, mart başından beri üretime devam eden ustalar, tekne yapım süreçlerini DHA muhabirine anlattı.

'ÜRETİM DURURSA KAOS OLUR'

Tersane işletmesinin müdürü ve ahşap tekne imalatı ustası Süleyman Acun (44), "Bu tersanelerimizde üretim devam etmek zorunda. Bir umutsuzluğa sevk olursak yatırımlar batar. Bir ahşap tekne, uzunluğuna göre 18 ile 24 ay arasında tamamlanıyor. Koronavirüs salgınına rağmen talep eksilmedi. Gelen yoğun taleplere yetişmek için çalışıyoruz. Son yıllarda ahşap teknelere rağbet arttı. Tekneler büyüdü, yapım teknikleri ve istenilen lüks donanımlar arttığı için yapım aşaması uzuyor. Ahşap teknelerin yapımı yanı sıra motor ve çeşitli bakımları da tersanelerimizde yapılmaktadır. Bozburun Mahallesi, ahşap tekne yapımında Türkiye'de ve Avrupa'da söz sahibi oldu. Bizim için virüs salgını olmuş, olmamış fark etmiyor. İş güvenliği ve sağlığı tedbirlerimizi alıp, üretime devam ediyoruz" dedi.

'BOZBURUN DÜNYACA ÜNLÜ'

Ahşap tekne yapımının dedelerinden miras kaldığını anlatan Bozburun Mahallesi'nin muhtarı Duran Güleç, "Mahallemizde uzunlukları 11 ile 70 metre arasında değişen mavi tur, gulet, balıkçı, piyade tabir edilen ahşap-yelkenli tekneler yapılmaktadır. Koronavirüs salgınına rağmen üretim hiçbir zaman durmadı. Bozburun tekne yapımında dünyaca ünlüdür. Ahşap ve birinci sınıf işçilik olduğu için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve Avrupa'nın her ülkesinden talep geliyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hakim tepeden ahşap guletlerin bulunduğu Bozburun Mahallesi görüntüsü

-Tersanelerde ahşap teknelerin yapımı ve ustaların çalışmalarından görüntü

-Bir tersane işletmesinin müdürü ve ahşap tekne yapım ustası Süleyman Acun ile gulet tekne bakımı yaparken röp.

-Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güleç röp.

-Tersanelerin bulunduğu Bozburun Mahallesi'nden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

Haber Kodu : 200511037

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Mezunlar bir araya geldi, bando takımı kurdu

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde okul yıllarında bando takımında yer alan aralarında öğretmen, akademisyen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu bir araya gelerek bando takımı kurdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takıp, sosyal mesafe kuralarına uyarak okul bahçesinde provalarını sürdüren grup, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gösteri sunmaya hazırlanıyor.

Vakfıkebir ilçesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda farklı bir etkinliğe hazırlanıyor. İlçedeki okullardan mezun olan ve okul yıllarında bando takımında yer alan, aralarında akademisyen, öğretmen, doktor, bankacı, mühendis ve mimarların yer aldığı arkadaş grubu, bayramı evlerinde geçirecek olanlarla gösteri sunmak için bir araya geldi. Sosyal medyadan organize olan 27-40 yaş arası eski mezunlar, 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı'nı kurdu. 50 kişinin yer aldığı bando takımı üyeleri, yıllar önce kullandıkları enstrümanları ilçedeki okulların depolarından alarak, gösteri hazırlıklarına başladı. Vakfıkebir Fen Lisesi bahçesinde provalarını sürdüren grup, 19 Mayıs'ta sahne almak için gün sayıyor.

İLGİ ODAĞI OLDULAR

Çevre binalardaki vatandaşların ilgi odağı olan ve Trabzonspor formalarıyla çalışmalarını yürüten arkadaş grubu, bayram günü sunacağı gösterilerinde, özel hazırlattıkları Türk bayraklı tişörtlerle sahne alıp, eski anılarını da yad edecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrılarına uyan ilçe sakinlerine unutulmaz anlar yaşatmayı amaçlayan grup, bayramda herkesi bu coşkuya eşlik etmeye çağırdı.

'O ESKİ COŞKUYU İLÇEMİZE YANSITALIM İSTEDİK'

Çalışmalara eşiyle birlikte katılan bando takımı kurucusu İnşaat Mühendisi Anıl Sağlam (32), amaçlarının bando gösterisiyle ilçe halkına unutulmaz bayram coşkusu anısı bırakmak olduğunu söyledi. Sağlam, "Buradaki grupta yer alan arkadaşlar eski yıllarda okulların bando takımlarında yer alan kişilerden oluşuyor. Mühendis, mimar, öğretmen, müzisyen gibi pek çok meslekten arkadaşlar var aramızda. 10 yıldır ilçemizde bando gösterileri olmuyor, bizlerde bu içimizdeki özlemi gidermek için böyle bir gösteri planladık. O eski coşkuyu ilçemize yansıtalım istedik. Amacımız, bayramı coşkuyla kutlamaktır. Provalarımız sürüyor, inşallah ilçemizde bu coşkuyu yansıtacağız. İlçe sakinlerinin desteklerini bekliyoruz" dedi.

'YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞIYORUZ'

Çevredeki binalardan olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Sağlam, "Balkonlarından bizleri izleyenler, güzel dileklerde bulunuyor. Bizi cep telefonu kamerasıyla çekip, bu anları sosyal medyadan paylaşıyor. Yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Beklediğimizden fazla ilgi almak bizleri mutlu etti, daha çok sorumluluğumuzu arttırdı. Biz elimizden geldiğince bu ilginin karşılığını vermeye çalışacağız" diye konuştu.

'BAM BAŞKA BİR DUYGU'

Trabzon Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aysun Yağci Şentürk, öğrencilik yıllarına döndükleri için güzel duygular hissettiklerini anlatarak, "Çok güzel, bam başka bir duygu yıllar sonra böyle anlamlı etkinlikte olup, öğrencilik yıllarımızı hatırlamak. İnşallah herkese de güzel duygular yaşatırız. Herkesi bayraklarıyla birlikte pencerelere bekliyoruz. O coşkuyu hep birlikte yaşar, yaşatırız" ifadelerini kullandı.

'ANILARIMIZI YAD ETTİK'

Resim öğretmeni Serap Atikkayhan da çok heyecanlı olduklarını belirterek, eski günlere dönmenin çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Atikkayhan "O yılları yaşıyoruz, o yılları bando çalarak geçirmiştik. Güzel günlerdi, tekrar o eski günleri yad ediyoruz. Böyle bir pandemiyle savaşırken insanlarımıza destek ve moral verirsek ne mutlu bizlere" diye konuştu.

'İŞ ÇIKIŞI HAZIRLIKLARA KATILIYORUZ'

16 yıllık bankacı Bahar Hindistan ise 23 yıl aradan sonra bando çaldığını kaydederek, "Cumhuriyet çocuklarıyız, ilk günkü gibi heyecanlıyız. Herkes çocuğunu bırakıp gelmiş, iş çıkışı burada hazırlara katılıyoruz. Atalarımız bize armağanı bu vatana sahip çıkmalıyız" dedi.

ÇOCUKLARINA MİRAS BIRAKACAK

İki çocuk annesi bankacı Sedanur Çakır, çocuklarına böyle bir miras bırakmak için gösteride yer aldığını söylerken, sınıf öğretmeni Ümit Özdemir ise okullara verilen ara nedeniyle boş kalan vaktini bando takımında davul çalarak geçirdiğini ifade ederek, tüm dünyanın virüs belasından bir an önce kurtulması temennisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Grubun çalışmaları

-Drone görüntüleri

-Muhabir anonsu (Fatih TURAN)

-Bando gösterisi detayları

-Röportajlar

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

Haber Kodu : 200511023

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Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacak

SİİRT'te genç girişimci Burak Marangoz (32), evinin çatısına kurduğu güneş panelleri sayesinde kendi evine elektrik sağlarken, geri kalan elektriği satacak.

Siirt'te girişimci Burak Marangoz, evindeki elektrik masrafını kısmak amacıyla güneş panelinden faydalanmak için çalışma başlattı. Marangoz, yaptığı araştırmaların ardından evinin çatısına güneş paneli kurmaya karar vererek, 10 kilovat elektrik üretecek 44 güneş paneli kurdu. 15 bin lira maliyetle kurduğu güneş panelleriyle evinin elektrik ihtiyacı karşılamayı planlayan Marangoz, aynı zamanda kazanç da el edeceğini söyledi.

'SİİRT'TE İLK KEZ BÖYLE BİR UYGULAMA YAPILIYOR'

Güneş panellerine yaptığı 15 bin liralık masrafın, 4 yıl boyunca ödeyeceği elektrik ücretine eş değer olduğunu söyleyen Marangoz, "Evimin elektrik faturaları bir hayli yüksek gelmekteydi. Bir yıl önce bu projeyi hazırladım ve yetkili mercilere ilettim. Gelen izinden sonra kendi evimin çatısına 44 adet güneş paneli kurdum ve çalışmalar sona ermek üzere. Bana verilen izinle 10 kilovat elektrik üretebiliyorum. Siirt'te ilk kez böyle bir uygulama yapılıyor. 10 kilovatın yarısını evimin ihtiyacını karşılayacak, diğer yarısını da DEDAŞ'a satmayı hedefliyorum. Maliyet olarak yüksek gelebilir ancak bu maliyeti toplamda 4 yıl içerisinde çıkara bilirsiniz" dedi.

Koronavirüs, Bozburun, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 12:37 Kaynak: DHA


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