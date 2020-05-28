DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- TEKRAR - Son Dakika

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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyorRİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda turistik işletmeler, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor.

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Ayder, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda turistik işletmeler, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Yol yenileme, alt yapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı süren yayladaki turizm işletmecileri, doğa harikası Ayder'e tatilcileri bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda her yıl binlerce turisti ağırlayan tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar tamamlandı. Son yılların en sakin günlerini geçiren doğa harikası Ayder'de turizm işletmecileri, tatilcileri bekliyor. Turizm işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi. Tedbirler kapsamında işletmelerin kapalı olmasıyla kış sezonunu misafirsiz kapatan Ayder'de, başlatılan yol, altyapı ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında otopark inşaatı sürüyor. Havaların düzelmesiyle hız kazanan çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

'DÖNÜŞÜMÜN MEYVELERİNİ MUHAKKAK ALACAĞIZ'

Ayder'de işletmeci Tolga Sarı, beklemekte olduklarını söyleyerek, "Ayder'de turizmin en ölü sezonu olan kış mevsiminde Ayder yolu trafiğe kapandı yol  ve altyapı çalışmaları devam ediyor.  Korona virüsü sebebiyle alınan önlemlerden dolayı şu anda zaten beklemedeyiz. Ayder'de bir dönüşüm olması gerekiyordu iler ki sezonlarda bunun meyvelerini muhakkak alacağızö dedi.

'DOĞANIN DİNLENDİĞİ BİR SÜREÇTİ'

Yayla sakinlerinden Münire Özkan da, salgın tedbirleri kapsamında işletmelerini kapattıklarını ve bu dönemi bir yaylacı olarak hayvanlarla ilgilenerek geçirdiklerini anlatarak  "Kış zor geçti. Aslında ziyaretçi olmadığı için doğanın dinlendiği bir süreçti. Ancak yapılan yol çalışması sebebiyle çamur içinde bir kış geçirdik. Artık çalışmaların hızlanarak yaz sezonuna hazır hale gelmek istiyoruzö diye konuştu.

'KIŞI SAKİN GEÇİRDİK'

İşletmeci Ayşe Şahin de, kış sezonunu sakin geçirdiklerini kaydederek "Ayder Yaylası kışı sakin geçirdik. Korona hastalığı Ayder halkını, işletmecileri ve Ayder doğasını dinlendirdi. Artık yaza hazırlık yapıyoruz, bir yandan da yol çalışmamız sürüyor. Biz artık misafirlerimizi beklemeye başladık. Lokantalar açık olmayacak ama paket servislerimiz mevcut, ziyaretçilerimize paket servis hizmeti verebiliyoruz" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayder'de yol çalışmasından görüntü

-Yayla'dan detaylar

-Otopark inşaat alanından detaylar

-Röportajlar

-Muhabir anonsu(Arzu ERBAŞ)

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ -Mehmet CAN PEÇE/RİZE

Haber Kodu : 200528024

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Yarım asırlık kilim dokuma tezgahında son ilmekleri atıyor

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, 43 yıldır kilim dokuyan Ahmet Gebeş (58), 55 yıllık emektar halı dokuma tezgahında artık son ilmekleri atıyor. Gebeş, kilime olan ilginin azalmasıyla baba yadigarı mesleğine veda etmeye hazırlanıyor.

Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Gebeş, babası ve ağabeyinden kilim dokuma mesleğini öğrenip, 1977 yılında başına geçtiği tezgahta, kilim dokuyor. İlçesinin ilk, ailesinin de son kilim dokumacılarından olan Gebeş, teknolojinin gelişmesi ve kilime ilginin azalmasıyla baba mesleğine veda etmeye hazırlanıyor.

'20 SENE ÖNCE İLGİ ÇOKTU'

Kilim dokuma mesleğinin artık son demlerini yaşadığını söyleyen Ahmet Gebeş, "Eskiden mahallemizde kilim dokuma yapan iki kişi vardı, onlar da işi bıraktı ve sadece ben kaldım. Bizim de artık son zamanlarımız yaklaştı. Bu tezgahı babam, 1965 yılında yapmış. El emeği kilimlere 20 sene önce ilgi çoktu, yaz kış demeden tezgahın başında çalışıyordum. Artık ilgi yok, şu an dokuduğum kilim de son kilimimdir. Kilimler eskiden balkonlara ve salonlara serilirdi, düğün yükü kilimlere sarılırdı, cenazelere gelenler kilimin üzerinde otururdu" dedi.

El emeği kilimin müşterilere pahalı geldiğini söyleyen Gebeş, "Bu nedenle eskisi kadar satılmıyor. Makineler seri üretim yaptığı için ortaya çıkan halı daha ucuz oluyor, vatandaşlarımız da o halıları alıyor. Ancak o halıların kalitesi, tezgahta dokunan kilimin yerini asla tutamaz" diye konuştu.

Karadeniz, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 01:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- TEKRAR - Son Dakika

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