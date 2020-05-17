DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Son Dakika

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Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor KOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahibi olduğu fırında üretilen ramazan pidelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara dağıttı.

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Fırıncı belediye başkanı, kapı kapı gezerek pide dağıtıyor

KOCAELİ Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, sahibi olduğu fırında üretilen ramazan pidelerini sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara dağıttı. Bıyık, insanları mutlu görmelerinin en büyük gayeleri olduğunu, ramazan ve salgın sürecinde insanlarla vakit geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nene Hatun ve Bağlarbaşı mahallelerinde evlerinde kalan vatandaşlara, sahibi olduğu fırında üretilen ramazan pidelerini ve tatlıları dağıttı. Baba mesleği olan ekmek fırınını hala kardeşleriyle beraber işlettiklerini belirten Bıyık, "Babamın fırınında çalışırken şirketin ekmek arabasıyla mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak ekmek dağıtırdım. Bu nedenle şimdi bile mahallelere indiğimde herkesin ekmek beklentisi var. Bu nedenle bazı vatandaşlar latife yaparak, 'Başkan bize neden ekmek getirmedin' şeklinde espri yapıyor. Bizler de bugün onlara geldik. Hem gün içerisinde hem de farklı zaman dilimleri içerisinde devamlı tekrarladığımız bir organizasyon. Milletimiz de bu durumdan çok memnun"  dedi.

'İNSANLARI MUTLU GÖRMEK EN BÜYÜK GAYEMİZ'

İnsanları mutlu görmelerinin en büyük gayeleri olduğunu belirten Bıyık, "Bizim için de önemli olan insanların mutluluğu, biz her zaman Allah'a şükür sahada olmaya gayret ediyoruz. Sahada oldukça da insanları mutlu görmek, yüzünde tebessüm oluşturabilmek bizim en büyük gayemiz. Bugün yaptığımız çalışmalarımızda da amacımız vatandaşlarımızı memnun ederek yanında olacağımızı ifade etmek. Pandemi sürecinde vatandaşımız başkanını sokakta görmek istiyor açıkçası. Bizler de onlarla beraber vakit geçirmeye, ramazanı ve koronavirüs sürecini bir şekilde böyle götürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye başkanı Muzaffer Bıyık'ın kapı kapı gezerek pide dağıtması

-Başkanın balkonlardan ve pencerelerden sarkıtılan sepetlere pide vermesi

-Başkan Muzaffer Bıyık ile röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),

Haber Kodu : 200517055

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Engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteçler yapıyor

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, hidrolik hortum ustası Abdulmenaf Çelik (35), mesleğinde kullandığı hortumlar ve metal parçalarla, engelli kedilerin yürüyebilmesi için yürüteç tasarlıyor. Şu ana kadar 15 engelli kedi için yürüteç yaptığını söyleyen Çelik, "Ticari bir amacım yok, elimden geldiği kadar engelli hayvanların yeniden yürüyebilmeleri için gayret ediyorum" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 18 yıldır hidrolik hortum ustası olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, 2 yıl önce sokak hayvanlarına yardım eden bir derneğe üye oldu. Dernek başkanının bir engelli kedi için yürüteç yapmasını istemesi üzerine, kendi mesleğinde kullandığı hortum ve metal parçalarla bir yürüteç tasarlayan Çelik, yaptığı tasarımı internet üzerinde 'engelli kediler' etiketiyle paylaştı. Yaptığı paylaşımın engelli kedi sahipleri tarafından görülmesi üzerine birçok talep geldiğini belirten Çelik, şu ana kadar 15 kedi için yürüteç yaptığını söyledi.

Kendi atölyesinde ilk olarak, kağıt üzerinde kedilerin engel durumlarına göre yaptığı tasarımın ardından uygulamaya geçtiğini söyleyen Çelik, "Sokak hayvanlarına destek olmak için bir derneğe üye olmuştum, oradaki dernek başkanı arkadaşımın tavsiyesiyle başladım bu işe. Engelli hayvanların çok fazla olduğunu ve bunların yardıma ihtiyacı olduğunu söylemişlerdi bana. Mesleğim gereği elim de yatkın olduğu için yürüteç yapmak için denemeler yapmaya başladık. Birkaç denemenin ardından biz bu işin üstesinden gelebildiğimizi gördük ve yapmaya devam ettik. Şu ana kadar 15 kedi için yürüteç tasarladık ve 15 engelli hayvanımızın yürümesine vesile olduk" dedi.

'HAYVANLARIN BİZE İHTİYACI OLDUĞU KADAR BİZİM DE ONLARA İHTİYACIMIZ VAR'

Çocukluğundan bu yana hayvanlarla iç içe olduğunu ve hayvanları çok sevdiğini belirten Kadir Çelik, "Yaptığımın yürüteçleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapıp, engelli hayvanlar etiketiyle paylaşıyoruz. Burada insanlar bu paylaşımları görüp bize ulaşıyor. Bunu kesinlikle ticari amaçla yapmıyoruz. Kar gütmemesi gerekiyor böyle bir işte. Hayvanların bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. Depremlerde afetlerde hayvanların bize ne kadar yararlı olduğunu görebiliyoruz. Maddi anlamda zorluk çekmeyen hayvan sahipleri yalnızca maliyetini karşılıyor, maliyetini karşılayamayacak kişiler için de hayvan severlerden sponsor buluyoruz" diye konuştu.

'HEDEFİM DAHA ÇOK CANA ULAŞMAK'

Kar amacı gütmediğini, insanlık adına bu işe devam ettiğini belirten Çelik şöyle konuştu:

"Engelli hayvanlar için yaptığım yürüteçleri daha önce Trabzon, Diyarbakır, Balıkesir, Bursa, Zonguldak ve İstanbul gibi Türkiye'nin birçok kentine gönderdim. Hedefim daha çok cana ulaşmak. Bütün nefes alan canlıların bizim hayatımızın içerisinde yaşam alanları var. Onların bize ihtiyacı olduğu kadar bizim de onlara ihtiyacımız var. Elimizden geldiği kadar onların yürüyebilmesi için gayret ediyoruz. Bunu yaparken de herhangi bir kar amacı gütmüyorum, ticari bir amaç hedeflemiyorum. Sadece insanlık ve merhamet adına böyle bir iş içerisindeyim."

'DUMAN' 1 YIL ARADAN SONRA YENİDEN YÜRÜDÜ

Geçen yıl kendi kedisini veterinere götürdüğü sırada engelli kedi 'Duman'ı gördüğünü ve etkilenerek sahiplendiğini belirten Firdevs Kılıç, kedisinin yeniden yürümesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti. Duman'ın yürüteciyle beraber yeni bir hayata başlayacağını ifade eden  Firdevs Kılıç, "Duman'ı ilk gördüğümde çok fazla ağlıyordu. Dikkatimi çekti ve ailesinin onu ötenazi isteyerek kliniğe terk ettiğini öğrendim. Daha sonra sahiplenmek istedim, yaklaşık 1 senedir beraberiz. Yüksekten düştüğü için yürüyemiyor. Sinir kopmaları olduğu için yürümesi de imkansız. Bir sürü doktora götürdük, filmlerini gösterdik ama olumlu bir sonuç alamadık. Duman'ın yeniden koştuğunu görmek çok güzel bir duygu. Bizler bir gün bile evde kalamıyoruz o aylardır evde ve yürüyemiyor, sadece sürünüyor. Evde başka kediler de var onlara bakınca Duman'ın ne kadar üzüntülü olduğunu hissedebiliyordum. Oyun oynayamıyor, yürüyemiyor sadece sabit bir şekilde yürüyebiliyor. Yürüteciyle beraber yeniden sosyalleşeceğine inanıyorum" dedi.

Muzaffer Bıyık, Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:59 Kaynak: DHA

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