DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Son Dakika

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Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.

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Bursa'da 20 dönümlük alana dev Atatürk imzası

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla şehrin hakim tepesine 30 kamyon taş kullanılarak 20 dönümlük alanda dev Atatürk imzası oluşturuldu.

Gemlik ilçesinin en hakim tepesi olan Kel Tepe'ye ilçe belediyesince dev Atatürk imzası atıldı. Gemlik ve İznik ilçelerinden görülen imza, 20 dönümlük alan içine yerleştirildi. 30 kamyondan fazla taş kullanılan Atatürk imzasında, uzunluğu 100 metreyi bulan devasa büyüklükte harfler bulunuyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak yapılan imza, Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yapan uçakların da iniş güzergahında bulunuyor.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, şunları söyledi:

"Burası Gemlik'in en hakim noktası. Gemlik Körfezi'nden İznik Gölü'ne kadar görebildiğimiz bir yer. Aynı zamanda özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçakların da rotası içinde olan bir zirve nokta. Malum 19 Mayıs, bu Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'na başladığı, ilk adımın atıldığı gün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gün bugün. Bir milletin kurtuluşunun ilk adımı. Koronavirüs nedeniyle bir şey yapmak da mümkün değil. Yurttaşımızın bizlerden bir beklentisi vardı. 'Bu 19 Mayıs sönük mü geçecek' diyorlardı. Böyle bir çalışma yapalım dedik. Bildiğimiz kadarıyla dünyanın en büyük Atatürk imzası olacak. 200 metre uzunluğunda bir imza. 100 metre uzunluğu olan harflerimiz var. Yaklaşık 20 dönümlük arazi içerisine yerleştirilmiş durumda. 30 kamyondan fazla taş kullanıldı. İnsanlarımızı bir parça da olsa mutlu edebilmek istiyoruz. Hem 19 Mayıs önemli bir gün, bunu yapmak boynumuzun borcuydu diye düşünüyoruz. Tüm ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı hem de mübarek Kadir Gecesi'ni kutluyorum. Umarım ayrı kaldığımız son bayram olur. Omuz omuza, hep birlikte alanlarda kutlayabileceğimiz bayramlarda da buluşmak dileğiyle."

Görüntü dökümü

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-Atatürk imzasından görüntüler

-Şehir merkezi görüntüleri

-Atatürk imzasının drone görüntüleri

-Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan röportajı

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

Haber Kodu : 200519042

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Konserveden zehirlendiği düşünülen çiftten koca öldü, eşi hayata tutundu

ZONGULDAK'ta, geçen kasım ayında, ev yapımı konserveden yedikten sonra zehirlenen ve yoğun bakıma alınan çiftten Ramazan Yıldız (55), yoğun bakımda 170 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Eşi Zuhriye Yıldız (54) ise tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, evine gönderildi.

Çaycuma ilçesine bağlı Kayıkçılar köyünde yaşayan Zuhriye-Ramazan Yıldız çifti, geçen yıl 28 Kasım günü, akşam yemeğinde, konserve kavonozu içindeki ev yapımı turşuyu yedi. Rahatsızlanan çiftten ilk olarak Ramazan Yıldız, bir gün sonra da eşi Zuhriye Yıldız hastaneye kaldırıldı. Yıldız çifti, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan çiftin evindeki konserveden alınan örneklerde yapılan inceleme sonunda, 'clostridium botulinum' bakterisinin zehirlenmeye neden olmuş olabileceği saptandı.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nden gönderileyn 'clostridium botulinum' bakterisine karşı antitoksinler enjekte edilen Yıldız çifti için doktorlar ve sağlık personeli seferber oldu.  Bilinçleri kapalı ve solunum cihazına bağlı olan çiftten, Zuhriye Yıldız, 4'üncü ayın sonunda tedaviye cevap verdi. Zuhriye Yıldız daha sonra uygulanan fizik tedavi ile sağlığına kavuştu ve taburcu edildi. Tedavisi devam eden Ramazan Yıldız ise koronavirüs salgını nedeniyle Ereğli ilçesindeki özel hastaneye sevk edildi. Ramazan Yıldız, 170 gün süren yaşam mücadelesini 14 Nisan günü kaybetti. Ramazan Yıldız'ın cenazesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sadece aile bireylerinin kaldığını cenaze namazı sonrası köyünde toprağa verildi.

Çocuklarıyla birlikte yaşayan Zuhriye Yıldız, yaşadığı olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

TEST SONUCUNDA ZEHİRLİ BAKTERİYE RASTLANMADI

Sağlık Bakanlığı'nca evdeki konserve ve diğer yiyeceklerden alınan numunelerle yapılan testte ise 'clostridium botulinum' bakterisine rastlanmadı. Ancak çiftin yiyecekte zehirli toksinin bulunduğu kısmı yemiş olabilecekleri, yiyeceğin diğer kısımlarında bu toksin bulunmadığı için raporda çıkmamasının normal olduğu belirtildi.

'BİR ŞEY OLDU AMA NE OLDU BİLEMİYORUZ'

Kayıkçılar Köyü Muhtarı Mehmet Durguncu, Ramazan Yıldız'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Durguncu, şöyle dedi:

"Ramazan Yıldız ve eşi vahim bir olay sonucu zehirlenmeden dolayı tedavi gördüler. Ramazan Yıldız vefat etti. Eşi evinde. Üzücü bir durum. İyi bir ailemiz. Allah rahmet eylesin. Geride kalan eşine acil şifalar diliyorum. İlk defa köyümüzde böyle bir şey oldu. Biz de tedirgin olduk. İnsanların kendi yemeklerinde zehirlenmesi çok normal değil. Bir şey oldu ama ne oldu bilemiyoruz. İyi bir aile ve iyi bir insandı."

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 12:57 Kaynak: DHA

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