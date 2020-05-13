DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR

7 saat önce

OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜNÜN TAHLİYESİNE TEPKİ KONYA'da geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke'nin babası Sabri Teke, alkollü sürücü Muhammet Ali Toraman'ın yeniden görülen davada 10 yıl olan cezasının 8 yıla düşürülüp tahliye edilmesine tepki gösterdi.

DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR, System.String[]

OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU KAZAYI YAPAN SÜRÜCÜNÜN TAHLİYESİNE TEPKİ

KONYA'da geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Ali Teke'nin babası Sabri Teke, alkollü sürücü Muhammet Ali Toraman'ın yeniden görülen davada 10 yıl olan cezasının 8 yıla düşürülüp tahliye edilmesine tepki gösterdi. Teke, "Benim oğlum vatanına, milletine 14 yıl hizmet etsin. Sarhoşun biri gelip oğlumu bizden alsın. 1 yıl sonra da elini kolunu sallayarak dışarı çıksın. Böyle adalet olur mu? Biz adalet istiyoruz." dedi.

Kaza, 8 Aralık 2018'de merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi Karakayış Kavşağı'nda meydana geldi. Ölüm vakasına giden polis memuru Yaşar Orman'ın (38) kullandığı 42 DIB 73 plakalı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinin bulunduğu minibüse, Muhammet Ali Toraman (27) yönetimindeki 42 FKG 63 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen minibüste evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ali Teke (37) şehit olurken, ekip arkadaşları Yaşar Orman ve Mevlüt Boğaz (43) ile otomobil sürücüsü Muhammet Ali Toraman ve yanında bulunan Muazzez Y. (32) yaralandı. Otomobil sürücüsü Toraman, Konya Numune Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından 22 Aralık günü çıkarıldığı 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Hastanede alınan kan örneğinde Toraman'ın 2,79 promil, Muazzez Y.'nin de 2,38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemede, kontrollü geçişin olduğu kavşakta geçiş hakkının polis aracının geldiği yöne ait olduğu belirlendi. Bilirkişi raporu ve trafik ekiplerince düzenlenen kaza tespit tutanağında da Toraman 'asli' kusurlu bulundu. Yapılan incelemede Toraman'ın hızının ise 159 kilometre olduğu tespit edildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Muhammet Ali Toraman hakkında son 2 yılda 'alkollü araç kullanmak, hız ihlali, yolda makas atmak, kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemersiz araç kullanmak, sürücü belgesini yanında bulundurmamak, modifiyeli araç kullanmak ve hatalı park' gibi ihlallerden işlem yapıldı belirlendi. Toraman hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Muhammet Ali Toraman'ın, ifadesinde "Muazzez ile gezmeye çıkmıştık. Bir adet 50'lik viski ve 4 de bira içtik. Kazanın nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Alkolün etkisiyle aracı hızlı sürmüş olabilirim. Hakkımdaki suçlamayı bu haliyle kabul edebilirim" dediği belirtildi.

10 YIL HAPİS CEZASI

24 Mayıs 2019 tarihinde görülen karar duruşmasında Muhammet Ali Toraman'a, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlarından 8 yıl hapis cezası verdi. Ceza, bilinçli taksirle gerçekleştiği gerekçesiyle yarı oranında artırılarak, 12 yıla çıkartıldı. Sanığın mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak 10 yıla indirildi.

Mağdur polislerin avukatları ise cezayı az bularak kararı, Bölge Adliye Mahkemesi'nde temyiz etti. Avukatlar, temyiz dilekçelerinde olayın 'bilinçli taksirle' değil 'olası kastla' meydana geldiğini bu nedenle sanığa 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezası verilmesi gerektiğini savundu. Ancak temyiz istemi reddedildi.

YARGITAY CEZAYI ÇOK BULUP, KARARI BOZDU

Bölge Adiye Mahkemesi'nin kararına itiraz üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Muhammet Ali Toraman'a verdiği 10 yıllık hapis cezasını fazla bularak, kararı bozup, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. 12'nci Ceza Dairesi, kararı bozma gerekçesi olarak da, "TCK'nın 61/1 ve 22/4. madde ve fıkralarında yer alan ölçütlerden olan failin kusuru, meydana gelen zararın ağırlığı, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınmak suretiyle, aynı kanunun 3/1. maddesi uyarınca işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde maddede öngörülen alt ve üst sınırlar arasında hakkaniyete uygun bir cezaya hükmolunması gerekmekte olup, dava konusu olayda sanık asli kusurlu olmakla birlikte, ölen ve yaralanan kişi sayısı, yaralanmaların niteliği, maddede öngörülen cezanın alt sınırı nazara alınmak suretiyle, cezada orantılılık ilkesi ile adalet ve hakkaniyet kurallarına uygun bir cezaya hükmedilmesi gerektiği gözetilmeden, alt sınırdan çok fazla uzaklaşarak teşdidin derecesine yanılgıya düşülmek suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini kanuna aykırı olup, sanık avukatının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün açıklanan nedenle bozulmasına karar verilmiştir" denildi.

CEZA BU KEZ  8 YILA DÜŞTÜ VE TAHLİYE EDİLDİ

Muhammet Ali Toraman, davanın yeniden aynı yerel mahkemede görülmesi üzerine 7 Mayıs 2020 tarihinde yeniden hakim karşısına çıktı. Savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçunu işlediği yapılan yargılama sonucunda sabit olduğunu belirtti. Bunun üzerine suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kusur durumu, mağdurlarının yaralarının dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle sanığın 6 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Eylemin 'bilinçli taksirle' gerçekleştiğinden ceza 1/2 artırılarak 9 yıl 9 aya çıkartıldı. Sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama surecindeki davranışları, cezanın sanığın üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak cezanın 8 yıl 1 ay 15 güne indirilmesine karar verip, tahliye etti.

KARARA İTİRAZDA BULUNDU

Aile avukatları, daha önce verilen 10 yıl hapis cezasının, 8 yıl 1 ay 15 güne düşürülüp, sanığın tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurulup tahliye edilmesi kararına da itiraz bulundu. Bunun üzerine karar yeniden Bölge Adliye Mahkemesi'nde görüşülecek.

'ADALET İSTİYORUZ'

Verilen tahliye kararını üzüntüyle öğrendiklerini belirten baba Sabri Teke, şunları söyledi:

"Oğlum 14 yıl boyunca bu devlete, bu millete hizmet etti. Ha gaza basmışsın, ha tetiğe basmışsın. Arasında bir fark yok. Alkollü bir şekilde gelip, devletin aracına vuruyor, benim oğlum şehit oluyor, arkadaşları da yaralanıyor. Biz adalet istiyoruz. Sen, vur öldür, bir sene yatıp dışarı çık. Böyle adalet olur mu? Yetiştir, büyüt, devletine, milletine görev aşkıyla gece gündüz hizmet etsin, bir sarhoş gelip oğlumu bizden alsın. Sonra da çıkıp elini kolunu sallayarak gezsin. Hiç böyle bir karar verileceği aklımıza gelmezdi. 1 senede çıkınca, benim gecem gündüzüm birbirine girdi."

Anne Rukiye Teke de, "Devletimizden adalet istiyoruz." dedi.

'2,5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU BABASININ MEZAR TAŞIYLA OYNUYOR'

Abla Derya Öztürk ise bu karardan dönüleceğine inandıklarını belirtti. Kardeşinin karıncayı bile incitmeyen bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Benim kardeşim bir karıncayı bile incitmezdi. Ellerimizden uçup gitti. O gidince biz ne yapacağımızı bilemedik. O kadar hayat dolu bir insandı ki, öyle bir insan bir daha bu dünyaya gelmez. O öldüğünde 1 yaşında olan çocuğu şimdi ise 2,5 yaşına geldi. Mezarına gidip, 'Baba ben geldim' diyor. Bir taraftan top atıyor, diğer taraftan gidip kendisi tutuyor. Tekrar gelip mezar taşına kendisi top atıyor. Biz Ali'mi şehit eden kişiye verilen cezayı az bulurken, Yargıtay verilen cezayı çok buldu. Biz, 'olası kasttan' ceza verilmesini istedik. Ancak 1 yıldan biraz fazla yatıp şu an dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Bu saatten sonra bizim için yaşamak diye bir şey yok. Biz, yarımız toprakta yaşıyoruz. Bunu sadece bu acıyı yaşayan bilir. Biz yarısı musallada yaşayarak hayatını devam ettirebilen insanlarız. Yetkililere sesleniyorum, inşallah bu verilen yanlış karardan bir an önce dönülür. Bizim adaletimizi sağlayın."

Muhammet Ali, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:15 Kaynak: DHA


Son Dakika

Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Ünlü isimler, Survivor macerası biten Ersin Korkut'a destek oldu Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu 14 yıl önce boşanan Çelik ve Buket Saygı, doğum günlerini birlikte kutladı Ersin'e köpeğinin öldüğünü çekim esnasında söylemeyen Acun Ilıcalı'ya övgü yağdı: İnsanların acısını reyting malzemesi yapmadın Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum Sünnet düğününden fotoğraf paylaşan Murat Boz'dan güldüren yorum: Yumurtanın sarısı gitti Karantinadaki Güliz Ayla, bu zamana kadar görülmemiş fotoğraflarıyla yeni şarkısı için klip yaptı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi İçişleri'nden yeni genelge! 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağına yeni istisnalar getirildi         
19:54
Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu         
19:52
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında         
19:28
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar 18 Mayıs günü idari izinli sayılacak         
19:24
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum         
19:05
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi         
19:02
TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı TFF, Süper Lig maçlarının daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını açıkladı         
18:44
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi         
18:38
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor         
18:31
Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız Son Dakika: Bakan Koca, turizmde uygulanacak normalleşme planını paylaştı: Bayramdan sonra yurt dışından gelenlere test yapacağız         
18:28
Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum Ronaldo ve Messi'yi kıyaslayan Jurgen Klopp: Messi'yi daha çok beğeniyorum         
18:21
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı         
18:15
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir         
18:09
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı         
18:02
İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum         
17:58
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır         
17:56
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor         
17:55
Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor         
17:35
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü         
17:23
Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte         
17:22
HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti HSBC, koronavirüs nedeniyle altın piyasasında bir günde 200 milyon dolar kaybetti         
17:20
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi         
17:20
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor         
17:10
ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti ABD'de koronavirüs nedeniyle 13 Mayıs'ta 1481 kişi hayatını kaybetti         
17:07
Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir Meteoroloji'den 7 il için uyarı: Sıcaklıklar mevsim normallerini 9-13 derece aşabilir         
17:06
Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 350 liraya yükseldi         
17:04
Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı         
16:38
NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk NBA efsanesi Rodman, Kuzey Kore Lideri Kim'le yaptığı çılgın partiyi anlattı: Deli gibi sarhoş olduk         
16:37
6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı 6 gün önce denize girmek için evden ayrılan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
16:36
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 20:38:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]