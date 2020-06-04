DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Son Dakika

Safranbolu'da tarihi tüneller turizme kazandırılacak

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan tarihi kent Safranbolu'nun altında kesme taş ile örme kemerlerden oluşan, 4 asırlık 378 metre uzunluğundaki tünellerin 180 metresi turizme kazandırılacak.

Osmanlı'dan kalan cami, han, hamam, köprü ve çeşmeleri, tarihi konak ve evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ilçenin altında bulunan tüneller turizme kazandırılacak. Mimari güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Safranbolu'ya yeraltı tünelleri değer katacak. Akçasu Deresi'nin üstüne kemerler vasıtasıyla kurulan, yağmur suları ve kanalizasyonun sağlıklı bir şekilde uzaklaştırılması için yapılan tüneller, Demirciler ve Bakırcılar çarşıları ile Cinci Hanı ile İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçiyor. Yeraltına kemerler kurularak yapılan tüneller o dönemde temizliğin ne kadar önemli olduğunu gösterirken, 380 metrelik tünellerin 180 metresi ziyarete açılacak.

Safranbolu'daki yeraltı tünellerinin turizme kazandırılması amacıyla çalışmalar sürdüren Safranbolu Kültür Turizm Vakfı Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, "Safranbolu'nun tarihi çarşısı içerisinde çok önemli bir atık su menfezi var. Bu Cinci Han Hamamı değimiz yerden başlıyor, İzzet Mehmet Paşa Camii'nin altından geçerek Tabakhane deresine akıyor. Buraya gelen turistler, hatta belki Safranboluluların bir kısmı bu eserin farkında bile değil. Safranbolu'nun altında da muazzam bir gezi alanı var." dedi.

Dizdar, zamanında Londra'da kanalizasyon nedir bilinmezken, Osmanlı Devleti'nin küçük bir kasabası olan Safranbolu'da bir atık su menfezinin olduğunu belirterek, "Biz bunu gün yüzüne çıkartıp, yapıldığı dönemdeki önemini ortaya koyarak buranın ne kadar önemli olduğunu anlatacağız. Osmanlı Devleti'nin, Türklerin hijyene ve temizliğe ne kadar önem verdiklerini ortaya çıkartacak bir proje olduğunu biliyoruz. Bunun için buranın çok ilgi göreceğini umuyoruz. Safranbolu'da bütün kanalizasyonlar belli bir yerde toplanır ve öyle pencerelerden kaplar ile sokağa atılmazdı. Osmanlı Devleti'nin küçük bir kasabasında bile hijyene son derece önem veren tesislerin olduğu kıyaslaması yapılırsa, turistlerimize çok önemli bir yer olarak lanse edilecek. Burayı böylece gün yüzüne çıkartarak Safranbolu'nun bir turizm merkezi haline gelip ilgi odağı haline geleceğini umuyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tünellerin içinden görüntüler

Şefik Yılmaz Dizdar ile röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

Haber Kodu : 200604040

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Savaş dönemlerinde bile kesintiye uğramayan Kırkpınar'ın yapılması isteği

EDİRNE'de 658 yıldır aralıksız düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle kesintiye uğramaması için nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmadı. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim , "Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu, daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir" dedi. Edirneliler ise savaş dönemlerinde dahi pehlivanların er meydanına çıktığını öne sürerek, güreşlerin düzenlenmesini talep etti.

Edirne'de 658 yıldır düzenlenen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 659'uncusunun yapılıp, yapılmayacağı, koronavirüs salgını nedeniyle belirsizliğini koruyor. Geçen yıl Edirne'de Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda 658'incisi düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2 bin 228 pehlivanın rekor katılımıyla gerçekleştirildi. Her yıl temmuz ayının ilk haftasında düzenlenen ve binlerce kişinin büyük heyecanla izlediği güreşlerin bu yıl nasıl düzenleneceği sorusunun cevabı, İstanbul'da toplanacak komite üyelerinin alacağı karar ile belirlenecek.

KIRKPINAR AĞASI: BU GÜREŞLER YAPILACAK, DİYORUM

Kırkpınar'ın bu yıl ağalığını yapacak olan rekortmen ve altın kemerli ağası Seyfettin Selim, 658 yıldır kesintisiz düzenlenen Kırkpınar'ın bu yıl da kesintiye uğratılmadan yapılmasından yana olduğunu söyledi. Edirne Belediye Başkanı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, Güreşler Birliği ve Federasyon Başkanı ile görüştüklerini belirten Selim, şöyle konuştu:

"Ben yapma taraftarıyım. Kırkpınar ağası olarak bu güreşler yapılacak, diyorum. Şu anda zaten koronavirüs azaldı, yukarı çıkış inşallah olmaz. Daha bizim zamanımız var, Kırkpınar temmuzun ilk haftasında oluyordu. Daha 1 ayımız var. 1 ay sonra olmaz da 2-3 ay sonra olur. Eylülün başında da olabilir. Ben tarihi Kırkpınar güreşinin, benim ağalık dönemimde yapılmamasını istemiyorum. Çünkü şimdi diyorlar ki Kırkpınar 1'inci Dünya Savaşı'nda yapılmamış. İlk defa duyuyorum ben, kesin bir bilgi yok bununla ilgili. Böyle bir ortamda Türkiye 'de futbol oynanırken, her yer açılmışken, Kırkpınar güreşlerinin yapılmaması gibi bir durum yok, inşallah yapacağız. Bu cuma Federasyon Başkanı, Edirne ve Balıkesir belediye başkanları ile toplanıp bu kararı çıkaracağız ama ben kesinlikle yapmak taraftarıyım; yapacağız. Benim için yapılmasında bir sıkıntı yok, ben zaten Kırkpınar ağasıyım. Bu sene de ağalığı yapacağım. Hem güreş yapılsın hem ağalık ihalesi yapılsın hem seyirci bu güreşi izlesin. İnanıyorum ki Edirne Belediye Başkanı da yapılmasını istiyor, Balıkesir Belediye Başkanı da federasyon da yapılmasını istiyor. Kırkpınar, Elmalı Kumluca ve tarihi Balıkesir güreşlerinin hepsi yapılması lazım. Ben bunların yapılmasına kesin gözüyle bakıyorum."

'PEHLİVAN, HOCA VE YAĞCILARINA TEST YAPTIRACAĞIZ'

Kırkpınar Ağası Selim, koronavirüs önlemleri olarak Kırkpınar'da pehlivanları ve yanlarında duran hocaları ile yağcılarını birkaç gün önce Kırkpınar'a alacaklarını söyledi. Selim, "Ateşlerini ölçeceğiz, sağlık kontrollerini yapacağız, test yapacağız ve hastalık yoksa 2 gün orada dışarıyla bağlantılarını keseceğiz. Seyirci noktasında ise 15 bin kişilik sahaya sosyal mesafeli olarak 1500- 2 bin kişi alırız. Şu ana kadar güreş camiamızdan koronavirüse yakalanan da yok. Bu çok büyük bir camia, 2 bin tane güreşçimiz var. Bir tane hastalığımız yok, zaten bu pehlivanların hepsi de hastalığı yenecek güçte pehlivanlar. Çok güçlü ve sağlıklı insanlar" dedi.

'SAVAŞ DÖNEMLERİNDE BİLE ARA VERİLMEDİ'

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne ev sahipliği yapan ve her yıl 1 hafta boyunca kentte binlerce turistin akın edip, ekonomik katlı sağladığı Edirne'de yaşayanlar, güreşlerin kesintiye uğramadan yapılmasını istiyor. Kentin tarihi alışveriş merkezlerinden biri olan Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin alınacak tedbirler ile gerçekleştirilmesini istiyor. Güreşlerin kent ekonomisine büyük oranda ekonomik katkı sağladığını söyleyen Sanış, "Edirne'de 600 yıldan fazla Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılıyor ve şu anda 'Covid-19' salgınında düşüş var. Biz güreşlerin alınacak önlemlerle yapılmasını istiyoruz. Güreşler yapıldığı zaman Edirne'ye 100 binden fazla katılım oluyor bu da ekonomik olarak kente girdi sağlıyor. Savaşlarda bile ara verilmeden yapılan güreşlerin bu yıl da yapılmasını istiyoruz. ya da sadece başpehlivanların katılmasıyla Edirne esnafı olarak sembolik de olsa er meydanında güreşlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'100 BİN KİŞİ GELİYOR'

Edirne Tanıtma Tava Ciğerin Kalitesini Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne ekonomisine büyük katkı sağlayan güreşlerin yapılmasını istediğini belirterek, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yılda ara vermeden yapılmasını istiyoruz. Güreşlerin Edirne ekonomisine katkısının çok fazla olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 3 bin güreşçi ve yakınları, dünyanın her tarafından gelen basın mensupları ve izleyicisiyle 100 binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen yağlı güreş biz ciğerci esnafına büyük oranda ekonomik katkı sağlıyor. Edirne'ye gelenler mutlaka meşhur ciğerinden yiyor. Biz Edirneli ciğerciler olarak yapılmasını istiyoruz; çünkü Edirne, Kırkpınar Yağlı Güreşleri demek" dedi.

Edirneli ciğerci Aydın Doğan da "Kırkpınar'da Edirne'ye gelen turist sayısı 100 bini aşıyor, bu da doğal olarak bizlere yansıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşleri otelcisinden otoparkçısına, ciğerci esnafından taksicisine kadar tüm esnafa, 1 hafta boyunca ekonomik katkı sağlıyor. Biz Edirneli olarak güreşlerin yapılmasını istiyoruz" diyerek, organizasyonun kent ekonomisine katkısına değindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güreşçilerin sahaya çıkışı

Ağa Selim ile röp.

Kapalı çarşı detayı

Edirne sokakları

Kırkpınar Er Meydanı

Kırkpınar Er Meydanı'ndan detay

Detay görüntü

Yılmaz Sanış ile röp.

Esnaf detayı

Aydın Doğan ile röp.

Ciğer yiyenler

Ciğer pişirilmesi

Bahri Dinar ile röp.

Sarayiçi'nden detay

Boş dükkan detayı

Farklı açılardan detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Beyza GÜLER-İdris TİFTİKÇİ-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE-İSTANBUL,

Haber Kodu : 200604057

Haber Kodu : 200604045

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Belediyeye ait araziler tarıma kazandırılacak

ELAZIĞ'ın Ağın Belediyesi'ne ait araziler tarıma kazandırılarak, belediyenin bütçesine katkı sağlanacak. Belediye Başkanı Ali Uslu , belediyeye ait 2 bin 500 dönüm arazinin 600 dönümüne arpa ekimi yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Türkiye genelinde tespit edilen tarımsal faaliyet yürüten 3 belediyeden biri olan Ağın Belediyesi, arazilerini tarıma kazandırıyor. Belediye Başkanı Ali Uslu, Ağın'ın en geniş araziye sahip olan belediyelerden olduğunu belirterek, 2 bin 500 dönüm arazinin 600 dönümüne arpa ekimi yapıklarını söyledi. Arazilere yöreye özgü tüylü nohut, badem, dut ve cevizin yanı sıra buğday ekiminin de yapılacağını söyleyen Başkan Uslu, bu yöntemle ülke ekonomisine katkıda bulunup, belediyenin bütçesini de artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Göl kenarında bulunan arazide ise 2 bin 500 metrekare alanda 'Hayır Bahçesi Projesi'ni hayata geçireceklerini anlatan Uslu, elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını aktardı.

'BAKANLIK TOHUM VE ARAÇ VERECEK'

Uslu, yürüttükleri proje nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı, gübre ve araç desteğinde bulunacağını ifade ederek, "Seçim beyannamemizde belediyemize ait arazilerimizi kendimizin ekip biçeceği yönünde Ağınlı hemşehrilerimize söz vermiştik. Bununla ilgili geçen sene Ekim ayında toplamda 1000 dönüm arazimizi sürdük, bunun elverişli olan yeri 600 dönümüne arpamızı ektik. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bize hem sertifikalı tohum hem de araç desteği verilecek. Belediyemizin aylık geliri çok düşüktür. Bize gelen ödeneğin 3 katı giderimiz var. Bu açığı bizden önceki yerel yöneticiler belediyemize ait arazileri satarak kapatmış. Biz de istiyoruz ki satılan araziler hepimizin malı. Biz kendimiz işleyelim, hem de belediye bütçesine gelir sağlayalım ki gelir sağlayacağımıza da eminiz" dedi.