DHA YURT ÖZEL GÜNDEM -TEKRAR - Son Dakika

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'Kene ısırmasından enfekte olan kişi hastalığı başkalarına bulaştırabilir' ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, "Kene sokmasından enfekte olan kişi, KKKA hastalığını başka kişilere bulaştırabilir" dedi.

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'Kene ısırmasından enfekte olan kişi hastalığı başkalarına bulaştırabilir'

ÇUKUROVA Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, "Kene sokmasından enfekte olan kişi, KKKA hastalığını başka kişilere bulaştırabilir" dedi.

Acil Servis Uzmanı Doç. Dr. Rana Dişel, koronavirüs salgını sonrası yeni normalleşe dönemine geçilmesinin ardından vatandaşları kene ısırmalarına karşı uyardı. Özellikle kırsal alanda yaşayanların çok dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dişel, "Kene genelde kırsal bölgelerde, özellikle vücudumuzun açık alanlarına yapışır. Keneler taşıdıkları virüs sebebiyle ciddi ölümcül hastalıklara sebep olur. Her kenede bu virüs olmayabilir. Biz yine de açık alanda gezerken vücudumuzun açık alanlarını kapatmalıyız" dedi.

Yapışan keneye müdahale edilmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini vurgulayan Dişel, şunları söyledi:

"Eğer yapışmış kene görürsek kendimiz çıkarmak yerine sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir. Hastalık ateş, kas ve baş ağrısıyla başlar. Böyle bir bulgumuz varsa hastaneye gelinmesi gerekir. Keneyi doğru çıkarmak lazım, eğer kişiler kendileri çıkarırsa, sürekli vücutlarını kontrol etmeleri lazım. Ateş, baş ve karın ağrıları oluşursa enfekte olmuş olabilir ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını başka insanlara bulaştırabilirler."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Doç. Dr. Rana Dişel ile röp.

Hastane dış görüntüsü

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber Kodu : 200612061

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Karadeniz'de 'kuraklık' riskine karşı su tasarrufu çağrısı

TÜRKİYE'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bu süreci evlerinde geçirmeleri, su tüketimini ve beraberinde israfı da artırdı. Uzmanlar, kış ve bahar döneminde beklenen yağışların olmaması üzerine olası kuraklık riskine işaret edip, yaz ayları için su tasarrufu çağrısında bulunuyor.

Bahar ve kış döneminde Türkiye'de beklenen yağış miktarının gerçekleşmemesi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların bu süreci evlerinde geçirmeleri, su tüketiminin yanı sıra beraberinde israfı da artırdı. Uzmanlar, beklenen yağışların olmamasına dikkat çekerek, özellikle yaz ayları için su tasarrufu çağrısında bulunuyor.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, kış ve bahar döneminde yağış miktarındaki düşüşe dikkat çekerek "Geçtiğimiz sene kış döneminde ülkemiz için çokta beklediğimiz anlamda olumlu bir yağış rejimi yaşamadık. Belli dönemlerde belli bölgelerimiz de ciddi kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldık. İlkbaharda aldığımız yağışlar iyi durumdaydı ama bu yağışların kar değil de yağmur olması beklediğimiz sonuçları bizim önümüze koymadı. Bunun sonucunda da belli bölgelerimizde yine hala risklerin olduğunu görüyoruz. Baktığımızda bunu zaten barajlarımız ve göletlerimiz veya doğal su kaynaklarımız gösteriyor" dedi.

'AĞUSTOS VE EYLÜL İÇİN KURAKLIK RİSKİ'

Dünya genelinde son 10 yıl içerisinde kuraklık değişimi ve kuraklık yaşandığını söyleyen Prof. Demir, "Türkiye'de zaman zaman bundan olumsuz etkileniyor. Bu seneye baktığımızda kış aylarında ülkemiz bu sıkıntıyı ciddi anlamda yaşadı. Yaz aylarının sonunda özellikle Ağustos ve Eylül ayında Türkiye için kuraklık riskinin olduğu söyleniyor. Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcaklar suyun buharlaşma sürecini de etkiliyor. Karadeniz Bölgesi özelinde düşünürsek ani sıcakların artması, buharlaşmayı arttıracaktır. Bu da beraberinde aşırı ani yağışları getirecektir. Karadeniz Bölgesi için sadece kuraklığın tek başına değerlendirilmesi değil kuraklık ile beraber gelecek doğal afetlerinde birlikte olacağı ihtimali var. Elimizdeki veriler bu noktada daha dikkatli olmamız gerektiğini belirtiyor. Ayrıca yaz döneminde yaşanan kuraklık tarımsal üretim açısından da tehlike arz ediyor" diye konuştu.

'EVSEL SU TEKETİMİ YÜZDE 60 ARTTI'

Koronavirüs süresince insanların bu süreci evlerinde geçirmesi nedeniyle su tüketiminin de arttığını kaydeden Demir, "Yaşadığımız bu pandemi sürecinde tüm dünya olarak sıkıntı bir süreçten geçiyoruz. Bu sericin getirdiği başka bir sıkıntı var. Vatandaşlarımız 2-3 aydır evlerde kapalı kalması, bizim içme sularımızı yani tatlı su kaynaklarımızı ve evsel su tüketimimi çok arttırdı. Sonuç olarak da evlerdeki su israfını çok arttırdık. Evlerimizde temizliğe dikkat edelim hijyenimize dikkat edelim derken evde hanımlarımız günde iki üç defa temizlik yapmaya başladılar. Bunların sonucunda da doğal olarak tükettiğimiz su miktarında artış yaşandı. Yaz aylarında kullanmamız gereken suyun büyük bir kısmını kullanmış durumdayız. Bu süreçten sonra evsel su kullanımına çok dikkat etmemiz gerekmekte. Bu konuda özellikle halkımızı uyarmak istiyorum. Bu süreçte evsel su tüketimimiz yüzde 60 artmış durumda. Evlerimizde ki su israfından kaçınarak yaz aylarına bu suyumuzu aktarmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Balcalı Hastanesi, Koronavirüs, Acil Servis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:59 Kaynak: DHA

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